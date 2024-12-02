Тюменское импортозамещение (часть 14)Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Промышленность — один из самых быстроразвивающихся секторов экономики Тюменской области. Почти в два раза вырос обрабатывающий сектор промышленности Тюменской области за последние пять лет. Регион относится к числу субъектов России с наиболее высокой инвестиционной активностью. Около 400 млрд рублей составит суммарный объем инвестиций в экономику Тюменской области по итогам 2024 года. Планируется также завершение порядка 300 инвестиционных проектов и о некоторых из них можно узнать в этой статье.
Тюменская компания наладила выпуск импортозамещающей мраморной штукатурки.
Штукатурку из мраморной крошки и клея собственного производства — аналог турецкой Bayramix — выпускает ООО «Дело в камне» в Тюмени. Компания наладила выпуск отделочных материалов в начале 2024 г. Полимерный клей для продукции разработан по собственной технологии. Мраморную крошку закупают у предприятий Свердловской области. В цехе её обрабатывают, красят, если надо, производят окантовку и смешивают с клеем. Каменный скол производят по собственной технологии — это гипс и клей. Вся продукция считается импортозамещающей.
Основная продукция компании — мраморная штукатурка для внешних фасадов, а для внутренней отделки рабочие производят гипсовые панели и гибкую доску из каменной муки. Малая производственная компания вступила в Ассоциацию «Строительно-индустриальный кластер». На правах резидента ей доступны все меры поддержки, которые оказывает кластер. Руководство ООО «Дело в камне» намерено обратиться за льготным займом. Также в планах строительство отдельного производственного помещения. Для этого нужен подходящий земельный участок.
Фасадные ЦСП начал выпускать тюменский производитель стройматериалов на новом станке.
Фасадные цементно-стружечные плиты начал выпускать на новом станке завод «Сибжилстрой» в Винзилях. Оборудование представляет собой программируемый центр. Уже ведутся переговоры с сетевым магазином стройматериалов о поставке тюменской новинки. Приобрели центр с господдержкой, предприятию вернули первоначальный взнос по договору лизинга.
Одно из главных преимуществ нового оборудования — выпиливание фасадной плиты по размерам заказчика. Далее сам станок на нее наносит специальную пленку, которая имитирует кирпичную кладку. Так цементно-стружечная плита становится всепогодной — ей не страшны ни минусовые, ни плюсовые температуры.
Новый завод газобетона строится в Тюмени.
Газобетонный завод строят на промышленной базе в Антипино на Старотобольском тракте. Группа компаний «Юнкер» планирует завершить строительство здания в декабре 2024 года. Далее начнётся монтаж оборудования, который закончат в мае 2025 года.
Площадь здания будет около 10 тысяч квадратных метров. Помимо этого, есть зона для хранения готового продукта, материалов. Общая площадь составит около семи гектаров. Расчетная производительность завода — 300 тыс. куб. м в год. Изделия будут производить путем смешивания раствора из цемента, извести и песка. Затем они будут выстаиваться в автоклавах при соблюдении определенных технологических циклов под температурой и давлением.
На предприятии уже запустили производство керамзитоблоков мощностью 110 тыс. куб. м в год и бетонный завод производительностью 3840 кубометров в сутки).
Запуск завода площадью 2 тыс. 700 кв. м по производству экструдированного пенополистирола тоже не за горами, это третий этап производства. При производстве теплоизоляционных материалов предприятие планирует использовать продукцию компании «Сибур. Планируемая мощность производства составляет 150 тыс. куб. метров в год.
На промышленной базе в Антипино размещены четыре очереди по производству строительных материалов. Объём инвестиций в производство оценивается в 3 млрд руб.
Завод домокомплектов высокой готовности с частным технопарком строит ГК «ТИС» в Тюмени.
Ориентировочная мощность производства составит 200 тыс. кв. м жилья в год. Земельный участок уже полностью отсыпан, идет проектирование — это будет передовое производство. Завод домокомплектов высокой готовности позволит сократить в разы инвестиционный срок и сделать строительство менее затратным. Сама стройка только начинается, завершится она в 2026 году, ввод запланирован на 2027 год. На участке будет не только сам завод ЖБИ, но и некий частный технопарк. Суда перенесут производство МАФов и теплиц. Общий объём финансирования составит 2 млрд рублей, будет создано 470 рабочих мест. Производственный комплекс займет площадь 37 тыс. кв. м. Комбинат рассчитан на пять цехов, склад готовой продукции и административно-бытовой комплекс.
Ялуторовский завод «Поревит» расширяет производство газобетонных изделий.
Производство газобетонных изделий расширяют на ялуторовском заводе «Поревит». Для этого закупили дополнительное оборудование и освоили технологию выпуска плит, которые используют при строительстве домов.
В прошлом году тут поставили рекорд — 342 тысячи газобетонных блоков. В этом году будет 360 тысяч. На заводе установлен дополнительный седьмой автоклав, он даст плюсом 250 кубов. Также смонтировано перекатное устройство и дополнительный подъёмник. Планируется выйти на суточную мощность в 1 тысячу 350 кубических метров.
Строительные материалы завода «Поревит»: газобетонные и силикатные изделия, тротуарная плитка интересна в первую очередь предпринимателям, занятым строительством домов. Предприятие поставляет блоки, плитку практически по всей стране. Основы для строительства второго цеха по производству тротуарной плитки на ялуторовском заводе уже заложили. Его запустят в 2025 г.
«Поревит» развивает собственную сырьевую базу построив гигантскую фабрику по обогащению песка. Оборудование высотой с шестиэтажный дом смонтировано прямо в карьере площадью 44 га под открытым небом. Оно позволяет получать три разных фракции сырья.
Песок используется для выпуска стеновых блоков и тротуарной плитки. Обслуживает оборудование 20 сотрудников. Подобные фабрики обогащения строительных песков в России строятся только на очень крупных производствах из-за высоких инвестиций и необходимости создания разветвлённой производственной инфраструктуры.
Фабрика объединяет в единую технологическую цепочку судно для добычи песка (земснаряд класса 2000/63) и многочисленное оборудование по грохочению, обеспыливанию, классификации и сушке песка. При этом фабрика создана по последним технологиям — имеет цифровой двойник и полностью автоматизирована.
На тюменском заводе ЖБИ-3 создали аналог немецкого оборудования по формовке изделий.
Аналог немецкого оборудования по формовке изделий разработали и создали на тюменском заводе ЖБИ-3. Оно проходит испытания. Сейчас тут устанавливают новое оборудование. В одном из пролётов представлено итальянское и немецкое оборудование. По образу и подобию монтируется линия из российских комплектующих — это подъёмно-поворотные столы из Санкт-Петербурга, а оборудование, которое участвует в формовке изделий, сделали сами. Пробные испытания проходят, ничем не хуже, чем немецкое. И раза в три дешевле получилось.
Около пяти тысяч кубических метров железобетонных конструкций в месяц выпускают из цехов завода ЖБИ-3. Сотрудники предприятия развивают ещё один пролет по выпуску габаритных железобетонных плит. Благодаря дополнительным мощностям удастся увеличить выпуск на 700 кубометров.
Ещё одна уникальная технология по выпуску ж/б панелей длиной 8,6 и 9 метров позволяет заводу ЖБИ-3 в кратчайшие сроки возводить объекты социальной сферы. Так, к примеру, детский сад в районе Мелиораторов областного центра они построен за несколько месяцев, на два года раньше контрактного срока.
В Тобольском районе запустили первую очередь завода по переработке строительного мусора.
Первую очередь завода по переработке строительного мусора и отходов снесённых зданий в щебень запустили в Тобольском районе. Инвестиционный проект рассчитан на пять лет. После полного запуска промплощадка будет перерабатывать до одной тыс. т в сутки. По завершению проекта появится 105 рабочих мест, восемь уже создано. Установка находится под открытым небом и вполне приспособлена для работы в условиях сибирского климата, выдерживает сильные морозы. На площадке также возведут административно-бытовые здания, дополнительные установки, ангары для хранения готового продукта — щебня различной фракции.
Компания «Меланж» проводит автоматизацию производства строительных смесей.
Автоматизация производства сухих строительных смесей, перевод цехов на природный газ позволили тюменской компании «Меланж» увеличить объем выпускаемой продукции. Предприятие до конца года поставит на рынок более 1 млн мешков, что на 30% больше, чем в 2023 году.
Компьютерную программу для смешивания ингредиентов — песка, цемента, минеральных порошков и химических добавки — разработали тюменские IT-специалисты. Все процессы смешивания, дозировки, фасовки продукции — автоматические, человек только нажимает определенные кнопки. Вся информация подается на панель оператора. За процессом следят все участники производства, в том числе лаборанты. С переходом на автоматику гарантируют 100-процентное качество.
Выпуском сухих строительных смесей тюменская компания занимается восьмой год. За это время число номенклатурных позиций выросло до 60, в линейке имеются теплоизоляционные, специальные ремонтные, фасадные смеси и для внутренних работ. Специалисты предприятия выполняют индивидуальные заказы. Так, для завода «Поревит» технологи создали рецепт теплоизоляционной фасадной штукатурки. Решить техзадание помогло применение пенокерамического наполнителя и специальных минеральных и химических добавок.
Компания продолжит реализацию программы модернизации производства, зимой 2025 года установят робота-укладчика. Он способен укладывать до 600 мешков в час. Сейчас этот показатель составляет 350 мешков. Также смонтируют воздушно-компрессорное оборудование для бесперебойно подачи давления для оборудования. И сделают упор на развитие дилерской сети.
Настало время, когда нам предприятию нужна помощь в деньгах, поиске земельного участка. Тут хотят построить собственную производственную базу и быть местным производителем, у которого будет больше возможностей для дальнейшего расширения линейки, конкуренции с более крупными производителями, при этом быть способным сдерживать цену.
Компания «Браст» наращивает выпуск акустических панелей.
Выпуск акустических панелей намерены увеличить в разы в новом цехе тюменской компании «Браст». Помещение готово, установлены станки отечественного производства. Спрос на эту номенклатурную позицию за три года заметно вырос.
Это второе направление, оно сейчас занимает 10-15 процентов от общего объёма продаж, но с каждым годом прирастает. Спрос есть — в Москве сделали две музыкальные школы. В Тюмени в районе Лесобазы в прошлом году поставляли панели для спорткомплекса. Недавно отправили две партии на Сахалин, сейчас собирают заказ для Краснодара.
Основной функционал акустических панелей — убрать эхо в помещениях. Для этого используют специальную подложку из экологически чистого войлока, который не притягивает пыль. Рабочие в цехах способны распилить фанеру разных габаритов. При этом не только под прямым углом, но и различной формы, в том числе 3D-модели. Для этого используют фрезерный станок с ЧПУ.
Тюменский завод «СтальМост» начал производство наплавных конструкций для строительства Ленского моста.
Проект по созданию мостового перехода через реку Лену в Якутии уникален по многим параметрам. Подобного крупного объекта транспортной инфраструктуры в климатических условиях арктической зоны в мире ещё не существует. Многие технологии при строительстве трёхпилонного вантового моста в России применяются впервые. Например, для устройства железобетонных конструкций пилонов будут использованы наплавные коффердамы из Тюмени.
Всего будет изготовлено 3 коффердама — один для центрального пилона моста и два для боковых. Вес конструкций составит от 1,7 до 2,8 тысяч тонн, длина от 35 до 46 м, высота — более 17 м. В каждом коффердаме предусмотрены закладные трубы для дальнейшего бурения свай на дне реки. Использование наплавного типа коффердамов обусловлено сложными климатическими и гидрологическими условиями территории строительства. Благоприятный строительный сезон здесь длится всего 4 месяца. В отличие от классических шпунтовых ограждений, наплавные коффердамы можно подготовить на берегу заранее, сократив до минимума время работ в акватории, что критически важно в условиях Якутии.
В Тюменском районе начали выпускать корма холистик-класса для домашних питомцев.
В с. Горьковка Тюменского района два года занимаются производством кормов для домашних питомцев. Предприниматели выпускают корм холистик-класса. В такой корм входят исключительно свежее мясо, овощи, фрукты, травы, масла, пребиотики и пробиотики. Также технологи разрабатывают рецептуру новых кормов эконом-класса. В компании одна производственная линия, которая вырабатывает от трёх до четырех тонн продукции в день. Основной канал реализации — это питомники и маркетплейсы.
Объём заказов уверенно набирает обороты, поэтому руководство приняло решение о расширении производственных площадей в четыре раза: с полутора до шести тысяч квадратных метров. В поиске подходящего земельного участка помощь предпринимателям оказывает администрация Тюменского района. Пока решаются юридические вопросы, уже готова к запуску ещё одна линия: она позволит увеличить объёмы производства в два раза и добавит новые рабочие места.
Около ста наименований средств для клининга и бытовой химии выпускает бренд из Тюмени.
Около ста наименований средств для клининга, ухода за автомобилем, а также косметики и бытовой химии под брендом Homely выпускают в Тюмени. Сейчас компания работает над запуском новой линейки парфюмированных средств.
Компании ООО «Виктория» уже более десяти лет, но как производитель она существует полтора года. Выпускают бытовую химию, средства для чистки сантехники и уборки, автохимия. Есть и строительная химия, куда входят грунтовка, теплоносители и противоморозная добавка к бетону. Продукцию бренда реализуют в разных регионах. Кроме того, средства представлены на двух крупных маркетплейсах. Компания работает с детскими садами, школами, поликлиниками, больницами.
Потребители отзываются хорошо. Часто возвращаются за чистящим гелем против известковых отложений и ржавчины. Он пользуется особой популярностью.
Разработанную в Тюмени микробиомную косметику покупают в Казахстане и Беларуси.
Линейку косметики для очищения под брендом R-clinic разработали в Тюмени. Её уникальность в том, что она направлена на восстановление микробиома кожи. Продукция вызвала интерес и в других государствах — Казахстане и Беларуси. На данный момент существуют энзимная пудра, мицеллярная вода для снятия макияжа, гель-пенка для умывания, очищающий тонер.
Авторы рецептур — тюменцы. Продукцию по ним заказывают на крупных сертифицированных заводах России. Партнёров несколько, их подбирают тщательно. Так, если завод специализировался на порошковых продуктах, то у него заказывают энзимную пудру. Завод в Томске является одним из крупнейших производителей ингредиентов для косметики, у него приобретают линейку с лизатами пропионовокислых бактерий. В косметике применяются бифидобактерии, лактобактерии, пробиотики и пербиотики. Всё это помогает включить естественную защиту кожи от внешнего воздействия окружающей среды
Разработка косметики происходила не так быстро и легко, поскольку не использовались готовые формулы, а разработки велись с нуля с технологами и косметологами. Косметика представлена в двух филиалах клиники в Тюмени, а также на маркетплейсах. На две крупные интернет-площадки предприятие выходило самостоятельно, а попасть на OZON помог Центр поддержки экспорта Тюменской области. Новый логистический центр OZON в Тюменском районе поможет выходу на рынок не только бренду R-clinic, но и другим инновационным продуктам региона.
Операции в первых двух блоках центра общей площадью 40 тыс. кв. м. начались с 27 ноября, а отгрузка заказов началась 2 декабря. Склад позволяет размещать более 20 млн товаров стандартного размера и ежедневно обрабатывать порядка 760 тыс. заказов. Пока здесь работают с товарами из категорий «Одежда», «Текстиль», «Сумки», «Товары для дома и дачи», «Игры», «Канцтовары», «Товары для детей», «Бытовая техника», «Подгузники и туалетная бумага». В скором времени откроются и другие категории. География доставки: по всей России и СНГ, но склад будет домашним для кластера «Урал». В приоритете отправка товаров покупателям из Кургана, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Сургута, Тюмени, Ханты-Мансийска и Тобольска.
Инвестиции в первую очередь строительства составили 3,2 млрд руб. Вторую и третью очереди проекта в компании планируют реализовать до конца 2025 года. Общая площадь логистического центра составит более 110 тыс. кв. м. с инвестициями более 6 млрд руб. Логистический центр подключён к сетевому газу, имеет собственный водозабор к созданию которого причастен и автор статьи.
Я уже рассказывал, что Тюменский регион по возможностям для инвестиций теперь способен обойти соседний крупнейший и самый активный центр после Подмосковья и Санкт-Петербурга — Екатеринбург. В регионе имеется 3 млн кв. метров промышленной инфраструктуры, а потенциал индустриальной недвижимости области оценивается ещё в 200-250 тыс. кв. метров. За пять лет объём инвестиций в экономику региона в этой сфере превысил полтора триллиона рублей, в 2022 году инвестировано 358 млрд рублей, в 2023 году 344 млрд рублей.
Следующий амбициозный проект — индустриальный парк в аэропорту Рощино. Его создадут в Тюмени уже в 2025 году. Основная цель — сократить логистическое плечо и создать для промышленников площадку по размещению производств близкую к точке авиадоставки. Площадь проекта составит 15,6 га.
Тем временем тюменский аэропорт Рощино продолжает превращаться в крупный хаб. Зимой тут начал работать новый авиационный ангар авиакомпании «Ямал». Сейчас это самый большой ангар для самолетов в Уральском федеральном округе и один из крупнейших в России. Эта новость уже публиковалась на СУН, но, согласитесь, такие фотографии всегда производят впечатление.
Общая площадь ангарных помещений составляет 18 825 кв.м, из них 6670 кв.м — секция для технического обслуживания самолётов, почти 3000 кв.м — производственные помещения. Производственные мощности позволяют проводить работы одновременно на шести «Суперджетах 100». В перспективе, после выпуска в серийное производство самолётов «МС-21», в комплексе смогут ремонтировать одновременно четыре таких воздушных судна.
На территории комплекса расположены трансформаторная подстанция с дизель-генераторной установкой, собственная котельная, компрессорная станция, насосная станция пожаротушения с резервуарами противопожарного запаса воды и инновационная роботизированная система пожаротушения очага возгорания. На трёх этажах ангара размещаются технические и офисные помещения, лабораторный корпус с передовым оборудованием, покрасочная камера, многофункциональная система доков для доступа к различным зонам воздушных судов, оборудование для демонтажа авиадвигателей и современный парк спецтехники.
Тем временем в Рощино построен новый командно-диспетчерский пункт и подходит к концу первый этап очередной реконструкции аэровокзала. Все эти проекты выводят тюменский аэропрт на на новый, ещё более конкуррентноспособный уровень!
В публикации использованы фото из открытых источников.
— Тюменское импортозамещение (часть 11)
— Тюменское импортозамещение (часть 12)
— Тюменское импортозамещение (часть 13)
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
lapshin-89