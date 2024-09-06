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Спортивные объекты

В Санкт-Петербурге открыт спортивный комплекс Школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина

 © www.gov.spb.ru

Строительству комплекса предшествовала масштабная подготовительная работа. Здание возводили в течение двух лет. Площадь спортивного комплекса — около 13 тысяч квадратных метров. Здесь могут заниматься более 1100 спортсменов.

Созданы прекрасные условия для занятий дзюдо, фехтованием, стрельбой, художественной гимнастикой. Здесь можно проводить международные соревнования и готовить спортсменов, которые смогут завоевать медали в 35 олимпийских дисциплинах.

В спортивном комплексе также есть все условия для восстановления здоровья и тренировок участников специальной военной операции.

Открытие комплекса приурочено к 55-летию «Клуба Дзюдо Турбостроитель». В 1969 году в нём начала работать секция самбо, которую возглавил Анатолий Рахлин. Позднее, когда в СССР начало развиваться дзюдо, он одним из первых в стране стал готовить спортсменов в этом виде спорта.

«Очень символично, что открытие комплекса происходит именно сегодня. Ведь 5 сентября 1969 года — ровно 55 лет назад, была сделана запись в трудовой книжке Анатолия Рахлина. Он был взят тренером-преподавателем в профсоюзный комитет Ленинградского Металлического завода», — отметил сын Анатолия Рахлина, президент Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт‑Петербурга Михаил Рахлин.

 © www.gov.spb.ru

 © www.gov.spb.ru

 © www.gov.spb.ru

 © www.gov.spb.ru

 © www.gov.spb.ru

 © www.gov.spb.ru

 © www.gov.spb.ru

 © www.gov.spb.ru

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Источник: https://www.gov.spb.ru/press/governor/285433/

Санкт-Петербург, спортивный комплекс
  • Нет аватара termometrix
    06.09.2411:54:38

    + Чем больше таких комплексов-тем лучше!

    #1288322
  • alex4spb alex4spb
    06.09.2412:53:52

    Открытие комплекса приурочено к 55-летию «Клуба Дзюдо Турбостроитель"

    ну просто удивительно, как это оно так совпало с выборами губернатора…

    (который прям сегодня его открывал в телевизоре)

    #1288332
    • Нет аватара termometrix
      06.09.2418:03:52

      ну просто удивительно, как это оно так совпало с выборами губернатора…

      Почему удивительно? Это мировая практика.Я не хочу сказать, что полностью одобряю ее, но немного саморекламы никогда не мешает.Во всех странах мира характерна активная созидательная деятельность и общественная активность со стороны отдельных кандидатов во время предвыборного процесса.

      Отредактировано: termometrix~18:08 06.09.24
      #1288375
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