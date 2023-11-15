Ямальский меридиан (№ 17)

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На Ямале завершился строительный сезон, сданы все объекты благоустройства, новые дороги и многие социальные учреждения, наиболее интересные из них представлены в статье.

В Шурышкарах построили новый аэровокзал и пожарную часть, отремонтировали школу.

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В селе открылось новое здание аэровокзала. Зал вмещает 17 пассажиров, объект благоустроен и утеплен, ждать свой вертолет можно в комфортных условиях.

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Готово здание новой пожарной части. В здании предусмотрены рабочие кабинеты, служебные помещения, гараж

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В отремонтированной поселковой школе появились дополнительные помещения: учительская и кабинет для молодежных объединений.

В Мужах открылась современная аптека с зонами отдыха.

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В административном центре Шурышкарского района начал работать современный аптечный пункт на площади 110 квадратных метров. В наличии наиболее востребованные лекарства, в здании создали зону отдыха и игр. Аптека появилась благодаря полученному индивидуальным предпринимателем гранту из бюджета района на развитие малого и среднего предпринимательства.

В Губкинском открыли роллер-парк «СК8».

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Площадь парка — более 800 квадратных метров. Его построили на месте бывшей базы «Сиконко» в 14-м микрорайоне. Роллер-парк объединил пять молодежных направлений. Здесь смогут заниматься любители скейтбордов, роликовых коньков, велосипедов, самокатов и брейк-данса. На территории обустроили трибуны для зрителей и холл с кофе-точкой.

В Надыме появился новый арт-объект.

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На въезде со стороны аэропорта в Надыме появился необычный арт-объект. Это мотоцикл «МИР-501», установленный на пьедестале в виде шаманского бубна. На создание новой достопримечательности ушло более четырех тонн металла.

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Открытие памятника «железному коню» инициировали местные байкеры. Администрация их поддержала. Идею реализовали в рамках проекта «Уютный Ямал». Художественный объект украшает лазерная гравировка орлана-белохвоста, ненецких узоров. Сделаны географические метки стел полярного круга и 501-й стройки. Конструкция создана надымской студией «КАСТОМАЙЗЕР».

Скульптура «Традиция» в Салехарде стала первым из шести новых арт-объектов на Ямале.

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До конца 2024 года в Новом Уренгое, Надыме, Муравленко, Ноябрьске и Губкинском появятся арт-объекты, созданные кластером «Таврида-Арт». Жители Салехарда уже смогли оценить скульптуру «Традиция» от современных художников — ее установили у бизнес-центра «Ямал-Плаза».

Скульптура представляет собой ненецкий орнамент «оленьи рога». Изготовлена она из долговечных экологичных материалов, что подчеркивает связь традиции и современности. Специально для Нового Уренгоя в «Тавриде-Арт» разработали композицию «Тепло Ямала». Она будет символизировать согревающее жителей всей России теплое свечение, идущее из-под земли. У губкинского дома культуры «Нефтяник» установят арт-объект «Друг», в надымском парке — скульптуру «Урсус». «Фонтан» в Муравленко посвятят нефти. В конструкции в Ноябрьске художники решили воплотить образ вечной мерзлоты.

В Салехарде открыли памятник участковому.

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В День сотрудника органов внутренних дел в России, 10 ноября, в Салехарде состоялось торжественное открытие памятника участковому. Прообразом стал ветеран Великой Отечественной войны Николай Шакуров, который много лет посвятил этой профессии.

Памятник героям Великой Северной экспедиции открыли в Салехарде.

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На правом берегу Оби в Салехарде теперь есть необычный памятник. Он выполнен в виде старинного маяка XVIII века. Памятник возведен по эскизам уроженца Буйского уезда Дмитрия Овцына. Он был командиром одного из отрядов Великой Северной экспедиции 1734-1737 годов.

Инициаторами проекта возведения памятника стало Салехардское городское отделение РГО. Шесть лет эксперты изучали материалы Великой Северной экспедиции, особый упор делая на деятельность Обско-Енисейского отряда под руководством лейтенанта Дмитрия Овцына. За три года экспедиции русские первопроходцы исследовали значительную территорию полуострова Ямал и нашли водный путь из Оби в Енисей. Тогда был обнаружен и освоен один из участков Северного морского пути.

По всему арктическому побережью устанавливали маяки, конструкции которых разрабатывал Дмитрий Овцын. Акварельные эскизы сохранились в архивах, вместе с подробными данными по габаритам и нюансам установки. Памятник-маяк изготовлен по старинным эскизам. Он исключительно декоративный, рабочих функций у него не будет.

На улицах Губкинского появились аппараты для обогрева рук.

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По инициативе жителей Губкинского в городе установили аппараты для обогрева рук. Согреться можно в Никольском сквере и на площади у Олимпа. На севере — это лучшее решение для горожан!

Новая площадь в Ноябрьске добавила красок городу.

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В Ноябрьске построили новый сквер-площадь возле детской школы искусств имени П.И. Чайковского. Установленный здесь пешеходный фонтан с подвеской, малые архитектурные формы, амфитеатр и ландшафтный дизайн добавили красок новому микрорайону .

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Как самый густонаселённый 8 микрорайон давно испытывал нехватку в благоустроенном общественном пространстве, территорию преобразовали в этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», за что в 2022-м проголосовала большая часть населения.

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Каждый элемент в сквере напоминает о том, что рядом учатся художники. Например, архитектурные формы в виде ластика, канцелярской кнопки, карандаша и скрепки. А удобный амфитеатр позволит сотрудникам учреждений культуры, спорта и молодежной политики проводить здесь различные активности. Изюминкой проекта стал остановочный комплекс, выполненный в виде настольной лампы. Кроме того, специалисты поработали с ландшафтным дизайном и художественной подсветкой. Благодаря этому по вечерам место преображается — всё вокруг становится красочным и необычным.

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Стоит отметить, что за несколько лет эта часть микрорайона изменилась до неузнаваемости: на месте стихийного рынка появилось красивое здание детской школы искусств , а теперь и площадь возле него наполнили новым смыслом.

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В микрорайоне построены детский сад , новая улица , проезды и парковки, строится школа .

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Новые спортивные площадки на стадионе «Ноябрьск».

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На площадках для волейбола и баскетбола постелили резиновое покрытие. Для болельщиков оборудовали удобную зону. Стадион — одна из главных точек притяжения спортсменов и любителей ЗОЖ в городе. С момента открытия локацию заметно усовершенствовали. Здесь появились многофункциональные площадки для кроссфита и воркаута, оборудовали полосы препятствий, установили тренажеры для занятий на свежем воздухе.

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В Надыме открылось новое место притяжения горожан.

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В Надыме завершился основной этап работ на прогулочной аллее на улице Комсомольской. Рабочие смонтировали на территории освещение, установили бордюры и уложили резиновое и асфальтовое покрытие. Участок облагородят с помощью малых архитектурных форм и кустарников.Заключительный этап реконструкции проведут в 2024 году.

В Уренгое благоустроена центральная часть посёлка.

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В Лабытнанги осеннюю серость разукрасили яркими огнями.

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В Лабытнанги представили обновленную подсветку фасадов. Так, в тестовом режиме запустили иллюминацию на многоэтажке по Первомайской.

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ЛЭП в Салехарде засверкала как новогодняя ёлка.

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На улице Объездная в Салехарде установили подсветку на опоре электропередач. В ближайшее время иллюминацию смонтируют на опоре на выезде в сторону поселка Аксарка. Украшенные объекты ЛЭП станут частью праздничного убранства города и добавят дополнительного освещения оживленным участкам дорог.

Пожарная башня Ноябрьска вспыхнула огнями.

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Пожарную башню в Ноябрьске украсили архитектурной подсветкой. Появилась информационное табло, а по четырем сторонам света установлены часы.

В селе Антипаюта Тазовского района жителям авариек вручили ключи от новых квартир.

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Многоэтажный дом возвели в микрорайоне Ольховом. В новые квартиры переедут 19 семей из аварийного жилищного фонда. Рядом с новым домом готовится к заселению еще одна многоэтажка на 27 семей. Новоселами также станут жители аварийного фонда Антипаюты. Всего с начала года в Тазовском районе построено четыре дома, ключи от квартир в них получили более 130 семей. Строительство еще 16 многоквартирников продолжается, пять будут введены в ближайшее время.

В Тазовском завершено строительство ещё одного многоквартирника.

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На Ямале в Тазовском на улице Геофизиков достроен многоквартирный дом. Здание рассчитано на 30 семей. В новые квартиры переедут участники различных жилищных программ, главным образом — жители аварийного фонда. Все жилые помещения выполнены с отделкой «под ключ». Есть раздельный санузел с уже установленной сантехникой, а также кухня с мойкой и газовой плитой. Всего к концу года в Тазовском сдадут четыре многоквартирных дома. Из них по два в Солнечном и Школьном микрорайонах.

В отдаленном посёлке Ямала жители аварийных домов отметили новоселье.

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В Сюнай-Сале Ямальского района введены в эксплуатацию три малоэтажных дома по улице Степана Тадибе. Все они предназначены для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Всего в домах 12 квартир, все они сдаются с отделкой и полностью готовы к проживанию. Во дворе есть детская и спортивная площадки.

В Надыме открылся банный комплекс.

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Проект реализовал надымский предприниматель, обладатель первого «банного кредита» на Ямале. Целевой заем под три процента годовых на 10 лет на строительство банных комплексов начали выдавать в прошлом году. Решение о новой мере поддержки принял губернатор во время Честного маршрута в августе 2021 года.

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Комплекс «Уральские баньки» в Надыме включает в себя пять домиков для отдыха, здание кафе, три бани на 6-8 человек и одну большую — на 10 человек. До конца месяца предприятие заработает в полную силу. Для посетителей будут действовать семейные скидки, а также бонусы в рамках сотрудничества со спортклубами.

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На сегодняшний день в регионе выдано три целевых займа на общую сумму 50 миллионов рублей. Сразу два банных комплекса появятся в Ноябрьске. Первый откроется этой зимой. Уже выполнены основные строительно-монтажные работы. Открытие второго запланировано на 2024 год.

В городах и поселках Ямала перевыполнили планы по ремонту дорог.

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В начале года в муниципалитетах округа планировалось привести в порядок 70 километров дорог. К концу сезона дорожники превысили этот показатель более чем на 20 километров.

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Работы по ремонту и строительству дорог завершены во всех районах и городах округа. Специалисты меняли асфальт, обустраивали тротуары и велодорожки, обновляли инженерные сети, освещение, готовили площадки под теплые остановки.Практика комплексного подхода внедрена во всех городах и посёлках. Ремонтируя коммуникации, устанавливая освещение и водоотвод, специалисты не возвращаются к этому объекту на следующий год.

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Лидером по количеству уже отремонтированных километров дорог стал Новый Уренгой. За сезон в газовой столице привели в нормативное состояние 22 километра. Самые масштабные работы выполнялись на Таежной улице, Магистральной и Геологоразведчиков.

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В Губкинском отремонтировали 20 километров дорог, перевыполнив план вдвое. На улице Железнодорожной, проспекте Мира, проезде № 40 обновили проезжую часть, тротуары, устроили ливневые канализации, теплые остановки и освещение.

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В Муравленко работы закончены на 11 километрах. Построена новая подъездная дорога к стадиону с лыжероллерной трассой, создание которой на финальной стадии.

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В Лабытнанги завершили долгожданный ремонт дороги до микрорайона Обского, построили проезд к строящейся школе в микрорайоне Орбита.

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Дорогу к школе отремонтировали в Аксарке, там же обустроили тротуары с ограждениями и парковку на 40 машиномест. Обновили в Аксарке и подъезд к возводимому зданию скорой помощи и стационара: уложили асфальт и сделали парковку.

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В Ноябрьске капитально отремонтировали внутриквартальные проезды во втором и седьмом микрорайонах. Заменили покрытие проезжей части, обустроили водоотвод и тротуары, установили освещение.

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Заасфальтировали большой участок на Карамовском направлении. Где раньше были ямы и старые плиты — сегодня ровная трасса с широкими обочинами и полосами разгона и торможения. Построен проезд к детскому саду «Сказка».

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Масштабные работы проходили на проспекте Мира — здесь ремонтировали территорию от улицы Советская до улицы Ленина, проспект уже открыт для проезда.

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В Салехарде отремонтировали 7,5 километров, в том числе улицу Чкалова в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Надыме в этом году продолжилась реконструкция 8-го проезда, на который обращали внимание горожане во время Честного маршрута губернатора по региону. Лидером среди районов стал Пуровский: работы проводились на 12,7 километрах, больше четырех из которых — в Тарко-Сале.

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© sever-press.ru

Дорожные работы велись на Ямале не только в городах, но и в отдаленных поселениях. В Самбурге Пуровского района впервые капитально отремонтировали участок улицы Вануйто. Ремонтные работы шли в Кутопьюгане и Ныде Надымского района, в Мысе Каменном, Яр-Сале и Сеяхе Ямальского района. В Тазовском капитально отремонтировали дорогу, ведущую к будущей школе, оборудовали автобусную остановку и парковку. В Гыде капитально отремонтировали участок дороги от участковой больницы до пожарного депо, обустроили тротуар.

В Тарко-Сале после капитального ремонта открылась вторая начальная школа.

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Многие кабинеты за счет ликвидации подсобных помещений стали больше по площади. В коридорах организованы многофункциональные пространства для творчества, интеллектуальных и подвижных игр. Дизайн выполнен с учетом ямальского колорита. В здании полностью заменили систему тепло- и водоснабжения, водоотведения, электрические сети, вентиляцию и сантехнику. Капитально отремонтировали чердачное помещение, кровлю, утеплили фасад здания и сделали облицовку. Во второй начальной школе обучается более 400 детей. После ремонта преобразилась и прилегающая к школе территория — здесь выполнили комплексное благоустройство: установили малые архитектурные формы, уличное освещение, здание украсила подсветка.

В Губкинском открыли капитально отремонтированную школу № 1.

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Ученики школы № 1 Губкинского вернулись в учебное заведение после проведенного в нем капитального ремонта. Здание преобразилось как внешне, так и внутри. Теперь каждый корпус имеет свой «фирменный» цвет. Полностью заменили инженерные сети, отремонтировали крышу, выполнили обустройство входных групп. В здании заменили потолки и полы, покрасили стены, установили новые двери. Стали больше и комфортнее спортивный и актовый залы, столовая, кабинет психолога, учительская. Для учебного заведения этот капремонт стал первым с 1989 года, когда школа открылась.

В статье использованы фото из открытых источников.

— Ямальский меридиан (№ 16)

— Ямальский меридиан (№ 15)

— Ямальский меридиан (№ 14)

— Ямальский меридиан (№ 13)

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