Развитие Сибири (часть 3)

Большая Тюменская область или «Тюменская матрёшка», эти термины появились совсем недавно и в управленческом плане обозначают сложносоставной регион. Тюменская область ещё с момента образования в 1944 году была большой по площади, но в эпоху освоения Севера она стала большой ещё и по значимости для экономики страны и её геополитики…

В 1948 году на окраине Тюмени бригадой мастера Б. Мелик-Карамова была пробурена первая поисковая скважина. Её глубина составила всего 2000 метров и хотя ничего, кроме минеральной воды, тогда найдено не было геологоразведка в молодом регионе продолжилась, а на месте скважины сегодня установлен скромный памятник.

21 сентября 1953 г. разведочные работы увенчались успехом, из скважины Р-1 в югорском посёлке Берёзово забил первый фонтан, именно с этого момента началась история Тюменской нефти. Сегодня, спустя более 70 лет, можно только восхищаться энтузиазмом и героизмом геологов и первопроходцев отстоявшим промышленое будущее региона и не позволившим затопить Тюменский Север водами Обской ГЭС.

Мог ли простой обыватель середины прошлого века представить, что рельсы пробегут от Тюмени на Север больше полутора тысяч километров и достигнут берега Карского моря. Сказкой казалась мысль о том, что в тайге и болотах вырастут десятки городов и гигантские заводы, а на арктическом побережье будут огромные порты. Самые смелые мечты прошлого сейчас воплощены в реальность, а титанический труд и энтузиазм народа позволил отдельной главой вписать освоение Тюменского Севера в историю государства…

Но это был ещё и урбанистический прорыв — меньше чем за 30 лет практически с нуля построено около 50 городов и посёлков. Такого количества населённых пунктов со всей инфраструктурой за такое короткое время на отдельно взятой территории не строилось нигде в мире!

Этот подвиг увековечен на привокзальной площади в Тюмени, отсюда на 36 ударных комсомольских строек региона отправлялись поезда с молодыми созидателями земли Тюменской.

Сегодня Тюменская область, Югра и Ямал входят в топ-35 субъектов по экономическому потенциалу. Его оценивают по уплаченному НДС, уровню заработной платы в регионе и другим параметрам, таковы результаты исследования Фонда развития гражданского общества основанные на данных Росстата и ФНС.

Тюменский регион по возможностям для инвестиций теперь способен обойти соседний крупнейший и самый активный центр после Подмосковья и Санкт-Петербурга — Екатеринбург. В регионе имеется 3 млн кв. метров промышленной инфраструктуры, а потенциал индустриальной недвижимости области оценивается ещё в 200-250 тыс. кв. метров. За пять лет объём инвестиций в экономику региона превысил полтора триллиона рублей, в 2022 году инвестировано 358 млрд рублей, в 2023 году 344 млрд рублей.

Нефть и газ всегда будут в мировом балансе и как источник энергии, и как ресурс для производства. Тюменская область, Югра и Ямал должны извлекать из этого выгоды. И регионы идут по этому пути. Тюмень была, есть и будет научным центром, который обеспечивает добычу и переработку нефти и газа, главным промышленным центром и поэтому, совершенно точно, надо довести до логического завершения проект реконструкции ДСК-500. В этом году заканчивается его проектирование, это будет самый крупный промышленный технопарк в России со специализацией «Нефть и газ».

Тюменский регион завсегдатай рейтингов влиятельных стастистических агентств. Вот и по итогам 2023 года Тюменская область первой достигнула 100% уровня исполнения национальных проектов.

Последние 30 лет население Тюмени растёт значительно быстрее, чем в других региональных центрах. В ближайшие три года также прогнозируют прирост населения. Согласно проекта бюджета по итогам 2022 года в городе проживало 855,6 тыс. человек, к концу 2023-го оно должно было увеличиться до 864,8 тысяч. В следующую трёхлетку будет добавляться не менее чем по 10 тысяч граждан. В 2024 году население может составить 874,4 тысячи человек, в 2025-м — 884,6 тысяч, в 2026-м — 894,9 тысяч.

Достижение городом статуса города-миллионера вопрос обозримого будущего, хотя агломерация Тюмени и Тюменского района уже перешагнула этот рубеж. Тюмень строится небывалыми темпами, границы города в южном и западном направлении «выплеснулись» за кольцевую дорогу на несколько километров и слились с пригородными посёлками.

В 2023 году в регионе побит рекорд по вводу квадратных метров жилья, а на продажу выставлено 20 тыс. квартир в новостройках. В прошлом году сдали 2,485 миллиона кв. м., прошлый рекорд — 2,245 млн кв. метров (2022г.). По объёму ввода на одного жителя регион входит в тройку лидеров. Помимо этого, завершена программа расселения аварийного жилья — новые квартиры получили более девяти тысяч человек.

Достижение городом престижного статуса будет уникальным случаем, ведь Тюмень расположена между двумя другими важнейшими местами сосредоточения и притяжения человеческих, трудовых, промышленных, культурных, экологических, экономических ресурсов и центрами социально-экономического развития — Омском и Екатеринбургом. Это будет очередным успехом Тюмени.

Тюмень древнейший город Сибири, в 2024 году ей исполнится 438 лет. Город постоянно занимает лидирующие позиции в рейтингах по качеству строительства дорог и развитию городской инфраструктуры, инвестиционной привлекательности и является одним из самых комфортных городов страны по качеству жизни. Заданный региональной столицей курс распространяется на весь юг Тюменской области, а ведь раньше Тюмень называли столицей деревень .

В год 430-летнего юбилея я сделал две статьи об успехах города (часть 1 , часть 2 ).

С тех пор утекло много воды и теперь в первом русском городе Сибири уже три набережные, об их строительстве я рассказывал в 2011 , 2012 и 2013 годах, а самый актуальный репортаж читайте здесь .

Набережные, это ещё одна тюменская мегастройка — рукотворное чудо, призванное защищать город.

Набережная Туры давно и незаметно стала любимой горожанами и гостями города — сначала из-за моста Влюблённых, затем — из-за фонтанов и цветов, уличных кафе и источающих аромат лета зеленых кустарников. Сейчас можно с полным правом сказать, что если вы не побывали на набережных, значит вы не были в Тюмени.

В прошлой части я уже писал, что дорожная инфраструктура города развивается бешеными темпами, вот ещё несколько примеров крупных транспортных проектов последнего десятилетия.

Что-то новое появляется в городе постоянно, так на берегу Туры, в районе ДОКа, обустроили «Бережно парк». Работы выполнил известный в Тюмени застройщик, новое пространство будет передано городу.

Площадь парка составляет 2,5 га, функционально он разделён на четыре части. В одной сосредоточены площадки для командных игр — баскетбола, волейбола и хоккея. Рядом расположены скейт-парк, спортивные зоны для воркаута и фитнес-тренажеры. В центральной части установлен арт-объект в виде стелы с названием. Здесь же организованы зоны отдыха. Кроме того, в «Бережно парке» будет свой веревочный городок. Весной жители района смогут оценить красоту более 200 саженцев шаровидной ивы и остролистных клёнов.

Проект благоустройства территории на ул. Линейной в Тюмени и вовсе вошёл в реестр лучших практик Минстроя России.

Эта территория в 2021 году стала победителем рейтингового голосования, а дизайн-проект тюменцы выбирали на федеральной площадке. Работы были выполнены в 2022 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Площадь новой территории составила более 3 тыс. кв. метров. На благоустроенном пространстве появились тротуары, установлен детский игровой комплекс с универсальным оборудованием, декоративные арки, скамейки, высажены зелёные насаждения.

В 2023 году после реконструкции в исторической части Тюмени открыли улицу Ленина. Сейчас её не узнать. С весны и до осени она была закрыта для движения. На пешем гостевом маршруте заменили асфальт на белую брусчатку. Она не скользит и смотрится великолепно, подчеркивая контуры исторических и современных зданий.

Дело осталось за малым — сохранить круглую баню. Работы уже начались.

После реконструкции здесь будет планетарий.

Этой зимой на улице Пожарных и спасателей в Тюмени открыли необычную скульптурную композицию, посвящённую борцам с огнём, которые каждый день рискуют своими жизнями, спасая людей и их имущество. Из бронзы отлиты фигуры трёх пожарных, которые готовятся к тушению пожара. Ещё один боец сидит на лавочке, отдыхая после выполнения боевой задачи, а рядом с ним кот в форме и шапочке. Таким образом в противопожарном главке решили увековечить легендарного кота Семёна, жившего в пожарной части посёлка Боровский. Он стал знаменитостью и даже летал в Москву для съёмки телепередачи.

Сегодня в Тюмени затевается новая мегастройка — межуниверситетский кампус мирового уровня. Подготовка земельного участка и проектной документации уже началась. Макет кампуса вперые представили на Всемирном фестивале молодёжи.

На территорию планируется завести более 1 млн кубометров грунта для отсыпки участка. Эта работа должна быть завершена в полном объёме в декабре 2024 года. После чего участок площадью 36 га должен быть передан под строительство зданий кампуса. В 2025 году подрядная организация приступит ко второму и третьему этапам — укреплению берегов реки Туры и озера Круглого.

Определены и границы территории Межвузовского кампуса в Тюмени: объекты расположат на улице Мельникайте недалеко от озера Круглого и лесопарка имени Гагарина. Берег водоёма и территорию лесопарка благоустроят, она не подлежит застройке. Инфраструктура будущего кампуса включает в себя 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Строительство стартует в 2025 году и завершится к концу 2028 года.

Тюменская область привлекает туристов и благодаря им развивается экономика региона. По итогам 2023 года турпоток в Тюменскую область увеличился на 11%. С 2016 года объём туристического потока вырос в два раза. В 2022 году он составил 3 млн 400 тыс. человек, а в 2023 году этот рекорд преодолён. По итогам лета 2023 года Тюменская область вошла в топ-10 туристических направлений в стране и новые инвестиционные проекты продолжают запускаться.

В Тюменском регионе два главных туристических бренда: термальные воды и Тобольск. Одному из этих брендов посвящена моя статья «Мегастройки Тюмени: SPA в центре Сибири ».

Ещё один большой проект, который сегодня реализуется — это разработка мастер-плана большого термального курорта вокруг биатлонного центра «Жемчужина Сибири». На 260 гектарах проектируется создание большого термального курорта международного уровня. Но уже сегодня Тюмень вошла в пятёрку регионов страны, известных своими термальными курортами. Рейтинг составили специалисты сервиса путешествий tutu.ru.

Современный Тобольск — город контрастов. Седая старина здесь сосуществует вместе с уникальными химическими производствами, а древнейшие сибирские храмы соседствуют с современными газофракционирующими установками. Тобольск носит титулы древней и духовной столицы Сибири. Свой первый репортаж о Тобольске я сделал в 2011 году, после завершившейся реставрации кремля, с неё и началось стремительное развитие города.

В Тобольске начали с «коротких» задач. По программе «Тобольск-2020» быстро обновили инфраструктуру, теперь детям хватает детских садов и школ, любителям спорта — разнообразных площадок для тренировок, ценителям прекрасного — культурных пространств и просто приятных для посещения мест. Об итогах первой программы развития города я рассказывал в публикациях «Тобольск-2020 (часть 1)» и «Тобольск-2020 (часть 2)».

Итоги тобольской программы позитивно оценены на правительственном уровне, его опыт должен быть тиражирован и на другие города России. Такие проекты помогают не только преображать городское пространство, развивать инфраструктуру, но и в целом меняют образ жизни местного населения.

Целью программы «Тобольск-2020» было быстрое, в течение 2-3 лет, повышение качества жизни тоболяков через развитие социальной инфраструктуры города. Эта цель достигнута. Сейчас в городе запущена новая программа «Тобольск настоящий», она была презентована в 2022 году на Тюменском нефтегазовом форуме, влючает более 200 объектов и рассчитана до 2030 года. Её мероприятия направлены на изменения городской среды, реставрацию объектов культурного наследия и развитие туриндустрии.

Уже достигнута договорённость о строительстве двух отелей в Тобольске. Один из них на 120 номеров войдёт в состав крупнейшего в России гостиничного холдинга Cosmos Hotel Group и откроется в районе Аптекарского сада в 2026 году. Вторая гостиница — в Нижнем посаде, её возведением займется ООО «София-Инвест» из Тюмени.

В рамках программы «Тобольск настоящий» в 2024 году в Тобольске завершится проектирование «Менделеев-парка», появится аллея Выпускников и завершатся работы в Александровском саду. Дорогу по улице Хохрякова, прилегающую к этой локации, отремонтируют. Кроме того, в 2024 году будут обновлены фасады многоквартирных домов в исторической части города — на улицах Ремезова и Октябрьской. Тобольские власти уже нашли потенциального инвестора для парка аттракционов. Всё свидетельствует о том, что программа стартовала динамично и к 2030 году город вновь изменится до неузнаваемости…

Раньше Тобольск считался «медвежьим углом», сейчас же добраться сюда несложно. Город связан с Тюменью автодорогой, реконструкция которой в четырёхполосную трассу уже завершается, ходят поезда, а новый аэропорт напрямую связал Тобольск с крупнейшими городами страны.

В рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024 состоялось вручение премии «Воздушные ворота России». Одну из наград забрал тобольский аэропорт Ремезов — он признан лучшим малым аэропортом. За три года работы количество направлений увеличилось с четырех до десяти, а пассажиропоток вырос на 10%. При этом в феврале 2023 года аэропорту присвоили статус международного.

Даже в XXI веке авиация является для Сибири важнейшим видом транспорта. В позапрошлом году я уже рассказывал о развитии авиации в Тюменской области , где построено и реконструировано несколько десятков больших и малых аэропортов. Рассказывал я и о новых аэропортах Тобольска и Нового Уренгоя, строительстве аэропорта в Тайшете, но на этом развитие сибирской авиации не останавливается.

Под конец 2023 года стало известно, что аэропорт Нового Уренгоя победил в номинации «Лучший инфраструктурный проект регионального значения» X Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения».

Модернизация аэропорта Новый Уренгой — первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. Организаторы конкурса отметили, что сумма частных инвестиций в проект модернизации новоуренгойской авиагавани составила 11,5 млрд рублей. На эти средства был возведен новый современный терминал, который может обслуживать до 840 пассажиров в час.

Аэропорт и правда получился замечательным, как и проектировался.

Авиация на севере — ключевая, жизненно необходимая отрасль. Поэтому на Ямале последовательно обновляются аэропорты. Первый опыт развития аэропортовой инфраструктуры удался, на очереди Салехард.

Новый аэропортовый комплекс в Салехарде будет строить ООО «НОВАПОРТ-Проект». Концессионное соглашение уже подписано. Размер инвестиций компании составит более 19 млрд рублей. Компания займется проектированием объектов, а к 2027 году планируется построить новый аэровокзальный комплекс и провести реконструкцию существующего. Общая площадь аэровокзала увеличится с 4,5 до 18 тысяч квадратных метров, в 3 раза, до 600 пассажиров в час, возрастёт пропускная способность аэропорта.

Новая реконструкция международного аэропорта Рощино в Тюмени стартовала прошлым летом и ведётся высокими темпами.

Первый этап реконструкции международного аэропорта Рощино в Тюмени завершат до конца 2024 года. Полный цикл работ будет выполнен в 2027 году.

Тюменской областью совместно с Югрой и Ямалом принята и реализуется уникальная государственная программа «Сотрудничество», которая направлена на сохранение общественно-политической стабильности, создание более качественных условий жизни населения и активное социально-экономическое развитие территорий. Тюменский регион по праву может гордиться своими достижениями, а значит, публикации о прекрасных городах, например Ишиме и Ялуторовске , не заставят долго ждать.

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.

P. S. Читайте первую и вторую части, продолжение следует.

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