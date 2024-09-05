В Москве открыли самую южную станцию красной ветки «Потапово»

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В московском метро открыли новую конечную на юге Сокольнической линии — станцию «Потапово», передает корреспондент MSK1.RU с места. Строить ее начали еще зимой 2021 года.

За 2 года с небольшим построили. До конца года откроем Троицкую линию, будет у вас не одна линия, а две линии.

Власти рассчитывают, что пользоваться станцией «Потапово» будут ежедневно порядка 19,5 тысячи человек, а к 2030 году почти в полтора раза больше — до 27,2 тысячи человек.

Перед запуском выход из станции обвесили шарами в цвете триколора. «Потапово» расположилась на трассе «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» за станцией «Новомосковская» («Коммунарка»). Новая конечная выходит на саму трассу, а также на улицу Александры Монаховой и проспект Куприна.

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