стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Транспорт, спецтехника и логистика

В Москве открыли самую южную станцию красной ветки «Потапово»

 © msk1.ru

В московском метро открыли новую конечную на юге Сокольнической линии — станцию «Потапово», передает корреспондент MSK1.RU с места. Строить ее начали еще зимой 2021 года.

За 2 года с небольшим построили. До конца года откроем Троицкую линию, будет у вас не одна линия, а две линии.

Власти рассчитывают, что пользоваться станцией «Потапово» будут ежедневно порядка 19,5 тысячи человек, а к 2030 году почти в полтора раза больше — до 27,2 тысячи человек.

Перед запуском выход из станции обвесили шарами в цвете триколора. «Потапово» расположилась на трассе «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» за станцией «Новомосковская» («Коммунарка»). Новая конечная выходит на саму трассу, а также на улицу Александры Монаховой и проспект Куприна.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://msk1.ru/text/transport/2024/09/05/74049113/

метрострой, Московское метро
  • Нет аватара termometrix
    05.09.2415:21:26

    Фантазия!

    ----------------

    Фото станции:

    https://www.msk...terials/3414793

    ------------------------

    Видео станции:

    https://www.msk...terials/3407209

    --------

    Фото станции:

    https://moskvic...tsiya-potapovo/

    Отредактировано: termometrix~15:22 05.09.24
    #1288285
  • Нет аватара vajo
    06.09.2410:38:32

    Это всё хорошо, но когда в регионах будут метро развивать?

    Екатеринбург, например, просто загибается уже от пробок. В этом году даже 11 бальные пробки показывали    

    #1288310
  • Андрей Языков Андрей Языков
    06.09.2414:18:16

    На фото к статье, судя по всему, изображено грубое нарушение ТБ: работа на высоте, стоя на перилах с подстраховкой руками…

    #1288345
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,