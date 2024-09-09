«Калашников»: на ЛМЗ открыт новый цех по ремонту гусеничных машин из зоны СВО

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На Липецком механическом заводе (ООО «ЛМЗ», концерн «Калашников») открыт новый цех по ремонту гусеничных машин и самоходных гусеничных шасси для зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Запуск площадки — важный этап расширения производственных мощностей ЛМЗ для успешной реализации задач в новом сегменте деятельности предприятия.

«В период СВО Липецкий механический завод уделяет особое внимание ремонту гусеничных машин для ЗРК, — отмечает президент концерна „Калашников“ Алан Лушников. — Прогнозируем, что со временем ЛМЗ станет опорным предприятием ОПК России в данном сегменте. Для этого у него есть все необходимые профессиональные и технологические компетенции, соответствующие производственные мощности».

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