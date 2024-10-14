УАЗ «Буханка» получила модернизированный двигатель

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Ульяновский автомобильный завод улучшил технические характеристики мотора, который устанавливается на автомобили семейства СГР. Как сообщает телеграм-канал предприятия «УАЗ сегодня», увеличен крутящий момент двигателя «Буханки».

Мощность силового агрегата данной модели осталась неизменной (112,2 л.с.), а крутящий момент удалось увеличить со 198 до 213 Нм при 2700 об/мин.

Новый двигатель имеет индекс ЗМЗ-409-055 и соответствует экологическому стандарту «Евро-5».

Улучшенные характеристики мотора позволят сделать использование внедорожника более удобным — водитель сможет реже переключать передачи, особенно на автомобиле с грузом.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», семейство автомобилей СГР снова стало доступно с двигателем действующего в стране экологического стандарта «Евро-5» в августе 2024 года. Напомним, что их установка временно была прекращена после разрыва логистических цепочек в поставках комплектующих в 2022 году.

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