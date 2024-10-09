В энергетическом цехе ОЭМК реализован масштабный инвестиционный проект

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Оскольский электрометаллургический комбинат завершил капитальный ремонт установки металлизации за 2,4 млрд рублей

Производительность установки № 3 на фабрике окомкования и металлизации увеличится на 7%, до 88 тонн металлизованных окатышей в час. При этом снизится потребление природного газа и электроэнергии.

Все использованные на ОЭМК им. А. А. Угарова (входит в компанию «Металлоинвест») материалы и комплектующие — отечественного производства.

Рост производительности достигнут за счёт увеличения диаметра реакционных труб реформера — важнейшего агрегата модуля прямого восстановления.

В реформере 288 реакционных труб, заполненных катализатором. Под действием катализатора проходит процесс реформирования природного газа, который в дальнейшем используется для восстановления окисленных окатышей до металлизованных. Рабочая температура в межтрубном пространстве составляет около 1100 °C. Для труб реформера был разработан специальный жаростойкий сплав, способный выдерживать эту температуру.

В ходе ремонта также была обновлена футеровка шахтной печи, свода реформера, рекуператора и основных трубопроводов. Установлен новый скруббер обеспыливания, который забирает пыль во время загрузки и выгрузки шахтной печи. Полностью заменены металлоконструкции двух градирен, благодаря которым охлаждается оборудование установки металлизации.

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