Развитие Сибири (часть 6)

Озеро Байкал (фото автора)

В Иркутской области определены шесть ключевых инвестиционных проектов, которые реализуются в рамках введения института кураторства. Каждый из них оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие не только Приангарья, но и страны в целом. При их реализации в регионе было создано 5,6 тысячи рабочих мест. Проекты, которые реализуются в регионе с 2019 года, показали свою эффективность, они помогли улучшить жизнь десятков тысяч жителей Иркутской области.

В 2024 году в Иркутской области реализуются мероприятия 13 национальных проектов. На их основе разработано 45 региональных проектов, общий запланированный объём их финансирования свыше 33,9 млрд рублей, в том числе 18,6 млрд рублей — средства федерального бюджета, 12,8 млрд рублей — региональные средства, 2,5 млрд рублей — средства фонда развития территорий. В 2024 году по национальным проектам в Иркутской области предусмотрено финансирование 166 объектов капитального строительства и ремонта, из них 141 объект планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Новая школа в с.Тихоновка Боханского района

В этом году в регионе по нацпроектам строится девять школ, два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, два жилых корпуса на 120 мест с тёплыми переходами Марковского геронтологического центра, дом культуры, восемь учреждений здравоохранения, система водоснабжения, 16 жилых объектов для переселения граждан. Будут отремонтированы и оснащены спортивные залы в девяти школах. Капитальные ремонты пройдут в учреждениях культуры, здравоохранения. Завершатся работы по реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега реки Ангары в городе Иркутске. Запланированы мероприятия на 102 объектах дорожного хозяйства.

Деловой квартал "Иркутск-сити" (фото автора)

Такие объёмы капитального строительства обеспечены ростом региональной экономики и расширением производства промышленными предприятиями Приангарья . По данным министерства экономического развития и промышленности Иркутской области перевыполнение плана зафиксировано при реализации трёх важнейших инвестиционных проектов. В их числе проект по строительству завода полимеров Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте. Запуск завода планируется в 2024 году, но он уже вошёл в федеральный путеводитель по промышленному туризму. Это первый в Восточной Сибири крупный завод по производству полиэтилена, обеспеченный собственным сырьём. Объём выпуска продукции к 2026 году составит 650 тысяч тонн в год. Одновременно с этим заводом строится жильё для трех тысяч сотрудников и объекты социальной инфраструктуры. В экономику региона, благодаря данному проекту, уже инвестировано 217,5 млрд рублей, создано 2848 новых рабочих мест.Также перевыполнение плана по созданию рабочих мест отмечено при создании промышленного комплекса в Тайшетском районе и при реализации проекта по строительству картонного производства компанией «Группа «Илим» в Усть-Илимске.

Иркутская нефтяная компания (фото автора)

Всего же, на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, в 2023 году в Иркутской области было выделено 876,2 млн рублей.

Осенью 2021 года мне пришла мысль написать статью про Усть-Кут, город, где реализуется главный мегапроект региона, заслуживал этого. Статья «Место действия Усть-Кут » имела потрясающий успех, а её подготовка заняла несколько недель, пришлось даже устроить специальную фотосессию на территории офиса Иркутской нефтяной компании.

К теме развития Усть-Кута впоследствии я неоднократно обращался в статьях «Новая экономика Приангарья », «Новая экономика Приангарья «часть 2) » и «Иркутский завод полимеров: фотофакт ». Развитие города продолжается и всё, что было намечено в первой статье об Усть-Куте уже реализуется. Так, в конце 2023 года торжаственно открылся восстановленный мост через Куту .

Реконструкция моста через Куту в Усть-Куте даст толчок к развитию пригородных посёлков и целого микрорайона, который возводит Иркутская нефтяная компания для своих сотрудников. Работы на площадке уже стартовали, из новых многоэтажек будет открываться красивый вид на центр города.

Создание нового жилого микрорайона предполагает строительство тысячи квартир и возведение объектов коммунальной инфраструктуры — важный шаг в развитии всего Усть-Кута. Например, на строительство новой электрической подстанции в микрорайоне РЭБ в Усть-Куте из областного бюджета в 2023 году направлено 141,8 млн рублей. На 2024 год дополнительно предусмотрено 22,4 млн рублей. Также в микрорайон Новая РЭБ строят котельную на биотопливе и очистные сооружения. Ввод этих объектов запланирован на 2024 год.

Городу и району требуется развитие ведущих инфраструктурных объектов. Главной болевой точкой является аэродромный комплекс, требующий реконструкции. Планы по развитию аэропорта в Усть-Куте были озвучены в одной из моих публикаций о промышленности региона. Совсем недавно, на выставке-форуме «Россия», губернатор Иркутской области и генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» подписали соглашение о его реконструкции. В течение трёх лет собственник аэропорта инвестирует 100 млн рублей.

В рамках соглашения о сотрудничестве «ЮТэйр» подготовит технико-экономическое обоснование по реконструкции пассажирского терминала аэропортового комплекса Усть-Кута и предоставит материалы в «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации для включения в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В аэропорту также необходимо провести реконструкцию или капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, мест стоянки воздушных судов, локальных очистных сооружений.

Реконструкция аэропорта в Братске

Аэропорт в Усть-Куте не единственный, который ждёт изменение. В Иркутской области сейчас идёт строительство аэропорта в Бодайбо, а вБратском аэропорту начался второй этап реконструкции. Активная работа по реновации аэропортовой инфраструктуры будет продолжаться до конца года, сдача всех объектов запланирована на декабрь 2024 года. В аэропорту строится здание аварийно-спасательной станции, будет расширена взлётно-посадочная полоса и магистральная рулёжная дорожка. Заливать бетон начнут в мае и планируют завершить к началу осени. Ещё один важный объект — здание для обработки противообледенительной жидкостью. Здание частично готово, материалы для отделки и оборудование завезены. Строение располагается рядом с новым перроном, который появился в прошлом году в рамках первого этапа реконструкции. Также в аэропорту появится современное освещение — на четырёх мачтах смонтируют галогеновые и светодиодные элементы.

В 2024 году к 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали в Усть-Куте построят новый вокзал на станции Лена. Новое здание вокзала будет одноэтажным общей площадью более 1200 кв. метров. Помещение включает в себя входную группу, зону досмотра пассажиров, кассовый зал, детскую площадку, кафе, комфортные места для ожидания поездов и санитарно-бытовой комплекс.

Реконструкция центральной части Усть-Кута на этом не завершится. Разработанная концепция предусматривает благоустройство общественного пространства между двух вокзалов, железнодорожного и речного. Основные функции: рекреационная, экологическая и эстетическая. В основе композиции — существующая линейно-радиальная структура.

По замыслу авторов проекта центральной доминантой остается фонтан, вписанный в выложенные мощением румбы сторон света. Векторная диаграмма символизирует то, что город является узловым центром Восточной Сибири, откуда ведут своё начало все стратегические, промышленные и сырьевые направления севера региона.

На уровне зонирования возникло предложение организации пространства автобусного вокзала и автомобильной парковки, предполагается перенос памятника основателю города Ивану Галкину, с размещением его на территории сквера, по центральной оси.

На Ярактинском месторождении ещё дымят факелы, но они погаснут, когда все объекты Иркутского завода полимеров будут запущены.

Площадку будущего газохимического кластера Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте называют мегастройкой не только за масштаб и инвестиции объёмом 0,5 трлн рублей, но и за высокие стандарты экологической безопасности. Наиболее эффективные решения спроектированы для Иркутского завода полимеров — первого в Восточной Сибири предприятия такого рода, которое будет работать на собственном сырье.

В этом городе, как в оптической призме, наглядно преломилась история всего российского севера. Из порта Осетрово грузы шли вниз по Лене, город был отправной точкой Байкало-Амурской магистрали. Когда СССР прекратил существование, объём речных перевозок резко упал, а БАМ был позабыт. Усть-Кут стал одной из болевых точек региона, но недавно город получил шанс на второе рождение и успешно им воспользовался.

Городов, подобных Усть-Куту в Приангарье раньше было немало. Ещё два десятка лет назад регион был очень бедным и дотационным, но сегодня ситуация кардинально изменилась и всё благодаря десяткам интересных экономических проектов . Уже несколько лет подряд Иркутская область занимает лидирующие позиции по основным показателям социально-экономического развития.

"Большой Усть-Илимск"

В Иркутской области по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 834 млрд рублей (138% к аналогичному периоду прошлого года). По данному показателю регион занимает седьмое место по России и первое место среди регионов Сибирского федерального округа.

Тайшетский алюминиевый завод

Всё больше городов Приангарья превращаются из депрессивных моногородов в процветающие и экономически развитые, среди них есть и Тайшет. Основные векторы перспективного развития города я описал в статье «Алюминиевое будущее Тайшета » и запуск Тайшетского алюминиевого завода в значительной мере повлиял на выполнение этих планов. Уже в 2022 году город значительно изменился («Новая экономика Приангарья «), программа РУСАЛА по строительству в городе обширна и включает даже создание аэропорта.

В Тайшете уже строится новый микрорайон, рядом с ним началось строительство школы.

В микрорайоне Центральный уже введены в эксплуатацию четыре многоэтажных дома. На завершающей стадии строительство ещё пяти многоэтажек. Комплекс рассчитан на 584 квартиры, общей площадью 47 тысяч квадратных метров жилья. Все жилые помещения сдаются с чистовой отделкой и даже меблированными.

В городской агломерации Тайшета построена школа в Старом Акульшете.

До открытия нового детского сада в центре города остались считанные дни.

Вторым главным вектором развития города остаётся БАМ. Планомерно продолжается реконструкция станции Тайшет, а в октябре 2023 года на перегоне Тайшет-Тагул запущено движение по второму пути. Однопутный участок тормозил вывоз угля из Кузбасса с Абаканского направления, а теперь реконструированный участок БАМа соединяется с Транссибом новым путепроводом.

В ходе третьего этапа реконструкции станции построено два новых железнодорожных путепровода над улицами Комсомольская и Степана Разина.

Дорога под одним из мостов пока в грунтовом исполнении, летом 2024 года её заасфальтируют.

Недавно в Тайшете завершили капитальный ремонт плотины на реке Тайшетка. Общая протяженность сооружения составляет 856 метров.

Плотина на реке позволила сделать пруд. После завершения ремонта прилегающая территория обрела новый облик рекреационной зоны и общественного места для жителей Тайшета. Теперь люди могут проводить время у пруда, наслаждаясь красотой природы и свежим воздухом. Это станет новым культурным местом отдыха гостей и горожан. Капремонт плотины был включён в План мероприятий социально-экономического развития Тайшетского района, реализация которого ведется при участии компании РУСАЛ. Стоимость работ составила почти 100 млн рублей.

В Тайшете уже завершилось строительство анодной фабрики, построенной с применением международных экологических стандартов и высоких технологий. Компания РУСАЛ объявила о наборе специалистов на новое предприятие, это значит, что в Тайшете появится ещё больше новостроек.

Старт проекту «Большой Усть-Илимск » был дан 21 июня 2018 года, спустя пять лет на самом современном целлюлозно-картонном комбинате получен первый картон . Строительство нового завода повлекло за собой и развитие северного города .

Иркутская область единственный из моих родных регионов, который накопил большой объём экологических проблем. Первым экологической катастрофы избежал Свирск, теперь это город привлекательный для жизни . Недавно Свирск заслужил новой главы обзора о своём развитии, ведь всё, что делается в городе адресовано его жителям, будь то новый парк или строительство жилья.

Новостройки в Свирске

Новостройки в Свирске

Ещё одной территорией ликвидации экологического бедствия является Байкальск. Город избежал экономической и экологической катастрофы, а впереди у него полная трансформация. На территории бывшего БЦБК будет создан курорт с современным санаторно-курортным комплексом, отелями и другими объектами, также в городе создан четвёртый общенациональный молодежный центр — Всероссийский молодёжный кампус ЭКО.ЦЕХ . Благодаря реализации настолько масштабного проекта Иркутская область вполне может стать ведущим туристическим центром России.

К 2030 году на озере Байкал откроется круглогодичный курорт. Иркутская область и Республика Бурятия поставили цель к 2036 году увеличить общий туристско-экскурсионный поток на Байкал до 5 миллионов человек в год. Достижение этой цели возможно при реализации единого проекта «Волшебный Байкал» в структуре «Пять морей и озеро Байкал». Проект объединит два берега озера и даст старт качественно новому уровню развития туризма.

Конечно же, главной целью трансформации Байкальска является сохранение уникального места России — озера Байкал. Необходимость сохранения Байкала получила признание во всем мире, а День Байкала стал главным символом уважения к его уникальной природе.

Рассказ о своей родине я откладывал много лет, Усолью-Сибирскому долго было нечем похвастать в своём развитии, хотя он и известен на всю страну. Активная фаза преобразований началась в городе в 2017 году с приходом нового градоначальника. В городе, который десятки лет находился в состоянии застоя, теперь практически повсеместно что-то делают: красят, строят, ремонтируют. С 2020 года город сделал ещё один шаг на пути к обновлению, его проблемы теперь решаются на федеральном уровне.

В Усолье-Сибирском уже завершено строительство двух домов по программе комплексного развития терииторий — первых в Приангарье. Для переселенцев из аварийного жилья скоро будет сдано более 2, 4 тысяч квадратных метров, а всего здесь построят 35 новых домов площадью более 45 тыс. кв. метров.

Новый ФОК

В Усолье-Сибирском завершилась реконструкция детского стационара городской больницы. На проведение капремонта было выделено финансирование в размере 307,6 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, с 1 июня стационар начнёт работу.

В октябре 2023 года в Усолье-Сибирском возобновлён проезд по Комсомольскому проспекту, дорогу открыли после двухгодичной реконструкции. Работы проводились по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость дороги — более двух километров. В ходе ремонта провели переустройство теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных под дорогой, ливневой канализации, сетей связи, отремонтированы дома на первой линии. До завершения строительства обхода Усолья-Сибирского проспект является частью федеральной трассы.

Следом за Комсомольским проспектом в Усолье-Сибирском началась реконструкция Интернациональной улицы. Согласно проекта реконструируют не только дорогу, но и трамвайную линию, а вдоль улицы благоустроят парковые зоны.

Новый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в обход Усолья-Сибирского и Тельмы — это 42,7 километра дороги. На нём будет три двухуровневые развязки и три левоповоротных петли, пять путепроводов, пять мостов через реки Тельминка, Картагон, Целота и Биликтуйка, два надземных пешеходных перехода и четыре остановочных комплекса.

Обход Усолья-Сибирского к концу 2023 года был готов на 75%, а часть трассы уже заасфальтирована.

Сейчас на объекте ежедневно работают до 100 рабочих и 10 единиц техники. Подрядчик укрепляет конусы матрацами «Рено» на путепроводе через ВСЖД, ставит подпорные стены из бетонных блоков. Также строители приступили к укрупнённой сборке металлического надземного пешеходного перехода, длина пролёта которого составит более 40 метров над проезжей частью. В этом строительном сезоне работы на новом транспортном обходе Усолья-Сибирского и поселка Тельма выходят на финишную прямую. До сдачи объекта предстоит уложить 110 тысяч тонн асфальтобетонной смеси в слои дорожной одежды на протяжении 17 километров, укрепить откосы на площади в 2 миллиона квадратных метров, установить 42 километра барьерного ограждения, более 2 тысяч сигнальных столбиков, 532 дорожных знака и 1395 погонных метров шумозащитных экранов. Также поставлена задача полностью завершить строительство шести транспортных развязок, из них три — в разных уровнях.

Осенью 2023 года начался демонтаж последнего химически опасного производственного объекта на площадке «Усольехимпрома». Цех 94 входит в проект по ликвидации накопленного экологического вреда. Ликвидация остатков производства трихлорсилана и четырёххлористого кремния началась весной 2023 года. В здании цеха были размещены 96 ёмкостей объёмом до 60 кубометров, в которых содержались отходы в твёрдом и газообразном состоянии.

Демонтаж 94 цеха очень значимое событие не только для Иркутской области, это финал истории федерального масштаба в результате которой в 10 раз снижена концентрация ртути в атмосферном воздухе. Теперь можно говорить уже о развитии территории, о строительстве здесь экотехнопарка, о создании новых рабочих мест для жителей Усолья, о проектах, которые пойдут на благо городу и области в целом.

Ликвидация бывших промплощадок «Усольехимпрома» и БЦБК в Иркутской области, опасных как для здоровья людей, так и для экологии, — это один из самых сложных проектов в мировой практике. Комплексно, шаг за шагом, Россия от такого «наследия» избавляется и это ещё один повод для гордости.

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.

P. S. Читайте первую , вторую , третью , четвёртую и пятую части, продолжение следует.

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