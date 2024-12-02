Тюменское импортозамещение (часть 14)

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Промышленность — один из самых быстроразвивающихся секторов экономики Тюменской области. Почти в два раза вырос обрабатывающий сектор промышленности Тюменской области за последние пять лет. Регион относится к числу субъектов России с наиболее высокой инвестиционной активностью. Около 400 млрд рублей составит суммарный объем инвестиций в экономику Тюменской области по итогам 2024 года. Планируется также завершение порядка 300 инвестиционных проектов и о некоторых из них можно узнать в этой статье.

Тюменская компания наладила выпуск импортозамещающей мраморной штукатурки.

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Штукатурку из мраморной крошки и клея собственного производства — аналог турецкой Bayramix — выпускает ООО «Дело в камне» в Тюмени. Компания наладила выпуск отделочных материалов в начале 2024 г. Полимерный клей для продукции разработан по собственной технологии. Мраморную крошку закупают у предприятий Свердловской области. В цехе её обрабатывают, красят, если надо, производят окантовку и смешивают с клеем. Каменный скол производят по собственной технологии — это гипс и клей. Вся продукция считается импортозамещающей.

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Основная продукция компании — мраморная штукатурка для внешних фасадов, а для внутренней отделки рабочие производят гипсовые панели и гибкую доску из каменной муки. Малая производственная компания вступила в Ассоциацию «Строительно-индустриальный кластер». На правах резидента ей доступны все меры поддержки, которые оказывает кластер. Руководство ООО «Дело в камне» намерено обратиться за льготным займом. Также в планах строительство отдельного производственного помещения. Для этого нужен подходящий земельный участок.

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Фасадные ЦСП начал выпускать тюменский производитель стройматериалов на новом станке.

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Фасадные цементно-стружечные плиты начал выпускать на новом станке завод «Сибжилстрой» в Винзилях. Оборудование представляет собой программируемый центр. Уже ведутся переговоры с сетевым магазином стройматериалов о поставке тюменской новинки. Приобрели центр с господдержкой, предприятию вернули первоначальный взнос по договору лизинга.

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Одно из главных преимуществ нового оборудования — выпиливание фасадной плиты по размерам заказчика. Далее сам станок на нее наносит специальную пленку, которая имитирует кирпичную кладку. Так цементно-стружечная плита становится всепогодной — ей не страшны ни минусовые, ни плюсовые температуры.

Новый завод газобетона строится в Тюмени.

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Газобетонный завод строят на промышленной базе в Антипино на Старотобольском тракте. Группа компаний «Юнкер» планирует завершить строительство здания в декабре 2024 года. Далее начнётся монтаж оборудования, который закончат в мае 2025 года.

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Площадь здания будет около 10 тысяч квадратных метров. Помимо этого, есть зона для хранения готового продукта, материалов. Общая площадь составит около семи гектаров. Расчетная производительность завода — 300 тыс. куб. м в год. Изделия будут производить путем смешивания раствора из цемента, извести и песка. Затем они будут выстаиваться в автоклавах при соблюдении определенных технологических циклов под температурой и давлением.

На предприятии уже запустили производство керамзитоблоков мощностью 110 тыс. куб. м в год и бетонный завод производительностью 3840 кубометров в сутки).

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Запуск завода площадью 2 тыс. 700 кв. м по производству экструдированного пенополистирола тоже не за горами, это третий этап производства. При производстве теплоизоляционных материалов предприятие планирует использовать продукцию компании «Сибур. Планируемая мощность производства составляет 150 тыс. куб. метров в год.

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На промышленной базе в Антипино размещены четыре очереди по производству строительных материалов. Объём инвестиций в производство оценивается в 3 млрд руб.

Завод домокомплектов высокой готовности с частным технопарком строит ГК «ТИС» в Тюмени.

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Ориентировочная мощность производства составит 200 тыс. кв. м жилья в год. Земельный участок уже полностью отсыпан, идет проектирование — это будет передовое производство. Завод домокомплектов высокой готовности позволит сократить в разы инвестиционный срок и сделать строительство менее затратным. Сама стройка только начинается, завершится она в 2026 году, ввод запланирован на 2027 год. На участке будет не только сам завод ЖБИ, но и некий частный технопарк. Суда перенесут производство МАФов и теплиц. Общий объём финансирования составит 2 млрд рублей, будет создано 470 рабочих мест. Производственный комплекс займет площадь 37 тыс. кв. м. Комбинат рассчитан на пять цехов, склад готовой продукции и административно-бытовой комплекс.

Ялуторовский завод «Поревит» расширяет производство газобетонных изделий.

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Производство газобетонных изделий расширяют на ялуторовском заводе «Поревит». Для этого закупили дополнительное оборудование и освоили технологию выпуска плит, которые используют при строительстве домов.

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В прошлом году тут поставили рекорд — 342 тысячи газобетонных блоков. В этом году будет 360 тысяч. На заводе установлен дополнительный седьмой автоклав, он даст плюсом 250 кубов. Также смонтировано перекатное устройство и дополнительный подъёмник. Планируется выйти на суточную мощность в 1 тысячу 350 кубических метров.

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Строительные материалы завода «Поревит»: газобетонные и силикатные изделия, тротуарная плитка интересна в первую очередь предпринимателям, занятым строительством домов. Предприятие поставляет блоки, плитку практически по всей стране. Основы для строительства второго цеха по производству тротуарной плитки на ялуторовском заводе уже заложили. Его запустят в 2025 г.

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«Поревит» развивает собственную сырьевую базу построив гигантскую фабрику по обогащению песка. Оборудование высотой с шестиэтажный дом смонтировано прямо в карьере площадью 44 га под открытым небом. Оно позволяет получать три разных фракции сырья.

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Песок используется для выпуска стеновых блоков и тротуарной плитки. Обслуживает оборудование 20 сотрудников. Подобные фабрики обогащения строительных песков в России строятся только на очень крупных производствах из-за высоких инвестиций и необходимости создания разветвлённой производственной инфраструктуры.

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Фабрика объединяет в единую технологическую цепочку судно для добычи песка (земснаряд класса 2000/63) и многочисленное оборудование по грохочению, обеспыливанию, классификации и сушке песка. При этом фабрика создана по последним технологиям — имеет цифровой двойник и полностью автоматизирована.

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На тюменском заводе ЖБИ-3 создали аналог немецкого оборудования по формовке изделий.

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Аналог немецкого оборудования по формовке изделий разработали и создали на тюменском заводе ЖБИ-3. Оно проходит испытания. Сейчас тут устанавливают новое оборудование. В одном из пролётов представлено итальянское и немецкое оборудование. По образу и подобию монтируется линия из российских комплектующих — это подъёмно-поворотные столы из Санкт-Петербурга, а оборудование, которое участвует в формовке изделий, сделали сами. Пробные испытания проходят, ничем не хуже, чем немецкое. И раза в три дешевле получилось.

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Около пяти тысяч кубических метров железобетонных конструкций в месяц выпускают из цехов завода ЖБИ-3. Сотрудники предприятия развивают ещё один пролет по выпуску габаритных железобетонных плит. Благодаря дополнительным мощностям удастся увеличить выпуск на 700 кубометров.

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Ещё одна уникальная технология по выпуску ж/б панелей длиной 8,6 и 9 метров позволяет заводу ЖБИ-3 в кратчайшие сроки возводить объекты социальной сферы. Так, к примеру, детский сад в районе Мелиораторов областного центра они построен за несколько месяцев, на два года раньше контрактного срока.

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В Тобольском районе запустили первую очередь завода по переработке строительного мусора.

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Первую очередь завода по переработке строительного мусора и отходов снесённых зданий в щебень запустили в Тобольском районе. Инвестиционный проект рассчитан на пять лет. После полного запуска промплощадка будет перерабатывать до одной тыс. т в сутки. По завершению проекта появится 105 рабочих мест, восемь уже создано. Установка находится под открытым небом и вполне приспособлена для работы в условиях сибирского климата, выдерживает сильные морозы. На площадке также возведут административно-бытовые здания, дополнительные установки, ангары для хранения готового продукта — щебня различной фракции.

Компания «Меланж» проводит автоматизацию производства строительных смесей.

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Автоматизация производства сухих строительных смесей, перевод цехов на природный газ позволили тюменской компании «Меланж» увеличить объем выпускаемой продукции. Предприятие до конца года поставит на рынок более 1 млн мешков, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Компьютерную программу для смешивания ингредиентов — песка, цемента, минеральных порошков и химических добавки — разработали тюменские IT-специалисты. Все процессы смешивания, дозировки, фасовки продукции — автоматические, человек только нажимает определенные кнопки. Вся информация подается на панель оператора. За процессом следят все участники производства, в том числе лаборанты. С переходом на автоматику гарантируют 100-процентное качество.

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Выпуском сухих строительных смесей тюменская компания занимается восьмой год. За это время число номенклатурных позиций выросло до 60, в линейке имеются теплоизоляционные, специальные ремонтные, фасадные смеси и для внутренних работ. Специалисты предприятия выполняют индивидуальные заказы. Так, для завода «Поревит» технологи создали рецепт теплоизоляционной фасадной штукатурки. Решить техзадание помогло применение пенокерамического наполнителя и специальных минеральных и химических добавок.

Компания продолжит реализацию программы модернизации производства, зимой 2025 года установят робота-укладчика. Он способен укладывать до 600 мешков в час. Сейчас этот показатель составляет 350 мешков. Также смонтируют воздушно-компрессорное оборудование для бесперебойно подачи давления для оборудования. И сделают упор на развитие дилерской сети.

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Настало время, когда нам предприятию нужна помощь в деньгах, поиске земельного участка. Тут хотят построить собственную производственную базу и быть местным производителем, у которого будет больше возможностей для дальнейшего расширения линейки, конкуренции с более крупными производителями, при этом быть способным сдерживать цену.

Компания «Браст» наращивает выпуск акустических панелей.

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Выпуск акустических панелей намерены увеличить в разы в новом цехе тюменской компании «Браст». Помещение готово, установлены станки отечественного производства. Спрос на эту номенклатурную позицию за три года заметно вырос.

Это второе направление, оно сейчас занимает 10-15 процентов от общего объёма продаж, но с каждым годом прирастает. Спрос есть — в Москве сделали две музыкальные школы. В Тюмени в районе Лесобазы в прошлом году поставляли панели для спорткомплекса. Недавно отправили две партии на Сахалин, сейчас собирают заказ для Краснодара.

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Основной функционал акустических панелей — убрать эхо в помещениях. Для этого используют специальную подложку из экологически чистого войлока, который не притягивает пыль. Рабочие в цехах способны распилить фанеру разных габаритов. При этом не только под прямым углом, но и различной формы, в том числе 3D-модели. Для этого используют фрезерный станок с ЧПУ.

Тюменский завод «СтальМост» начал производство наплавных конструкций для строительства Ленского моста.

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Проект по созданию мостового перехода через реку Лену в Якутии уникален по многим параметрам. Подобного крупного объекта транспортной инфраструктуры в климатических условиях арктической зоны в мире ещё не существует. Многие технологии при строительстве трёхпилонного вантового моста в России применяются впервые. Например, для устройства железобетонных конструкций пилонов будут использованы наплавные коффердамы из Тюмени.

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Всего будет изготовлено 3 коффердама — один для центрального пилона моста и два для боковых. Вес конструкций составит от 1,7 до 2,8 тысяч тонн, длина от 35 до 46 м, высота — более 17 м. В каждом коффердаме предусмотрены закладные трубы для дальнейшего бурения свай на дне реки. Использование наплавного типа коффердамов обусловлено сложными климатическими и гидрологическими условиями территории строительства. Благоприятный строительный сезон здесь длится всего 4 месяца. В отличие от классических шпунтовых ограждений, наплавные коффердамы можно подготовить на берегу заранее, сократив до минимума время работ в акватории, что критически важно в условиях Якутии.

В Тюменском районе начали выпускать корма холистик-класса для домашних питомцев.

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В с. Горьковка Тюменского района два года занимаются производством кормов для домашних питомцев. Предприниматели выпускают корм холистик-класса. В такой корм входят исключительно свежее мясо, овощи, фрукты, травы, масла, пребиотики и пробиотики. Также технологи разрабатывают рецептуру новых кормов эконом-класса. В компании одна производственная линия, которая вырабатывает от трёх до четырех тонн продукции в день. Основной канал реализации — это питомники и маркетплейсы.

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Объём заказов уверенно набирает обороты, поэтому руководство приняло решение о расширении производственных площадей в четыре раза: с полутора до шести тысяч квадратных метров. В поиске подходящего земельного участка помощь предпринимателям оказывает администрация Тюменского района. Пока решаются юридические вопросы, уже готова к запуску ещё одна линия: она позволит увеличить объёмы производства в два раза и добавит новые рабочие места.

Около ста наименований средств для клининга и бытовой химии выпускает бренд из Тюмени.

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Около ста наименований средств для клининга, ухода за автомобилем, а также косметики и бытовой химии под брендом Homely выпускают в Тюмени. Сейчас компания работает над запуском новой линейки парфюмированных средств.

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Компании ООО «Виктория» уже более десяти лет, но как производитель она существует полтора года. Выпускают бытовую химию, средства для чистки сантехники и уборки, автохимия. Есть и строительная химия, куда входят грунтовка, теплоносители и противоморозная добавка к бетону. Продукцию бренда реализуют в разных регионах. Кроме того, средства представлены на двух крупных маркетплейсах. Компания работает с детскими садами, школами, поликлиниками, больницами.

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Потребители отзываются хорошо. Часто возвращаются за чистящим гелем против известковых отложений и ржавчины. Он пользуется особой популярностью.

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Разработанную в Тюмени микробиомную косметику покупают в Казахстане и Беларуси.

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Линейку косметики для очищения под брендом R-clinic разработали в Тюмени. Её уникальность в том, что она направлена на восстановление микробиома кожи. Продукция вызвала интерес и в других государствах — Казахстане и Беларуси. На данный момент существуют энзимная пудра, мицеллярная вода для снятия макияжа, гель-пенка для умывания, очищающий тонер.

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Авторы рецептур — тюменцы. Продукцию по ним заказывают на крупных сертифицированных заводах России. Партнёров несколько, их подбирают тщательно. Так, если завод специализировался на порошковых продуктах, то у него заказывают энзимную пудру. Завод в Томске является одним из крупнейших производителей ингредиентов для косметики, у него приобретают линейку с лизатами пропионовокислых бактерий. В косметике применяются бифидобактерии, лактобактерии, пробиотики и пербиотики. Всё это помогает включить естественную защиту кожи от внешнего воздействия окружающей среды

Разработка косметики происходила не так быстро и легко, поскольку не использовались готовые формулы, а разработки велись с нуля с технологами и косметологами. Косметика представлена в двух филиалах клиники в Тюмени, а также на маркетплейсах. На две крупные интернет-площадки предприятие выходило самостоятельно, а попасть на OZON помог Центр поддержки экспорта Тюменской области. Новый логистический центр OZON в Тюменском районе поможет выходу на рынок не только бренду R-clinic, но и другим инновационным продуктам региона.

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Операции в первых двух блоках центра общей площадью 40 тыс. кв. м. начались с 27 ноября, а отгрузка заказов началась 2 декабря. Склад позволяет размещать более 20 млн товаров стандартного размера и ежедневно обрабатывать порядка 760 тыс. заказов. Пока здесь работают с товарами из категорий «Одежда», «Текстиль», «Сумки», «Товары для дома и дачи», «Игры», «Канцтовары», «Товары для детей», «Бытовая техника», «Подгузники и туалетная бумага». В скором времени откроются и другие категории. География доставки: по всей России и СНГ, но склад будет домашним для кластера «Урал». В приоритете отправка товаров покупателям из Кургана, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Сургута, Тюмени, Ханты-Мансийска и Тобольска.

Инвестиции в первую очередь строительства составили 3,2 млрд руб. Вторую и третью очереди проекта в компании планируют реализовать до конца 2025 года. Общая площадь логистического центра составит более 110 тыс. кв. м. с инвестициями более 6 млрд руб. Логистический центр подключён к сетевому газу, имеет собственный водозабор к созданию которого причастен и автор статьи.

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Я уже рассказывал , что Тюменский регион по возможностям для инвестиций теперь способен обойти соседний крупнейший и самый активный центр после Подмосковья и Санкт-Петербурга — Екатеринбург. В регионе имеется 3 млн кв. метров промышленной инфраструктуры, а потенциал индустриальной недвижимости области оценивается ещё в 200-250 тыс. кв. метров. За пять лет объём инвестиций в экономику региона в этой сфере превысил полтора триллиона рублей, в 2022 году инвестировано 358 млрд рублей, в 2023 году 344 млрд рублей.

Следующий амбициозный проект — индустриальный парк в аэропорту Рощино. Его создадут в Тюмени уже в 2025 году. Основная цель — сократить логистическое плечо и создать для промышленников площадку по размещению производств близкую к точке авиадоставки. Площадь проекта составит 15,6 га.

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Тем временем тюменский аэропорт Рощино продолжает превращаться в крупный хаб. Зимой тут начал работать новый авиационный ангар авиакомпании «Ямал». Сейчас это самый большой ангар для самолетов в Уральском федеральном округе и один из крупнейших в России. Эта новость уже публиковалась на СУН, но, согласитесь, такие фотографии всегда производят впечатление.

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Общая площадь ангарных помещений составляет 18 825 кв.м, из них 6670 кв.м — секция для технического обслуживания самолётов, почти 3000 кв.м — производственные помещения. Производственные мощности позволяют проводить работы одновременно на шести «Суперджетах 100». В перспективе, после выпуска в серийное производство самолётов «МС-21», в комплексе смогут ремонтировать одновременно четыре таких воздушных судна.

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На территории комплекса расположены трансформаторная подстанция с дизель-генераторной установкой, собственная котельная, компрессорная станция, насосная станция пожаротушения с резервуарами противопожарного запаса воды и инновационная роботизированная система пожаротушения очага возгорания. На трёх этажах ангара размещаются технические и офисные помещения, лабораторный корпус с передовым оборудованием, покрасочная камера, многофункциональная система доков для доступа к различным зонам воздушных судов, оборудование для демонтажа авиадвигателей и современный парк спецтехники.

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Тем временем в Рощино построен новый командно-диспетчерский пункт и подходит к концу первый этап очередной реконструкции аэровокзала. Все эти проекты выводят тюменский аэропрт на на новый, ещё более конкуррентноспособный уровень!

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© t-l.ru

В публикации использованы фото из открытых источников.

P. S. Читайте также другие выпуски 2024 года:

— Тюменское импортозамещение (часть 11)

— Тюменское импортозамещение (часть 12)

— Тюменское импортозамещение (часть 13)

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