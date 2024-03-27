Ямальский меридиан (№ 19)

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Благодаря масштабному использованию блочно-модульного строительства на Ямале сегодня завершаются программы по обновленю сети учреждений первичного звена здравоохранения, систем ветеринарной службы, пожарной охраны и спорта в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах.

Публикацию начну с фотографий новой больницы в Аксарке, она была построена ещё в декабре прошлого года и об этоя я уже писал . У меня накопилось много фотографий больницы, а её уникальность требует их публикации.

© yamal1.ru

Уникальность объекта в том, что это крупнейший объект блочно-модульного строительства на Ямале, возведённый «под ключ» в очень сжатые сроки.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

Здание состоит из трех блоков, корпуса соединены между собой теплым переходом. Внутри — стационар на 17 коек, станция скорой медицинской помощи и гараж на шесть спецмашин. Площадь здания в три раза больше старого — более двух тысяч квадратных метров.

© yamal1.ru

Из окон больницы открывается великолепный вид.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

В Тарко-Сале сдали первые дома в микрорайоне Южный.

© yamal1.ru

Микрорайон Южный в Тарко-Сале — один из крупнейших объектов 2024 года. Первые два дома на 145 и 183 квартиры введены здесь в феврале и марте, а полностью жилой комплекс будет сдан до конца года. Южный — один самых лучших и современных в округе микрорайонов. Шесть пятиэтажных домов рассчитаны на 876 семей. Благодаря комплексной застройке бывших жильцов аварийных «деревяшек» ждет совершенно иное качество жизни. На территории микрорайона появится пешеходный бульвар и площадки для занятия спортом. С использованием механизма льготного финансирования инфраструктуры от ДОМ.РФ будут построены детский сад на 240 мест и школа на 550 учащихся. Для повышения надежности коммунальных систем поблизости завершается строительство новой котельной.

© yamal1.ru

48 семей в Новом Порту получили ключи от новых квартир.

© yamal1.ru

Все новосёлы — участники программы по переселению из аварийного фонда. Квартиры полностью готовы к заселению и комфортному проживанию. С вводом дома в Новом Порту в Ямальском районе полностью выполнен Указ Президента России по переселению из аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года. В конце прошлого года ключи от квартир получили более 50 жителей сел Салемал и Яр-Сале, а также оленеводы Сеяхи. Всего за 2023 год в районе в новое жильё переселились более 250 семей.

Жители Коротчаево получили ключи от новых квартир.

© yamal1.ru

15 первых новоселов дома № 14 по улице Нефтяников получили ключи от квартир. Большинство из них переехали из аварийного жилфонда в рабочих поселках неподалеку от Коротчаево. Пятиэтажный дом на 154 квартиры построили за полтора года. Он находится в центре района — неподалеку школа и детский сад, ледовый корт и спорткомплекс «Арктика». Рядом завершается строительство еще одного объекта — дома на 300 квартир. Его планируют сдать к концу этого года.

В Мужах 18 семей получили ключи от новых квартир.

© yamal1.ru

Все семьи — участники программы по переселению из аварийного фонда. Квартиры полностью готовы к проживанию, установлены плиты и сантехника. На первом этаже сделан теплый пол. Придомовая территория многоквартирника благоустроена. Здесь обустроены детская спортивно-игровая площадка, парковка, тротуары. Дом также имеет подъемник для маломобильных групп населения, оснащен электронным тепловым узлом, что позволит жителям экономить на отоплении.

В селе Кутопьюган Надымского района новая врачебная амбулатория принимает первых пациентов.

© yamal1.ru

В современном модульном здании созданы комфортные условия для работы медиков и оказания квалифицированной доврачебной помощи жителям села. Учреждение оснащено современной мебелью и медоборудованием. Прием первых пациентов в амбулатории уже начался. В новой амбулатории компактно расположены процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, помещение для лекарств и комната отдыха медицинского персонала. Получить помощь без труда смогут и маломобильные граждане — здание оснащено всеми необходимыми условиями.

В Лабытнанги завершилась реконструкция городского комиссариата.

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В здании проведен ремонт и заменена электрика. Специалисты заасфальтировали прилегающую территорию и обустроили удобную парковку.

В Харампуре открыли мини-спортивный комплекс.

© yamal1.ru

В деревне Харампур в Пуровском районе появился центр притяжения для спортивной жизни северян с лыжной базой и тренажёрным залом. Спорткомплекс находится рядом с уличным ледовым катком. В будущем на базе учреждения планируют организовать секцию по лыжным гонкам для школьников.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

В посёлке Уренгой построили модульную ветклинику.

© yamal1.ru

О строительстве нового ветеринарного пункта жители посёлка просили неоднократно. Общая площадь ветеринарной клиники чуть больше 100 квадратных метров. Она состоит из трех блоков, соединенных теплыми переходами. Внутри есть кабинет для приема животных, операционная, ветаптека. Вход оборудован пандусом, на прилегающей территории обустроена парковка. В здании работает холодное и горячее водоснабжение, отопление, вентиляция, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

В Красноселькупе открыли новую ветлечебницу.

© yamal1.ru

Современное модульное здание общей площадью 92 квадратных метра уже принимает первых пациентов. Ветеринарный пункт оснащен всей необходимой мебелью и оборудованием. Специалисты обслуживают домашних животных жителей сел Красноселькуп, Толька, а также частные оленеводческие хозяйства на межселенной территории района.

В 2025 году исполнится 100 лет со дня создания первого ветеринарного объекта на Ямале. На сегодняшний день в округе работают 24 госветклиники как в городах, райцентрах, так и в отдаленных селах. Объект в Красноселькупе очень достойный. Благодаря поддержке губернатора госветслужба Ямала завершает обновление сети ветеринарных пунктов. За пять лет было создано 12 новых объектов. Главная цель — обеспечить достойные условия как для специалистов, так и для посетителей, расширить спектр и качество оказываемых услуг.

В Шурышкарах открыли новое здание пожарной части.

© yamal1.ru

Новое модульное здание вдвое больше прежнего помещения. Общая площадь составляет 400 квадратных метров. Нести службу здесь будут 18 человек. Раньше пожарная часть в селе Шурышкары находилась в приспособленном помещении. В новом здании есть все для комфортной работы: 17 помещений для службы и отдыха, коммунальные удобства, автономная система водоснабжения с автоматической подачей воды, небольшой тренажерный зал. Гараж предназначен для двух единиц пожарной техники.

На федеральной автодороге Надым — Салехард впервые появились связь и интернет.

© yamal1.ru

МегаФон первым обеспечил голосовой связью и интернетом трассу федерального значения в Ямало-Ненецком автономном округе Надым — Салехард. Автодорога длиною в 344 километра — единственная транспортная артерия, связывающая Ямал и его региональную столицу с большой землей.

© yamal1.ru

Голосовую связь и скоростную передачу данных на трассе обеспечивают современные 2G и LTE базовые станции. Поскольку вдоль автодороги отсутствует электроснабжение, то для установки оборудования специалисты МегаФона запустили магистраль на восьми дизель-генераторных установках. Надежность антенно-мачтовых конструкций обеспечивает специальный фундамент, который закладывают при размещении инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты.

В Ноябрьске после реконструкции открылись детские сады «Снегурочка» и «Надежда».

© yamal1.ru

После капремонта в детском саду «Надежда» организовано 12 групп. Каждое помещение теперь имеет свое стилевое решение. На третьем этаже создали образовательное пространство с шахматным клубом, творческой мастерской и технопарком «Инженеры — конструкторы будущего». Детский сад будут посещать дети от полутора до семи лет, в их числе — малыши с нарушениями речи и особенностями развития.

© yamal1.ru

Детский сад «Снегурочка» был построен 35 лет назад и он давно требовал обновления. Проделана большая работа, поменялся не только внешний вид, но и наполнение здания. В комфортных условиях здесь будет воспитываться 280 детей.

© yamal1.ru

В Салехарде после капремонта открыта детская поликлиника.

© yamal1.ru

Капитальный ремонт корпуса детской поликлиники проходил поэтапно. На время ремонта прием был организован в одной части здания, в другой — велись строительные работы. В поликлинике смогут принимать до 500 детей в день.

© yamal1.ru

Все входы в здание теперь оснащены удобными козырьками, поручнями и нескользящим напольным покрытием. Здание окрашено в светлые оттенки, на нем разместили большой логотип с национальным элементом. Во втором квартале будет установлена теплая и комфортная колясочная. До конца года оборудуют детские игровые зоны. Особое внимание уделили удобствам для маломобильных граждан: в поликлинике появились специально оборудованные санузлы, сделаны поручни-отбойники со светонакопительными накладками.

© yamal1.ru

Строители заменили двери и окна, расширили и оптимизировали пространство в коридорах и кабинетах, сделали открытую регистратуру с комфортной зоной ожидания и добавили элементы навигации. Сейчас детская поликлиника работает по технологии бережливого производства. «Бережливая поликлиника» позволит родителям юных пациентов избежать очередей и сделать прием у врача более комфортным.

© yamal1.ru

В Салехарде обустроили территорию Обдорского музея.

© yamal1.ru

В Салехарде обустроили территорию Обдорского музея площадью более 600 квадратных метров. Теперь это красивый сквер, где можно прогуляться и выйти от одного из старейших в городе зданий на пешеходную улицу Ленина.

© yamal1.ru

© yamal1.ru

© yamal1.ru

В статье использованы фото из открытых источников.

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