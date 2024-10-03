На егорьевской кондитерской фабрике в Подмосковье открыта линия по выпуску пористого шоколада
Пористый шоколад с пористой начинкой начали выпускать на егорьевской кондитерской фабрике. По словам генерального предприятия Ольги Муравьевой, возможность производить новую продукции у компании появилась с запуском инновационной линии — аналогов ей нет во всем мире.
По данным пресс-службы компании, на кондитерской фабрике функционирует 30 производственных линий. Еще одна — по производству вафель в шоколаде — откроется уже в ноябре.
Благодаря запуску новых линий на предприятии появится порядка 80 рабочих мест.
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