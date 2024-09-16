«Гравитон» запустил производство мониторов для госсектора на заводе Samsung в Калуге

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Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» (принадлежит дистрибьютору 3Logic Group) начал производство мониторов для госсектора на предприятии Samsung в Калужской области.

Пробная партия составила 1 тыс. устройств, до конца первого квартала 2025 года планируется произвести еще 60 тыс. Стоимость мониторов начинается от 10 тыс. рублей.

Представители «Гравитона» не раскрывают деталей производства и объем инвестиций. Проблемой для компании может стать высокая конкуренция на рынке мониторов для госсектора, сейчас в отечественном реестре радиоэлектроники представлено более 600 позиций от других производителей.

По оценкам директора по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилла Скворцова, производство 61 тыс. мониторов обойдется в $1,2 млн (109 млн рублей по курсу ЦБ на 11 сентября), при этом фабрика, рассчитанная на выпуск крупных партий, может столкнуться с убытками, если ее мощности будут недостаточно загружены, отметил он.

«Гравитон» принадлежит ООО «Ревотех», созданному в октябре 2020 года. Владелец 50% компании — Александр Башлыков, а оставшиеся 50% принадлежат поставщику электроники 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти проект»).

В 2023 году выручка компании составила 357 млн рублей, а чистая прибыль — 3,6 млн рублей. Согласно данным с портала госзакупок, «Гравитон» неоднократно поставлял свою продукцию для государственных нужд.

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