Земснаряд проекта Ц-480ДА принят заказчиком

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Судно построено на АО «Цимлянский судомеханический завод» по заказу ГТЛК для ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Мелкосидящий земснаряд со свайным механизмом хода и механическим разрыхлителем производительностью 300 куб.м/час оснащён современным оборудованием, которое значительно увеличит эффективность выполнения работ по углублению русел рек и обеспечению безопасного судоходства.

Судно прошло техническую приёмку, соответствующий акт подписан представителями ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» и ГТЛК. Сборку и монтаж оборудования провели специалисты «Цимлянского судомеханического завода», сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

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