Ямальский меридиан (№ 18)

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Декабрь 2023 года подарил северянам не только много позитивных событий, но и создал потрясающее новогоднее настроение.

В Муравленко открылась лыжероллерная трасса

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В Муравленко открылась лыжероллерная трасса. На территории 96 тысяч квадратных метров разместились стадион, лыжероллерная трасса протяжённостью 3 км и дополнительные спортобъекты. Ожидается, что ежегодно заниматься спортом на лыжной базе смогут около 10 тысяч спортсменов. Комплекс будет задействован и летом: в тёплое время года там ждут бегунов, велосипедистов и любителей скандинавской ходьбы.

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В 2024 году запланировано строительство здания лыжной базы.

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В Ноябрьске открылся новый крытый каток

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На улице Транспортной в Ноябрьске открылся крытый корт. Новая ледовая площадка появилась по предложению горожан и благодаря проектам инициативного бюджетирования «РИТМ» и «Уютный Ямал».

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В Красноселькупе открылся центр единоборств «Северный характер»

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Площадь здания составляет 600 квадратных метров. Заниматься здесь будут спортсмены по таким направлениям, как спортивная борьба, самбо, дзюдо и рукопашный бой. Тренироваться в зале смогут как дети, так и взрослые. Для юных спортсменов первые занятия уже начались. В секции по видам спорта записаны 88 человек. Для них приобрели всю необходимую экипировку. Всего в Красноселькупе единоборствами занимаются более 300 детей. Раньше своего зала для тренировок в районном центре не было. С вводом объекта в эксплуатацию в Красноселькупском районе будут созданы современные условия для развития спорта и проведения соревнований регионального уровня.

В село Красноселькуп провели высокоскоростной интернет

Магистральную линию связи протянули от Тарко-Сале до Красноселькупа. Ее протяженность составила более 80 километров. Проект реализован департаментом информационных технологий совместно с компанией «Ростелеком» в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Оптика охватила порядка 95% квартир в многоэтажках и 70% домов в частном секторе.

В Губкинском в День энергетика открыли одноименную улицу

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В Губкинском торжественно открыли новую улицу, она получила название в честь энергетиков. Улица появилась в рамках застройки нового 17-го микрорайона. Почти полукилометровая улица соединила Магистральную и проспект Мира. Двухполосная проезжая часть оснащена фонарями. Тротуары оборудованы удобными спусками.

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В Новом Уренгое построен новый дом для переселения горожан

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Новый семиэтажный дом на 172 квартиры предназначен для реализации жилищных программ. Большинство квартир в нем — под переселение новоуренгойцев и газсалинцев из аварийных домов, а также для предоставления детям-сиротам. Во дворе нового дома выполнили благоустройство: есть детская площадка, большая парковка. В микрорайоне Строителей имеется необходимая инфраструктура — новый детский сад, торговый центр, скейт-парк «Скатерть», центр единоборств «Северный характер», рядом развязка «Солнечная». В школе № 15 проведут реновацию.

Оленеводы Ямальского района получили ключи от новых квартир

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В селе Сеяха заселили дом оленеводов. В него переехали 34 семьи тундровиков. Все квартиры полностью готовы к заселению и комфортному проживанию: выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, электроплиты, приборы учета воды и электричества. Во дворе — благоустроенная детская площадка и парковка. Дом оленеводов предназначен для отдельных категорий граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. Это инвалиды, ветераны Ямала, граждане старше 60 лет. Мера поддержки дает возможность улучшить жилищные условия северянам, ожидающим очереди на получение жилья по окружной программе для представителей КМНС. Жилье в доме оленеводов предоставляется на условиях договора безвозмездного пользования.

Жителей «авариек» в Новом Порту досрочно переселят в новые дома

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В Новом Порту Ямальского района завершено строительство дома, куда переселят владельцев аварийного жилья. После их новоселья программа по переселению в поселке будет закрыта досрочно.

Харповчанам вручили ключи от новых квартир

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Первые 12 семей переехали из аварийного жилья в капитальные дома в лабытнангском микрорайоне Харп. В квартирах выполнена чистовая отделка, есть сантехника, электроплита на кухне. Два трехэтажных дома рассчитаны на 48 квартир, все они предназначены для переселения людей из аварийного жилфонда. Придомовые территории этим летом благоустроили: заасфальтировали проезды, установили детскую площадку и обустроили парковку. На месте шести деревянных домов, из которых сегодня переехали новоселы, планируется возвести новые капитальные многоквартирники.

Почти 100 семей Тазовского получили ключи от новых квартир

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Новоселы — участники программы по переселению из аварийного фонда. Все они переедут в четырехэтажный дом на улице Пиеттомина. В квартирах выполнена отделка, установлена сантехника. Двор дома благоустроен, оборудована автомобильная стоянка на 90 мест, детская площадка с игровым городком.

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В конце декабря в Тазовском началась выдача ключей новосёлам в микрорайоне Солнечном: в три дома переезжают жильцы из аварийного фонда.

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Новосёлов принимают три четырёхэтажки, в каждой в среднем по 55 квартир. Дома возвели строители компании «РусАрктикСтрой», которая в прошлом году уже сдала несколько домов в Тазовском. Построены они из железобетонных плит, квартиры сдаются с чистовой отделкой. Ламинат, натяжные потолки, обои под покраску, энергосберегающие лампы, полотенцесушители в ванных, фартук из кафельной плитки на кухне, пожарная сигнализация, датчики газа в каждой квартире.

Более 50 семей Ямальского района переехали из аварийного жилья в новостройки

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В ямальских поселках Салемал и Яр-Сале жители получили ключи от новых квартир. Все новоселы — участники программы по переселению из аварийного фонда. В поселке Салемал 25 семей переедут в новый трехэтажный дом на улице Набережной. В квартирах выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, на кухне — электроплита. Входные группы оборудованы подъемниками для удобства маломобильных граждан. Двор благоустроен, есть детская и спортивная площадки, зона отдыха и парковка.

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В Яр-Сале новый дом на улице Мира построен по всем современным стандартам. В квартирах выполнена чистовая отделка «под ключ». Придомовая территория также благоустроена: заасфальтирован проезд, есть детская площадка и парковка. Новоселье в доме отметили 26 ярсалинских семей.

В этом году в Ямальском районе завершено строительство 12 домов более чем на 300 квартир. В ноябре два новых дома для жителей заселили в селе Мысе Каменном, ключи от квартир получили оленеводы Сеяхи. Следующий на заселение — дом в Новом Порту. Теперь в Ямальском районе полностью выполнен Указ Президента России по переселению из аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года.

В Тольке вручили ключи от новых квартир работникам агрофирмы

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Жилье в двух четырехквартирных домах получили восемь семей. Все новоселы — работники сельхозпредприятия Агрофирма «Толькинская».Дома построены в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Жилье предоставляется на условиях договоров коммерческого найма с правом последующего выкупа.

В Ямальском районе построили новую факторию для оленеводов

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Её построили в пяти километрах от Бованенковского месторождения, недалеко от реки Харасавэй. Круглый год более 300 семей смогут снабжаться во время перекочевок и при необходимости оставаться на ночлег, чтобы накопить силы перед дорогой. Место для отдыха кочевников оснащено всем необходимым: есть магазин, складское помещение, пекарня. За бесперебойную подачу электричества отвечают генераторы, работает связь. В строительстве новой фактории участвовала компания «Газпромнефть-Заполярье».

Четырехэтажное общежитие для студентов в Тарко-Сале полностью отремонтировано

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Строители отремонтировали фасад здания, сделав его вентилируемым. Обновлены душевые, санузлы, гардеробные, конференц-зал, читальный и спортивные залы. Современная кухня, постирочная и сушильная комнаты сделают повседневную жизнь студентов комфортной и беззаботной. Секции для парней оформлены в зелено-желтых тонах, для девушек выбраны голубой и фиолетовый цвета. Строители постарались создать в общежитии теплую атмосферу, в которой молодым людям будет приятно и отдыхать, и готовиться к занятиям.

Полярный Урал стал еще гостеприимнее — на Ямале установлены горные приюты для туристов

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Ещё два жилых и четыре санитарных модуля для путешественников теперь стоят в излюбленных туристических местах: у подножия горы Черная, в долине реки Сенька-Шор, на парковке у начала туристического маршрута «Ледник романтиков» и на территории массива Рай-Из. Современные модули оснащены спальными местами, дровяной печью, солнечными батареями, розетками и USB-разъемами для зарядки гаджетов, а также автономными спутниковыми маяками с кнопкой SOS, что позволяет оперативно передавать информацию о происшествиях напрямую в МЧС России.

Первый горный модуль для путешественников появился на территории массива Рай-Из в 2022 году. В 2024 году вблизи озера Большой Хадатаёганлор и реки Большая Пайпудына, у подножия горы Леквож и вблизи реки Собь планируется установить еще девять горных модулей.

Символ отваги российских солдат появился в Тазовском

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В Тазовском в среду прошло торжественное открытие памятника Защитнику России. Эта художественная композиция станет символом несгибаемой силы воли, отваги и мужества бойцов, во все времена стоявших на защите Родины.

В Губкинском после реконструкции открылся молодёжный центр «Современник»

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В молодежном центре сделали перепланировку, создали новые пространства: конференц-зал, танцевальный зал, неоновую комнату, студию звукозаписи, медиа-студию и гримерку. Обновили коворкинг-зону с мини-кухней. Собственных штаб тут появился у волонтеров — их в Губкинском более трех тысяч человек. Для детей обустроили игровую комнату с мягким лабиринтом, сухим бассейном и развивающими игрушками.

В Салехарде завершился капремонт детской поликлиники

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Благодаря ремонту у каждого педиатра будет свой кабинет, закрепленный за участком. После перепланировки на первый этаж переедет физиоотделение. В полном объеме будет организована работа по принципу «Бережливой поликлиники». Это позволит родителям юных пациентов сэкономить время нахождения в медучреждении, избежать очередей и сделать прием у врача более комфортным.

В Муравленко начала работать газовая заправка

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Площадь заправки порядка 30 квадратных метров. Она оборудована двумя заправочными колонками и за сутки может обслужить до 40 машин. Сейчас АГНКС предназначена для заправки городских автобусов. Раньше газомоторную технику обслуживал передвижной газовый заправщик, который раз в несколько дней проезжал с топливом из Ноябрьска. Новая заправка полностью позволит не только обслуживать газовые автобусы, но и в будущем заправлять автомобили горожан. В этом году в Муравленко поступили 12 автобусов на газомоторном топливе. Ранее экологичного транспорта для перевозки пассажиров в городе не было. Пассажирский транспорт уже вышел на городские маршруты.

«Ямалспас» получил новое здание в Тарко-Сале

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Административное здание для таркосалинского поисково-спасательного отряда «Ямалспас» построено. Площадь нового объекта составляет порядка 800 квадратных метров. В 2024 году на Ямале планируется открыть ещё три новых пожарных здания. Два из них появятся в сёлах Салемал и Пуровск, один быстровозводимый объект для ГКУ «Ямалспас» — в Надыме.

В Муравленко открылся эко-комплекс VЕКША

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С помощью Фонда поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Муравленко удалось создать не просто место для отдыха, а портал в другое измерение. Главная цель создания эко-комплекса — раскрытие привлекательности внутреннего туризма. В Муравленко создатель комплекса приехал три года назад и сразу почувствовал, что город обладает особым притяжением и замечательной природой.

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© sever-press.ru

А векша — это давнее сибирское название белки. Поначалу зверьки настороженно наблюдали за стройкой, а сейчас встречают гостей. Отсюда и название комплекса.В планах предпринимателя — развивать территорию гостеприимства. Сделать так, чтобы люди, приходя и приезжая в гости в муравленковскую VЕКШУ, чувствовали себя как дома.

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© sever-press.ru

Отношение к белкам на Севере особенное, в их честь называют города, их уважают и почитают. Они совершенно не боятся людей и спокойно живут в городских парках.

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Несколько лет назад в Ноябрьске в дань уважения зверькам, проживающим в парке, установили памятник, а с наступлением морозов семейство бельчат приодели.

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© sever-press.ru

Милые бельчата оживляют зимние дни, заставляют улыбнуться и притормозить в городской суете…

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Но креативить умеют не только в Ноябрьске.

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По пути на месторождение вахтовик «Газпром нефти» купил у ямальской мастерицы куклу для дочери. И чтобы малышка не скучала, он отправлял ей селфи и фото Майи, рассказывая, как куколка проводит время на Песцовом месторождении.

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Несмотря на 60-градусные морозы, кукле было не холодно, ведь она была в ягушке — традиционном ненецком костюме, сшитом из меха. Во время своего путешествия Майя встретила песца, побывала на буровой, заглянула в лабораторию, где увидела нефть необычного зелёно-коричневого цвета. Фоторепортаж вахтовика «Газпромнефть-Заполярья» и «селфи» Майи так понравились пользователям соцсетей, что превратились в настоящий челлендж.

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Все города на Ямале уникальны, в каждом есть своя изюминка и есть на что посмотреть. А недавно эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ опубликовали список из семи городов, где можно окунуться в зимнюю сказку. Почувствовать сибирскую зиму и Новый год по-настоящему можно и в Салехарде.

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В Салехарде, городе на полярном круге, проживает один из самых северных волшебников — Ямал Ири. Он носит традиционную одежду северных народов, пояс охотника с украшением из кости мамонта, заплетает волосы и бороду в косички. Помимо посоха, его традиционный атрибут — бубен, чтобы избавлять людей от дурных мыслей и делать злых добрее.

© sever-press.ru

Но и другие города Ямала готовы удивлять своим праздничным убранством.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Новогодние праздники закончились, начались созидательные будни, а 2024 год принесёт нам ещё множество хороших событий…

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В статье использованы фото из открытых источников.

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— Ямальский меридиан (№ 17)

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— Ямальский меридиан (№ 13)

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