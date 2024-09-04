Новое троллейбусное депо открыли в Челябинске

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Новое троллейбусное депо, где будут обслуживаться до 50 современных троллейбусов, открыли в среду в Челяюинске.

Это современный комплекс, который включает объекты для обслуживания машин, в том числе автоматический моечный комплекс, предусматривающий экологические решения — систему замкнутого цикла водоснабжения и многоуровневой очистки воды, что позволит максимально снизить сброс в ливневую систему города.

Также на территории построен административно-бытовой корпус с функциональными блоками по диспетчеризации, предрейсовому медицинскому осмотру, оформлению и подготовке водительского состава к работе на рейсе, уточняется в сообщении. Для энергоснабжения депо на площадке возведена новая тяговая подстанция и контактная троллейбусная сеть.

© ria.ru

В этом году также закончится обновление трамвайного парка. В начале следующего года ожидается большое обновление автобусов.

По данным пресс-службы, троллейбусный комплекс станет вторым в городе: более 10 лет в Челябинске действовала одна станция. После окончания строительно-монтажных работ на площадке депо № 1 в рамках проекта начнётся реконструкция депо № 2 на Свердловском тракте. Все работы планируется завершить до конца текущего года.Как отметил генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш, депо улучшит условия труда в том числе и водителей. «Открытие депо № 1 позволит существенно улучшить условия труда водителей и сотрудников сервисной службы, а также избежать нулевых пробегов, улучшить качество и ритмичность пассажирских перевозок. Мы вышли на принципиально новый уровень технологии обслуживания городского электротранспорта с высокими требованиями к организации процессов и экологической составляющей», — цитирует пресс-служба слова Леша.

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