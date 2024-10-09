Автобусы НЕФАЗ для Казани

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«КАМАЗ» поставил в столицу Татарстана очередную партию автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 в количестве 40 единиц. Участие в торжественном мероприятии, состоявшемся сегодня, 9 октября, приняли раис РТ Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, директор представительства ПАО «КАМАЗ» в Казани — директор по взаимодействию с республиканскими органами власти Александр Ушенин, заместитель директора по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Данил Гинятуллин и другие руководители.

В общей сложности компания поэтапно поставит в Казань 157 низкопольных газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57. Это уже вторая поставка пассажирской автотехники в рамках заключенного контракта. Напомним, первая партия из двадцати автобусов поступила в распоряжение заказчика в сентябре. Автобусы закупаются по программе льготного лизинга ГТЛК с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Новая пассажирская автотехника пополнила автопарк «ПАТП № 2″, на который приходится около 80% всех автобусных перевозок в Казани. Как отметил мэр города Ильсур Метшин, лично оценив преимущества новых автобусов, развитие общественного транспорта — один из приоритетных городских вопросов. В столице Татарстана уделяется большое внимание обновлению парка общественного транспорта. Несколько лет назад, проведя транспортную реформу, Казань одной из первых в стране достигла высокого уровня обслуживания. С годами город растёт, развивается, увеличивается численность населения, параллельно с этим обновляется парк пассажирской автотехники Казани.

„КАМАЗ“ располагает большими возможностями в сфере производства современного пассажирского автотранспорта и широким модельным рядом, мы рады, что потенциал компании востребован в реализации важных для столицы Татарстана проектов. Не первый год компания содействует в вопросе обновления автопарка Казани и пополнения современной комфортабельной пассажирской автотехникой. К примеру, с поставленной сегодня моделью НЕФАЗ-5299-40-57 казанцы уже хорошо знакомы: в 2020 году „КАМАЗ“ поставил в столицу Татарстана более 70 аналогичных газомоторных автобусов. Учитывая потребность столицы нашей республики, мы готовы к продолжению сотрудничества», — отметил заместитель директора по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Данил Гинятуллин.

Автобус НЕФАЗ-5299-40-57 работает на экологичном природном газе. Предназначенные для столицы Татарстана НЕФАЗы оснащены двумя дополнительными газовыми баллонами, благодаря чему водители будут отрабатывать смену без заезда на дозаправку. Для безопасности в автобусах имеются датчики утечки газа. Также транспорт оснащён кондиционерами, системами видеонаблюдения, USB-розетками, медиасистемой с салонным экраном.

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