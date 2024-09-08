Первое в Санкт-Петербурге электросудно «Канарейка» вышло на маршруты города

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел новое прогулочное судно на электрическом ходу «Канарейка» проекта ЕМ2108 «Мойка 2.0», спроектированное специально для Петербурга. Новое судно — модернизированная электрическая версия дизельного судна «Мойка». Судно разработано с акцентом на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. В движение его приводит электродвигатель, питающийся от аккумуляторных батарей, за счет чего исключены выбросы в атмосферу и утечки углеводородов. Об этом сообщает правительство города.

Новую модель главе города продемонстрировали представители судостроительного предприятия и компании-партнера.

Экологичное судно на электротяге предназначено для внутригородских прогулочно-экскурсионных перевозок по Неве и каналам. Оно обладает эргономичным и функциональным дизайном.

Небольшие габариты — длина 16,5 метров, ширина — 4 метра, высота — 2,45 метра — делают его маневренным, что особенно важно при эксплуатации на внутригородских водных маршрутах. «Мойка 2.0» может вместить до 40 пассажиров. Ее максимальная скорость в 13 км/ч оптимальна для речных прогулок. Заряда аккумуляторных батарей хватит на целый день автономной работы. Еще одно преимущество — более низкие эксплуатационные расходы. По расчетам специалистов, для электрического судна затраты на протяжении 15 лет будут ниже на 250%, чем на обслуживание и заправку дизельного.

«Экологичный и „умный“ транспорт — безусловный приоритет городского правительства. Вслед за автобусами, трамваями и электробусами пришел черед инноваций на речном транспорте. Прогулочные суда-электроходы не дают вредных выбросов, благодаря чему вода в наших реках и каналах и воздух на набережных станут чище. „Мойка 2.0“ на 90% состоит из комплектующих отечественного производства. Подобные разработки приближают выполнение поставленной Президентом задачи по достижению технологического суверенитета», — подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор особо отметил, еще один важный эффект нового судна — также как и электробусы — оно бесшумное. «Наша задача — широкое внедрение электрического транспорта. Близится завершение строительства первого парка электробусов. Тихий, бесшумный транспорт — это новое направление в экологической повестке», — отметил Александр Беглов. Он также сообщил, что город работает над развитием причальной инфраструктуры. В этом году открыт 20-й причал — на Фонтанке у музея Фаберже. В планах — создание причалов у Летнего сада и Адмиралтейства.

Новое судно «Мойка 2.0» проработает до конца навигации. По результатам тестовой эксплуатации в случае необходимости будут собраны предложения по его модернизации, с учетом которых потом запущено серийное производство.

В планах города — заказ на производство еще двух электросудов этой модели. Они могут пополнить петербургский речной флот к следующей навигации. Переход на электрическую тягу потребует создания зарядной причальной инфраструктуры. Сейчас судостроители вместе с городом разрабатывают концепцию, дизайн и план по расширению инфраструктуры, которая будет учитывать архитектурные и климатические особенности города, обеспечивать сохранность его исторического наследия.

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