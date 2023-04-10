Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 2)

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Всего в Новом Уренгое четыре крупных района: северный и южный, Лимбяяха и Коротчаево, которые удалены от центра Нового Уренгоя на расстояние более 70 км. До 2004 года Лимбяяха и Коротчаево были посёлками, а после референдума о возможности войти в состав Нового Уренгоя их преобразовали в районы газовой столицы. О Коротчаево и Лимбяяхе будет третья часть обзора, а сейчас предлагаю продолжить знакомиться с современным Новым Уренгоем.

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В городе идёт массовая реконструкция и реновация социальных учреждений.

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Реконструкция бассейна «Юность».

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Реконструкция школы № 7.

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Реконструкция школы № 16.

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Строительные работы в здании хирургического корпуса Нового Уренгоя ведутся на уровне последнего этажа. Здание возводят 200 строителей, работает 15 единиц крупной техники. Готовность объекта составляет примерно 40%. В финальной стадии — армирование и бетонирование колонн, плит перекрытия. Специалисты частично выполнили кладку наружных стен и внутренних перегородок нижних этажей и начали обустройство внешних инженерных сетей. Особое внимание уделили основанию здания и термостабилизации грунта под ним.

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Площадь нового корпуса с подвальными помещениями — около 20 тысяч квадратных метров. В подвале будут службы стерилизации, дезинфекции и уборки. В надземной части больницы разместят несколько отделений: эндоскопическое, травматологическое, гинекологическое, онкологическое, нейрохирургическое, операционное, сосудистой хирургии, реанимации и интенсивной терапии. В новой больнице смогут проходить амбулаторное лечение 175 человек одновременно.

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На территории больницы установят вспомогательные объекты — кислородную станцию, дизель-генераторную установку, инженерные коммуникации. Перед главным входом оборудуют прогулочную зону с площадками для отдыха, территорию озеленят и благоустроят. Предусмотрена парковка. Строительство ведут неподалеку от больничного городка. Рядом уже строится радиотерапевтический корпус, который соединят с хирургическим отделением тёплым переходом.

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Новый приют для животных «ГороДог» начал работать в Новом Уренгое последним на Ямале. Его открытие завершает региональную программу по борьбе с бродячими животными и поможет снизить их количество на городских улицах. Приют рассчитан на содержание 600 животных с возможностью увеличения до тысячи.

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Яркими огнями засиял виадук в Новом Уренгое. На транспортной развязке сделали архитектурную подсветку и установили фонари. Протяженность освещенной территории превысила 1400 метров вместе с пролётами и опорами.

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На протяжении десятилетий Новый Уренгой не мог похвастать качественным озеленением уступая не только Ноябрьску, Муравленко и Губкинскому, но и схожим по климату Надыму и Салехарду.

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В 2021 году в Новом Уренгое начался эксперимент по высадке взрослых деревьев-крупномеров. Было высажено 160 елей, деревья из Перми и Екатеринбурга хорошо прижильсь и программа была значительно расширена. В 2022 году было высажено порядка 450 крупноразмерных деревьев, 347 тысяч цветов и около 6 тысяч кустарников. Такого в Новом Уренгое ещё не было.

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© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

Совсем скоро в городе появится новая зона отдыха, которая обещает стать одной из лучших в регионе, ведь её концепция разработана архитектурным бюро Pergaev, уже реализовавшим несколько знаковых проектов на Ямале, среди которых «Ноябрьск-парк» и реконструкция центра Ноябрьска.

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© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

Первые жители города называли это озеро Безымянным, но в 2004 г. постановлением правительства оно получило официальное имя — Молодёжное. На озере, которое давно стало излюбленным местом отдыха новоуренгойцев, началась долгожданная реконструкция. Намеченные работы разделены на три этапа и проводятся в течение трёх лет.

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© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

Для территории спланировали функциональные зоны отдыха с фонтаном, прогулочные зоны с местами отдыха, в том числе для детей младшего возраста. Появятся смотровая площадка со спуском к воде и парковка для автотранспорта. Также строители обустроят хозяйственно-вспомогательную зону (мусоросборные площадки, очистные сооружения дождевых стоков, насосная станция для фонтана). Также здесь появится современное освещение, пункты проката спортивного инвентаря. Со стороны делового центра «Ямал» будет установлен фонтан.

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© nur.yanao.ru

Предусмотрена очистка озера, восстановление притока для наполнения водоема из реки и установка фонтанной группы в самом озере. Так что нынешним обитателям водоёма — ондатрам, будет там ещё комфортней.

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Площадь территории, которую предстоит благоустроить — больше 16 гектаров. 7 из них — водная акватория с береговой линией, многое было сделано летом 2022 года.

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© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

Основные работы по благоустройству озера Молодёжного должны быть завершены к концу 2023 года.

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В Новом Уренгое пока нет таких больших благоустроенных парков как «Ноябрьск-парк», «Здоровье» и «Прибрежный» в Тарко-Сале. Акцент сделан на благоустройство множества небольших территорий.

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Благоустройство нового сквера на территории женской консультации и детской поликлиники.

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Во всех городах Ямала идёт активное строительство, но его объёмы в Новом Уренгое просто поражают.

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Новый Уренгой стал лидером на Ямале по вводу жилья и выполнению программы переселения горожан из аварийного жилья. В этом году город полностью освободится от деревяшек, речь идёт не просто о расселении аварийных домов, а обо всём деревянном жилом фонде. Осталось переселить менее 1000 семей и жильё для них уже готово.

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Новый Уренгой не намерен терять позиции лидера жилищного строительства и в ближайшие годы. Общая площадь строящегося жилья составляет более 132 тысяч кв.м. Районами перспективной застройки являются микрорайоны Созидателей, Ягельный, Романтиков, Заозёрный, Полярный, Оптимистов, Славянский, Уютный, Звёздный.

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ООО «Специализированный Застройщик УДСД» ведёт строительство жилищного комплекса «Атмосфера. Квартал у озера» в южном районе города, в микрорайоне Созидателей. С 2022 по 2030 годы здесь возведут десять 6-этажных жилых домов. Также появятся коммерческие здания, парковки, детские и спортивные площадки, «зелёные» участки. Сейчас ведётся строительство первого дома.

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В апреле начнётся строительство ещё одного жилого микрорайона в северной части Нового Уренгоя. Тюменская компания «ЭНКО» получила разрешение на строительство за микрорайоном Славянский. Территория застройки — 4,6 га. Здесь возведут три многоквартирных дома 8-12 этажностью общей площадью 44 000 кв. м.

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Преображаются и другие районы города, по региональной программе капремонта только в 2022 году в Новом Уренгое отремонтировали 29 многоквартирных домов: работы проводили на фасадах, кровлях, внутри подъездов.

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В 2023 году на Ямале стартует специальная программа капитального ремонта в городах-юбилярах. За три сезона несколько десятков многоквартирных домов на центральных улицах Ноябрьска и Нового Уренгоя получат не только новые фасады, но и архитектурную подсветку.

© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

Много задач поставлено по развитию улично-дорожной сети города. В планах на 2022-25 годы десятки объектов. Необходимо сделать хорошую дорогу между районами Лимбяяха и Коротчаево, чтобы обеспечить доступность новых соцобъектов. В Коротчаево будет построена объездная дорога Зимняя. Также в перспективе — строительство в городе Восточной объездной и третьего путеровода.

© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

© nur.yanao.ru

К юбилею будет организована выставка о промышленном освоении Крайнего Севера, которая проедет по регионам. Вместе со старожилами города создадут документальный и художественный фильмы о Новом Уренгое. Также запланирован выпуск книги с уникальными архивами и фото свидетельствами становления города.

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На Ямале создан уникальный промышленный комплекс — фундамент развития не только региона, но и всей страны. Именно здесь бьётся энергетическое сердце России. Важно, чтобы о роли Нового Уренгоя, героическом подвиге первопроходцев узнали жители всей страны — такова одна из целей широкомасштабного празднования юбилея.

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Общая задача Правительства региона — сделать Новый Уренгой современным северным городом, где людям нравится жить, куда им хочется возвращаться. Уверен, что с ней успешно справятся.

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Продолжение следует…

В статье использованы фото из открытых источников.

P.S. Другие публикации о городах-юбилярах:

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 1)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 2)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 3)

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 1)

— Город северного счастья

— Лабытнанги — новый старт

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