На егорьевской кондитерской фабрике в Подмосковье открыта линия по выпуску пористого шоколада

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Пористый шоколад с пористой начинкой начали выпускать на егорьевской кондитерской фабрике. По словам генерального предприятия Ольги Муравьевой, возможность производить новую продукции у компании появилась с запуском инновационной линии — аналогов ей нет во всем мире.

По данным пресс-службы компании, на кондитерской фабрике функционирует 30 производственных линий. Еще одна — по производству вафель в шоколаде — откроется уже в ноябре.

Благодаря запуску новых линий на предприятии появится порядка 80 рабочих мест.

© storage.yandexcloud.net

© storage.yandexcloud.net

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