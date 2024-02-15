Тюменское импортозамещение (часть 11)

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Один из ключевых факторов, способствующих росту промышленного производства в Тюменской области за 2023 год — это активная инвестиционная деятельность в регионе. В Тюменской области промышленное производство за год выросло на 9,3%, в обрабатывающей промышленности рост ещё выше — 13,8%. Всё это результат системной работы и правильно расставленных приоритетов в экономике. Ставка региона на внутренних инвесторов оправдалась, поэтому господдержка бизнеса не сократится, продолжится развивитие нефтегазового кластера.

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В 1,4 раза должен вырасти региональный валовый продукт Тюменской области за 14 лет, начиная с 2021 года. Аналогичный рост запланирован и по промышленности, а по обрабатывающим производствам — в 1,6 раза. Такие данные прогноза социально-экономического развития Тюменской области на период до 2034 года приводит департамент экономики.

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Такого роста экономи региону будет домиться не трудно. Например, объём промышленного производства в Тюменском районе вырос на 50% за пять лет. В суммарном выражении прирост составил более 100 млрд рублей. За 2023 год оборот промышленных предприятий района составил 26 миллиардов рублей. Товары Тюменского района в настоящее время являются конкурентоспособными и имеют потенциал для дальнейшего развития.

В числе предприятий-лидеров региона в промышленной сфере — «Стеклотех». Это единственное высокотехнологическое производство стеклотары в УФО. Компания производит 310 млн. бутылок в год.

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Например, Винзилинский завод керамзитового гравия, каталог которого включает в себя более 100 единиц продукции, определил для себя одно из важных направлений — производство новых видов продукции — аналогов импортных, а именно — производство известковых штукатурных смесей. Чистые штукатурные растворы, без добавления цемента, до сих пор производили только зарубежные компании.

Уникальным для Урала является и «Сибжилстрой», где выпускают цементно-стружечные плиты. «Сибнефтемаш» — входит в группу ГМС — одного из крупнейших в России и СНГ производителей насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства. «Стальмост» — принимает участие в крупнейших стройках области, поставляет продукцию по всей России и на экспорт. В год здесь выпускают 40 тыс. тонн металлоконструкций. «Пышмаавтодор» — один из лидеров дорожной отрасли в Тюменской области. Его мощности позволяют вводить в строй до 100 км автодорог в год. А в филиале ООО «ЛЛК-Интернешнл» — ежегодно производят почти 50 тыс. тонн масел, которые по качеству не уступают мировым лидерам.

Все эти предприятия выводят Тюменский район на вторую позицию по объёмам промышленного производства в регионе после нефтедобывающего Уватского района.

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Кроме того, в тему импортозамещения включаются и предприятия нефтесервиса. Например, завод «СибБурМаш», специалисты которого активно участвуют в научных исследованиях в сфере импортозамещения, производит инновационное оборудование для нефтегазового комплекса. Было подобрано отечественное сырье для изготовления резиновой смеси с необходимыми техническими характеристиками и налажено не зависящее от импорта собственное производство. Раньше сырье покупали в США, Голландии или Китае. По техническим характеристикам разработка «СибБурМаша» не только не уступает западным аналогам, но и превосходит их.

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В декабре 2023 года «СибБурМаш» успешно провели цикл испытаний новой пакер-подвески 194/273 газом и подтвердили класс валидации V0! Внутреннюю полость опрессовали на давление 70 МПа жидкостью! Результат — герметично, а значит скоро новое оборудование пополнит линейку продукции предприятия.

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Собственное высокотехнологичное оборудование позволяет предприятию добивпться рекордов. в январе специалисты группы компаний «СибБурМаш» пробурили и подняли на поверхность колонну керна длиной 102,5 метра на скважине US-16125 Верхнесалымского месторождения. Таким образом, установили новый рекорд в РФ. Глубина спуска составила 3 тыс. 200-3 тыс. 300 метров, диаметр керна — 100 мм. Время бурения — 11 часов 15 минут. Предыдущий рекорд тюменская компания «СибБурМаш» зафиксировала 13 ноября 2023 года на скважине Верхнесалымского месторождения — 79,18 метра.

Тюменская компания начнет производить тепловые пункты для нефтяников России.

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ООО «Ай-Кью Тех» начнёт производить индивидуальные блочные тепловые пункты для нефтяников России. Решение возникло после того, как компания осенью 2023 года вступила в Ассоциацию «Нефтегазовый кластер».

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Компания «Ай-Кью Тех» два года производит блочные индивидуальные тепловые пункты, насосные станции, узлы учета тепла и воды. На производстве применяют отечественные комплектующие. Тюменская компания готова заместить иностранные аналоги. До 70% установок в стране использовали иностранные бренды. С введением антироссийских санкций рынок высвободился. Уже были переговоры с НОВАТЭКом, с «дочками» Газпромнефти, в 2024 году при поддержке кластера завод планирует продвинуть свой бренд на тендеры «Роснефти». Нефтяникам нужны блочные тепловые пункты. Рынок так сформировался, что туда поставляется готовое изделие с максимальным сроком гарантии — не менее пяти лет. И оно должно быть импортозамещено, чему на предприятии и соответствуют.

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На тюменском заводе выполняют полный цикл производства оборудования для инженерных систем: предпроектное исследование, проектирование, изготовление, монтаж, сервис.

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Продукция Тюменского ремонтно-механического завода отмечена дипломами всероссийского и регионального конкурсов.

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Продукция Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) АО «Транснефть — Сибирь» удостоена дипломов лауреата всероссийского и регионального конкурсов «100 лучших товаров России», а также «Лучшие товары и услуги Тюменской области».

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» всероссийского конкурса заводчане представили подшипник гидродинамический самоустанавливающийся для электродвигателей магистральных насосных агрегатов. При изготовлении подшипника на заводе впервые применены новые технологии. Это получение отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с обеспечением заданных механических свойств изделия, а также технология вклейки и обработки специализированного антифрикционного материала, которая обеспечивает требуемую точность и качество поверхностей.

Выпуск изделия освоен заводом в рамках программы импортозамещения. Продукция уже поставлена на серийное производство, произведено и передано заказчикам 17 единиц подшипников. Всего в 2023 году Тюменский РМЗ выпустил около 26 тыс. единиц на сумму около 4 млрд рублей. В 2022 году завод изготовил свыше 24 тыс. единиц продукции на 2,8 млрд рублей.

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Тюменский ремонтно-механический завод также приступил к выпуску сварных корпусов электродвигателей для магистральных и подпорных насосных агрегатов. Производство новых видов продукции освоено специалистами завода по заказу ООО «Уральские динамические машины» в рамках программы импортозамещения. В 2023 году ТРМЗ изготовил восемь единиц новой продукции, а в 2024 году — 36 единиц.

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Тюменская компания начиноет строительство цехов по производству систем спуска обсадных колонн в 2024 году

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ООО «ТПР-Сервис» начинает строительство цехов по производству систем спуска обсадных колонн и бурения на обсадных колоннах в Богандинском индустриальном парке. После подписания соглашения с Агентством инфраструктурного развития Тюменской области в сентябре 2023 г. компании выделено 1,8 га. В Богандинском индустриальном парке компания займется производством импортозамещающего оборудования для нефтегазовой отрасли. Это системы спуска обсадных колонн и бурения на обсадной колонне. Они используются в сервисных операциях, при бурении и строительстве скважин. Данное оборудование в России пока не производится, закупается за рубежом. Есть экземпляры канадского и американского производств. Планируется наладить их выпуск в Тюмени. Будут изготавливать как на продажу, так и предоставлять услуги. Компаний, оказывающих услуги по спуску и бурению на колонне, в России немного, около семи.

В Тюменской области завод по производству гуаровой камеди построят в 2024 году.

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ООО «ВостокИнноТех» определит площадку в феврале. Возведение здания на 8 га должно быть выполнено до конца 2024 года. Завод по переработке гуаровых бобов и выпуску камеди будет состоять из трех секций: подготовка, экстракция, очистка. Производственная линия сборная — часть из Индии, остальное — Россия. Сам каркас здания сделают из металлоконструкций.

Завод планируется запустить на полную мощность до конца 2024 года. 30 тысяч тонн семян в год будет перерабатываться. Объем готовой продукции — 10 тысяч тонн гуаровой камеди.

Гуаровую камедь применяют в нефтегазовом секторе при проведении операций по гидроразрыву пласта. Также продукт переработки гуара используют в пищевой промышленности при изготовлении молочной продукции, йогурта, мороженого, в хлебобулочных и мясных изделиях. В косметологии и фармацевтике. Поставки импортозамещающей продукции будут вести по всей России. С открытием завода компания предоставит до 45 рабочих мест — это технологи и операторы производственных линий.

Рентгеновский аппарат для дефектоскопии создаёт тюменская компания «НДТ-Рус».

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Рентгеновский аппарат для промышленного контроля создают в тюменской компании «НДТ-Рус». Это первая импортозамещающая разработка в России на базе реверсивного инжиниринга. С 2024 года начнется массовое производство оборудования, которое возможно применять в разных отраслях. Ранее предприятие уже запустило производство портативных дефектоскопов.

Специалисты центра прототипирования подготовили промышленный дизайн, анализ комплектующих, 3D-модель рентгеновского аппарата, разработали именно сам промдизайн, провели анализ комплектующих, создали 3D-модель и подготовили производственную документацию. Сейчас готовится пакет документов для спецификации, чтобы реализовать производство в Тюмени. Прибор состоит из рентгеновской металлокерамической трубки, упакованный в эргономичный корпус. В пульте управления находится таймер. В самом аппарате установлен повышающий трансформатор, который передает на трубку высокое напряжение.

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Компания «НДТ-Рус» выпустила линейку баллонов для магнитопорошковой дефектоскопии.

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Собственное серийное производство расходных материалов для магнитопорошковой дефектоскопии в баллонах трех видов уже запущено. Набор состоит из компонентов — черная магнитная суспензия, белый грунт и очиститель. Все компоненты изготовлены в Тюмени, производство полностью локализовано. Магнитные частицы для суспензии взяты из отходов Тюменского водоканала. Вместе с партнерами сначала произвели и запатентовали формулу, затем закупили необходимые материалы, настроили производственную линию. Тюменские баллоны имеют самый высокий класс чувствительности «А», который подходит для обнаружения дефектов в авиации. Таких предложений на рынке немного.

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Магнитопорошковая дефектоскопия — один из самых надёжных и эффективных методов неразрушающего контроля металлоконструкций. Он основан на способности потока магнитных частиц менять направление при прохождении через участки с дефектами, то есть со сниженной магнитной проницаемостью, поясняют специалисты.

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Тюменский завод Сибгазаппарат открыл первое в УФО производство новых полимерных труб для нефтяной отрасли

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Сибгазаппарат запустил производство первых в УФО гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) для нефтегазовой отрасли. В новое производство группа компаний «Полипластик» вложила более 600 млн рублей. Создано 20 рабочих мест.

Здесь разработали технологию производства, изучили спрос и приняли инвестиционное решение. За короткие сроки построили новую линию. Запустили ее, провели испытания, вышли на товарную продукцию. Здесь производят не просто российский продукт, а региональный, из сырья — полимеров, произведённых в Тобольске.

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Производственная мощность цеха — 600 км в год. «Сибгазаппарат» — крупнейшее в Уральском федеральном округе предприятие по производству современных полиэтиленовых труб и комплектующих. На 16 технологических линиях завода работает более 200 человек, производят до 40 тыс. тонн готовой продукции в год. В состав группы «Полипластик» завод вошел в 2012 г. В активе компании «Полипластик» 32 завода общей мощностью 750 тыс. тонн продукции в год и 41 торговый дом на территории России, Беларуси и Казахстана. Есть собственный НИИ и Учебный центр с региональными филиалами.

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В Тюменской области начнут выпускать сорбенты для нефтяной отрасли.

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Производственную линию по выпуску 1 тыс. 200 тонн в год сорбентов для компаний, работающих с углеводородами, планирует открыть в Тюменской области ООО «Научно-производственное предприятие Сибэкосорф СФУ». Запуск производства намечен на весну 2024 года.

Будет смонтирована автоматизированная производственная линия до 1200 тонн в год. Над сорбентами для утилизации отходов нефти и нефтепродуктов работали ученые Сибирского федерального университета. Идейный вдохновитель смогла привлечь грант Фонда содействия инновациям в 2018 году. Тогда средства направили на доработку сорбента. На сегодня у продукта высокая сорбционная ёмкость — 75 кг нефти впитываются на 1 кг сорбента. Для сравнения — сорбенты на основе торфа и мха поглощают только 9 кг нефти.

Компания «Сибэкосорф СФУ» в числе первых вошла в состав Ассоциации «Нефтегазовый кластер». На Промышленно-энергетическом форуме TNF в сентябре 2023 года гендиректор подписала соглашение о дальнейшем сотрудничестве с кластером. Пока цех по выпуску сорбентов находится в Томской области. Сырье для производства сорбентов — карбамидоформальдегидную смолу — компания закупает у российских производителей, их достаточно.

В Тюмени производят оборудование для спортплощадок.

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Цех по производству оборудования для спортивных площадок и травмобезопасного покрытия работает в Тюмени. Этим занимается лидер движения Street Workout в Тюменской области. Зеленые турники горожане могли видеть на многих территориях, благоустроенных в последние годы. Примечательно, что работающие на этом производстве прекрасно знают, что должно быть на площадке: просчитывают до мельчайших деталей параметры снарядов и оборудования, изучают, какие из них пользуются популярностью, а какие интересны жителям в меньшей степени.

В Тюменской области расширяют производство вездеходов.

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Расширением производства вездеходов «Хищник» занимается ООО «МЕГ ВЕСТ» из Тобольского района. Для открытия нового цеха руководство компании приобрело здание бывшего маслозавода в с. Бизино. Весной 2024 года планируют установить оборудование и наладить выпуск техники. ООО «МЕГ ВЕСТ» планирует увеличивать обороты, наберает сотрудников. Будут выпускать всё то же самое и плюс новые перспективные разработки.

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На сегодня у компании есть две производственные площадки в Бизино и Овсянниково — это примерно 4 тыс. квадратов. В штате компании сегодня 103 специалиста: сварщики, механики, электрики, сборщики. В штат нового цеха готовы принять сотрудников и без опыта работы, заметил руководитель, обучат на месте.

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Пять моделей вездеходов и 12 прицепов выпускают в ООО «МЕГ ВЕСТ». Комплектующие для вездеходов закупают у крупных российских заводов, дилеров. Металл приобретают у тюменских производителей. Большая часть деталей поступает от завода «ГАЗ». Несмотря на все сложности, производитель ежегодно увеличивает объёмы выпускаемой продукции. В 2022 году из цехов тобольского предприятия вышел 61 вездеход и девять прицепов, в 2023 году — 79 машин и столько же прицепов.

В Тюменской области продолжается рост производства пищевых продуктов.

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В регионе растёт производство пищевых продуктов и производства напитков. По итогам января-ноября 2023 года прирост составил 115,5% в сопоставимых ценах к январю-ноябрю 2022 года. За 11 месяцев 2023 года увеличено производство прочих пищевых продуктов — в 2,2 раза к аналогичному периоду 2022 года, переработки и консервирования фруктов и овощей — в 1,7 раза, растительных и животных масел и жиров — на 18,2%. Производство готовых кормов для животных увеличено на 11,8%, молочной продукции — на 10,6%, продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов — на 8,7%, переработка и консервирование мяса — на 3,9%.

2024 год обещает быть не хуже. Уже с марта Тюменский завод ООО «Ландис» запустит производство эскимо. Планируемый объём — 600 тыс. порций в месяц, 7 млн — в год. Рецепту этого вида мороженого больше 100 лет. Необходимое оборудование для производства эскимо уже закуплено и смонтировано. Заказана упаковка. Проведены тестовые испытания.

В продажу поступят три вида эскимо: «Пломбир ванильный в молочном шоколаде», «Пломбир шоколадный в темном шоколаде», «Пломбир ванильно-шоколадный (двухцветный, без глазури) на палочке». Также тюменский завод планирует наладить выпуск пломбира ванильно-клубничного двухцветного без глазури на палочке. Ранее ООО «Ландис» и Green Life уже начали совместный выпуск сублимированного мороженого в форме эскимо.

Ямальские продукты появятся на прилавках ОАЭ.

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Пищевое производство и сельское хозяйство прогрессирует и на Ямале. В 2023 году оленеводы побили все рекорды предыдущих лет по поставкам деликатесного мяса северного оленя. Сельскохозяйственный кооператив «Приобье» из Салехарда стал победителем международного конкурса «Лучший продукт-2024″, который прошел в Москве в рамках выставки „Продэкспо“. Конкурсант представил для дегустации чира (щёкура). Члены жюри особо отметили слабосолёного пряного, а также щекура холодного копчения. Эти виды завоевали золотую медаль. Серебро кооператив получил за производство юколы — сушёно-вяленой спинки щёкура.

А скоро ямальские продукты появятся на прилавках арабских стран. Весной в ОАЭ планируется проведение ряда мероприятий, посвящённых Неделе северной культуры. Уже достигнута договорённость об экспорте окружной продовольственной продукции на рынок ОАЭ. В планах — организация постоянно действующей торгово-ярмарочной экспозиции Ямала»

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В публикации использованы фото из открытых источников.

Публикации 2023 года:

— Тюменское импортозамещение (часть 5)

— Тюменское импортозамещение (часть 6)

— Тюменское импортозамещение (часть 7)

— Тюменское импортозамещение (часть 8)

— Тюменское импортозамещение (часть 9)

— Тюменское импортозамещение (часть 10)

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— Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023)

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