В Санкт-Петербурге открыт спортивный комплекс Школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина

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Строительству комплекса предшествовала масштабная подготовительная работа. Здание возводили в течение двух лет. Площадь спортивного комплекса — около 13 тысяч квадратных метров. Здесь могут заниматься более 1100 спортсменов.

Созданы прекрасные условия для занятий дзюдо, фехтованием, стрельбой, художественной гимнастикой. Здесь можно проводить международные соревнования и готовить спортсменов, которые смогут завоевать медали в 35 олимпийских дисциплинах.

В спортивном комплексе также есть все условия для восстановления здоровья и тренировок участников специальной военной операции.

Открытие комплекса приурочено к 55-летию «Клуба Дзюдо Турбостроитель». В 1969 году в нём начала работать секция самбо, которую возглавил Анатолий Рахлин. Позднее, когда в СССР начало развиваться дзюдо, он одним из первых в стране стал готовить спортсменов в этом виде спорта.

«Очень символично, что открытие комплекса происходит именно сегодня. Ведь 5 сентября 1969 года — ровно 55 лет назад, была сделана запись в трудовой книжке Анатолия Рахлина. Он был взят тренером-преподавателем в профсоюзный комитет Ленинградского Металлического завода», — отметил сын Анатолия Рахлина, президент Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт‑Петербурга Михаил Рахлин.

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru

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