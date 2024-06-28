Развитие Сибири (часть 11)

Ямал получил лучший в России рейтинг по устойчивому развитию. По итогам 2023 года округ вошел в пятёрку лучших регионов по уровню инвестиций в основной капитал. Благодаря сотрудничеству с крупными предприятиями заключены концессионные соглашения на строительство инфраструктурных объектов. В округе уже появились несколько новых: построен мост через реку Пур и самый большой в Арктике аэропорт — в Новом Уренгое. Отмечаются высокие показатели развития региональной экономики, комфортный уровень инвестиционной привлекательности, сбалансированное исполнение бюджета и сильные позиции Ямала по управлению рисками.

В мире газа Ямал — целый континент, один из китов, на которых стоит энергетика мира. Четыре из пяти молекул CH4, добываемых в России, — отсюда. Но сельское хозяйство здесь тоже развивается и об этом я писал в статьях Ямальский АПК (часть 1) и Ямальский АПК (часть 2).

Сельское хозяйство на Ямале прогрессирует, развиваются производства по переработке продукции оленеводства и рыболовства. В 2023 году оленеводы побили все рекорды предыдущих лет по поставкам деликатесного мяса северного оленя, а сельхозкооператив «Приобье» из Салехарда стал победителем международного конкурса «Лучший продукт-2024».

В 2018 году Лабытнанги отпраздновал своё 150-летие и этому событию я посвятил большой очерк о городе — «Лабытнанги — новый старт». Как и весь Ямал, город стремительно развивается. Сейчас город уверенно смотрит в будущее, такого подъёма он не знал за всё время существования. В прошлом это единственный депрессивный город Ямала, в будущем он станет одним из ключевых в развитии региона. Улицы Лабытнанги украшают кварталы новостроек, панорама города не столь безрадостна как 15 лет назад.

Главной городской проблемой всегда было ветхое жильё. Ещё двадцать лет назад почти весь город был деревянным, построенным во времена ГУЛАГа. Сегодня деревянные кварталы уже в прошлом.

Сейчас в Лабытнанги возводят 15 многоквартирных домов. До конца 2024 года построят четыре здания на 676 квартир по улицам Комарова, Первомайской, Обской, в том числе 7-этажный дом на перекрёстке улиц Октябрьской и Новой, их заселение начнётся в 2025 году.

К 2030 году в городе введут в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров жилья. Пик расселения придётся на 2028-й. Так, в 2025 году в муниципалитете намерены ввести в эксплуатацию семь многоквартирных домов, в том числе два в Харпе. Это позволит закрыть вопрос с расселением аварийного жилья. В 2026-м сдадут девять новостроек, а в 2027-м — ещё восемь.

В прошлом году ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома, два из них — в посёлке Харп. 421 житель городского округа получил сертификаты на улучшение условий. Впервые в городе Семи лиственниц одномоментно возводится такое большое количество домов капитального исполнения.

В ходе сноса аварийных домов освобождаются земельные участки под новое строительство, так в Лабытнанги реализуют концепцию компактного города. На освобожденных участках будет построено 156 тысяч квадратных метров жилья.

Недавно на этих территориях началось строительство ещё двух семиэтажек.

Ещё два дома начали возводить в Харпе. В них будет по 40 квартир. Дома планируют сдать в 2025 году, что позволит закрыть вопрос с аварийным жилфондом в Харпе. А вот так они будут выглядеть.

В 2024 году власти Лабытнанги рассчитывают окончательно решить вопрос с доступностью питьевой воды — завершится строительство водовода и станции очистки воды. Ещё одна «вечная» проблема — строительство канализационных очистных сооружений — также будет решена. Строительство семи километров новых инженерных сетей и КОС завершается.

Все видят как преображается город, появляются уютные общественные территории и благоустроенные дворы. Заметно, что всё здесь делается очень по-хозяйски и с душой.

16 марта в Лабытнанги открылась арт-резиденция «Лампа» , а к 1 сентября откроется новое здание школы в микрорайоне «Орбита», заканчивается ремонт учебного заведения для старших классов. Эти объекты завершают реализацию «народной программы» по развитию города, которая была принята пять лет назад, теперь разработают новую.

А это новый микрорайон «Орбита».

Здесь построены новые дома и скверы, детский сад , магазины, ледовый дворец , спортивный комплекс со стадионом, дороги и улицы.

Новую улицу в микрорайоне назвали Орбитальной.

Здесь же построена новая школа. Уже в сентябре 2024 года в ней начнут учиться 550 ребят. Дети будут осваивать инженерно-техническое направление.

В 2021 году посёлок Харп был включён в состав Лабытнанги. После включения посёлка в состав городского округа сразу начались позитивные изменения, теперь здесь почти везде что-то ремонтируется, строится, благоустраивается. Небольшой рассказ о преображении Харпа в 2023 году можно прочитать в 16 выпуске Ямальского меридиана.

В Харпе в этом году тоже произойдёт множество изменений. В центре микрорайона построят посвящённую экологии научную детскую площадку, отремонтируют фасады четырёх домов, после реновации откроют школу и дом культуры «Сияние Севера», запустят новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, начнут проектно-изыскательные работы по капремонту начальной школы и ДШИ.

В сентябре после реновации откроют школу на 350 мест, а следом новый спортивный комплекс.

В 2024 году в микрорайоне сдадут два дома в совокупности на 80 квартир по улице Одесской, а так дома Харпа выглядят после капитального ремонта.

Теперь Харп стал намного благоустроеннее.

Развитие города радует, но горожан интересует и его будущее. Город продолжит динамично развиваться и одним из самых перспективных станет туристическое направление. Уже сейчас появляется туристическая инфраструктура на Полярном Урале . На очереди — реализация масштабного проекта.

Агломерация Салехард — Лабытнанги включена в перечень опорных гордов Русской Арктики. В перспективе она станет большим туристско-рекреационным центром. Решить эту задачу должны крупные проекты: реконструкция аэропорта в Салехарде, создание промышленно-логистического парка «Обский причал», строительство на Полярном Урале туристического кластера и арендного жилья.

Очень большой проект — горнолыжный комплекс. Уже сейчас идёт активная подготовка к строительству. Появятся отели, зоны для детей, это серьезный уровень. Ямал в начале большого пути, концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса уже заключено и привлечёт в регион более 10 миллиардов рублей инвестиций.

Пойменные леса, живописные озёра, горные тропы, редкие животные — если всё притягивает вас больше, чем пляжный отдых, а потолок отеля вы готовы сменить на звёздное небо, то — добро пожаловать на Полярный Урал.

Самый молодой город Ямала очень активно развивается: взят высокий темп строительства. Ситуация с аварийным жилфондом была ещё недавно очень острой…

Сегодня Губкинский на втором месте в регионе по объёмам ввода нового жилья, только за прошлый год 291 семья переехала из аварийного фонда, более 700 губкинских семей улучшили жилищные условия. Возводятся дома и под переселение из аварийного жилья, и на продажу — активно работают частные застройщики.

Обьёмы строительства в Губкинском просто поражают…

Новые микрорайоны города.

Недавно забили сваи для двух пятиэтажек, квартиры в них можно будет купить по программе «Арктическая ипотека» и Губкинский первопроходец в этом направлении. Стоимость ипотечного кредита составит 2% годовых.

ЖК «Соболь» один из первых на Ямале в категории комфорт-класс.

Новые дома строятся и в Пурпе, отдалённом микрорайоне, который вошёл в состав города в 2021 году. Две пятиэтажки передадут для переселения пурпейцев уже к концу 2024-го.

В городе строятся социальные объекты: новая поликлиника, школа, детский сад. На высоком уровне выполнение благоустройства, развитие сферы услуг. Все это создает новое качество жизни для горожан, это и правда город северного счастья .

У города несколько задач и главная задача на 2024 год и ближайшую перспективу — продолжать активно расселять аварийный жилфонд. В этом году полностью расселят 7-й микрорайон и начнут полномасштабное комплексное развитие этой территории. Здесь построят новые многоквартирники, детский сад, благоустроят территорию по современным стандартам. Проект реновации микрорайона уже готов.

Вторая задача — закончить строительство социальных объектов, необходимых городу и жителям — это школа на 800 мест, детский сад в новом микрорайоне, ЗАГС, педиатрический корпус, вокзал, ледовый дворец, центр единоборств «Северный характер».

В Губкинском строится новая школа

Строительство ледового дворца

В фундамент этого необычного детского сада уже забиты сваи.

Решение о строительстве в городе центра единоборств принято в 2022 году. Спортивное учреждение возводят на месте снесённого молодёжного центра «Факел» в 5-ом микрорайоне.

Площадь спорткомплекса порядка 2,5 тысячи квадратных метров. В здании расположатся залы для занятий единоборствами, в том числе боксом и самбо, для занятий фитнесом, а также тренажерный. Они будут оснащены всем необходимым инвентарем и оборудованием, трибунами для зрителей. В «Северном характере» тренироваться смогут как дети, так и взрослые. На базе центра единоборств планируется проведение соревнований.

ДК «Олимп» открылся после реконструкции в прошлом году, спортивная часть тоже готова и откроется очень скоро.

Педиатрическое отделеие в больничном городке готово уже на треть. На площади в 11,5 тысяч квадратных метров разместятся амбулаторно-поликлиническое отделение на 200 посещений в смену, стационар на 15 коек, лаборатория, Центр здоровья детей.

Новый железнодорожный вокзал в Пурпе очень долгожданный, полноценный вокзал тут отсутствует ещё с 70-х годов.

Железнодорожный вокзал в микрорайоне Пурпе построен наполовину, готов каркас двухэтажного здания, завершается монтаж инженерных сетей. В здании вокзала будут три билетные кассы, пассажирский и грузопассажирский лифты, магазины и кафетерий. Оборудуют несколько залов ожидания, в том числе для инвалидов и пассажиров с детьми. Возле вокзала сделают автостоянку и новые платформы.

Архитектурная подсветка зданий не увлечение, это новый стандарт благоустройства северных городов и Губкинский не исключение.

В Губкинском держат достигнутый темп развития города, прилагают все усилия, чтобы он становился комфортнее, и каждому жителю здесь было уютно…

Новая зона отдыха на берегу Пякупура этому только поспособствует, она станет северным морем счастья.

О развитии ямальских городов и посёлков я пишу регулярно и за 13 лет всё сильно изменилось. Например, если раньше Красноселькупский район только готовился к историческим событиям, то сегодня все планы воплотились в реальность .

Посмотреть на города и посёлки Ямала с высоты и узнать какими современными, яркими и динамичными они стали можно в десятом выпуске Ямальского меридиана.

г.Ноябрьск

Надым первым из ямальских городов отметил юбилей, в 2022 году. Это событие прошло незамеченным, но в городе и районе тоже делается много.

В этом году в Надымском районе приступят к строительству новой школы-интерната в селе Кутопьюган. Ещё одной значимой стройкой станет центр единоборств «Северный характер» в Надыме.

Строительство центра единоборств в Надыме

Местные власти уделяют особое внимание активному и полезному досугу жителей всех возрастов. Центр зимних видов спорта «Экстрим» в Надыме трансформировался в полноценный спортобъект, там работает роллер-парк, ставший центром притяжения ребят. Впереди у Надыма много работы по благоустройству, реконструкции соцучреждений, строительству концертного зала на 700 мест и новой пожарной части.

г.Надым

Сегодня Ямал является нефтегазовым лидером нашей страны. Именно здесь сконцентрирована основная мощь нефтегазовых компаний, которые вносят огромный вклад в развитие российской экономики. В регионе реализуют крупнейшие мировые энергетические проекты. Они на десятилетия вперед обеспечивают стабильность и уверенность в будущем жителей как арктического региона, так и всей страны. Все северные города развиваются по ямальскому стандарту, но каждый вносит что-то своё, особенное, и это будет их гордостью.

В статье использованы фото из открытых источников .

P. S. Это заключительная часть обзоров о развитии Сибири. Читайте первую , вторую , третью , четвёртую , пятую , шестую , седьмую , восьмую , девятую и десятую части.

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