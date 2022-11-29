Датчики давления нового поколения запущены в производство на заводе «Тюмень Прибор»
Датчики давления нового поколения из отечественных комплектующих запущены в производство на новой площадке «Тюмень Прибор». Здание завода площадью более 3 тыс. кв. м возведено в индустриальном парке «Боровский». Здесь компания планирует расширить линейку продукции и создать 150 высокотехнологичных рабочих мест. Производственная мощность — до 300 единиц оборудования в месяц.
Планируется диверсификация продукции, в том числе запуск производства в промышленных масштабах датчиков давления серии СТ, которые сертифицировали два года назад, часть из них находится сейчас в опытно-промышленной эксплуатации, — пояснили на производстве.
Помимо этого компания расширит производство за счет комплексных решений для систем автоматизации. Поставщиков комплектующих для высокотехнологичного оборудования, которые ранее закупались за рубежом, нашли в России.
По датчикам давления глубина импортозамещенной продукции составляет 90%. Вместе с тем, эксперт отмечает, что самая важная сейчас задача для технологической независимости — открытие производств элементной базы, что невозможно без рационального использования высокого потенциала российских инженеров. А плюсом является сотрудничество в этом ключе с дружественными странами.
Инвестиции в проект превысили 100 млн руб., но результат стоит этого. Производственные мощности территории завода с площадью более 3000 кв.м. позволяют изготавливать более 200 видов различной продукции технического назначение, предназначенной для применения не только на территории Тюменской области, но и далеко за ее пределами — по всей стране, а также в рамках развития экспортных поставок.
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