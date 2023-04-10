Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 2)
Всего в Новом Уренгое четыре крупных района: северный и южный, Лимбяяха и Коротчаево, которые удалены от центра Нового Уренгоя на расстояние более 70 км. До 2004 года Лимбяяха и Коротчаево были посёлками, а после референдума о возможности войти в состав Нового Уренгоя их преобразовали в районы газовой столицы. О Коротчаево и Лимбяяхе будет третья часть обзора, а сейчас предлагаю продолжить знакомиться с современным Новым Уренгоем.
В городе идёт массовая реконструкция и реновация социальных учреждений.
Реконструкция бассейна «Юность».
Реконструкция школы № 7.
Реконструкция школы № 16.
Строительные работы в здании хирургического корпуса Нового Уренгоя ведутся на уровне последнего этажа. Здание возводят 200 строителей, работает 15 единиц крупной техники. Готовность объекта составляет примерно 40%. В финальной стадии — армирование и бетонирование колонн, плит перекрытия. Специалисты частично выполнили кладку наружных стен и внутренних перегородок нижних этажей и начали обустройство внешних инженерных сетей. Особое внимание уделили основанию здания и термостабилизации грунта под ним.
Площадь нового корпуса с подвальными помещениями — около 20 тысяч квадратных метров. В подвале будут службы стерилизации, дезинфекции и уборки. В надземной части больницы разместят несколько отделений: эндоскопическое, травматологическое, гинекологическое, онкологическое, нейрохирургическое, операционное, сосудистой хирургии, реанимации и интенсивной терапии. В новой больнице смогут проходить амбулаторное лечение 175 человек одновременно.
На территории больницы установят вспомогательные объекты — кислородную станцию, дизель-генераторную установку, инженерные коммуникации. Перед главным входом оборудуют прогулочную зону с площадками для отдыха, территорию озеленят и благоустроят. Предусмотрена парковка. Строительство ведут неподалеку от больничного городка. Рядом уже строится радиотерапевтический корпус, который соединят с хирургическим отделением тёплым переходом.
Новый приют для животных «ГороДог» начал работать в Новом Уренгое последним на Ямале. Его открытие завершает региональную программу по борьбе с бродячими животными и поможет снизить их количество на городских улицах. Приют рассчитан на содержание 600 животных с возможностью увеличения до тысячи.
Яркими огнями засиял виадук в Новом Уренгое. На транспортной развязке сделали архитектурную подсветку и установили фонари. Протяженность освещенной территории превысила 1400 метров вместе с пролётами и опорами.
На протяжении десятилетий Новый Уренгой не мог похвастать качественным озеленением уступая не только Ноябрьску, Муравленко и Губкинскому, но и схожим по климату Надыму и Салехарду.
В 2021 году в Новом Уренгое начался эксперимент по высадке взрослых деревьев-крупномеров. Было высажено 160 елей, деревья из Перми и Екатеринбурга хорошо прижильсь и программа была значительно расширена. В 2022 году было высажено порядка 450 крупноразмерных деревьев, 347 тысяч цветов и около 6 тысяч кустарников. Такого в Новом Уренгое ещё не было.
Совсем скоро в городе появится новая зона отдыха, которая обещает стать одной из лучших в регионе, ведь её концепция разработана архитектурным бюро Pergaev, уже реализовавшим несколько знаковых проектов на Ямале, среди которых «Ноябрьск-парк» и реконструкция центра Ноябрьска.
Первые жители города называли это озеро Безымянным, но в 2004 г. постановлением правительства оно получило официальное имя — Молодёжное. На озере, которое давно стало излюбленным местом отдыха новоуренгойцев, началась долгожданная реконструкция. Намеченные работы разделены на три этапа и проводятся в течение трёх лет.
Для территории спланировали функциональные зоны отдыха с фонтаном, прогулочные зоны с местами отдыха, в том числе для детей младшего возраста. Появятся смотровая площадка со спуском к воде и парковка для автотранспорта. Также строители обустроят хозяйственно-вспомогательную зону (мусоросборные площадки, очистные сооружения дождевых стоков, насосная станция для фонтана). Также здесь появится современное освещение, пункты проката спортивного инвентаря. Со стороны делового центра «Ямал» будет установлен фонтан.
Предусмотрена очистка озера, восстановление притока для наполнения водоема из реки и установка фонтанной группы в самом озере. Так что нынешним обитателям водоёма — ондатрам, будет там ещё комфортней.
Площадь территории, которую предстоит благоустроить — больше 16 гектаров. 7 из них — водная акватория с береговой линией, многое было сделано летом 2022 года.
Основные работы по благоустройству озера Молодёжного должны быть завершены к концу 2023 года.
В Новом Уренгое пока нет таких больших благоустроенных парков как «Ноябрьск-парк», «Здоровье» и «Прибрежный» в Тарко-Сале. Акцент сделан на благоустройство множества небольших территорий.
Благоустройство нового сквера на территории женской консультации и детской поликлиники.
Во всех городах Ямала идёт активное строительство, но его объёмы в Новом Уренгое просто поражают.
Новый Уренгой стал лидером на Ямале по вводу жилья и выполнению программы переселения горожан из аварийного жилья. В этом году город полностью освободится от деревяшек, речь идёт не просто о расселении аварийных домов, а обо всём деревянном жилом фонде. Осталось переселить менее 1000 семей и жильё для них уже готово.
Новый Уренгой не намерен терять позиции лидера жилищного строительства и в ближайшие годы. Общая площадь строящегося жилья составляет более 132 тысяч кв.м. Районами перспективной застройки являются микрорайоны Созидателей, Ягельный, Романтиков, Заозёрный, Полярный, Оптимистов, Славянский, Уютный, Звёздный.
ООО «Специализированный Застройщик УДСД» ведёт строительство жилищного комплекса «Атмосфера. Квартал у озера» в южном районе города, в микрорайоне Созидателей. С 2022 по 2030 годы здесь возведут десять 6-этажных жилых домов. Также появятся коммерческие здания, парковки, детские и спортивные площадки, «зелёные» участки. Сейчас ведётся строительство первого дома.
В апреле начнётся строительство ещё одного жилого микрорайона в северной части Нового Уренгоя. Тюменская компания «ЭНКО» получила разрешение на строительство за микрорайоном Славянский. Территория застройки — 4,6 га. Здесь возведут три многоквартирных дома 8-12 этажностью общей площадью 44 000 кв. м.
Преображаются и другие районы города, по региональной программе капремонта только в 2022 году в Новом Уренгое отремонтировали 29 многоквартирных домов: работы проводили на фасадах, кровлях, внутри подъездов.
В 2023 году на Ямале стартует специальная программа капитального ремонта в городах-юбилярах. За три сезона несколько десятков многоквартирных домов на центральных улицах Ноябрьска и Нового Уренгоя получат не только новые фасады, но и архитектурную подсветку.
Много задач поставлено по развитию улично-дорожной сети города. В планах на 2022-25 годы десятки объектов. Необходимо сделать хорошую дорогу между районами Лимбяяха и Коротчаево, чтобы обеспечить доступность новых соцобъектов. В Коротчаево будет построена объездная дорога Зимняя. Также в перспективе — строительство в городе Восточной объездной и третьего путеровода.
К юбилею будет организована выставка о промышленном освоении Крайнего Севера, которая проедет по регионам. Вместе со старожилами города создадут документальный и художественный фильмы о Новом Уренгое. Также запланирован выпуск книги с уникальными архивами и фото свидетельствами становления города.
На Ямале создан уникальный промышленный комплекс — фундамент развития не только региона, но и всей страны. Именно здесь бьётся энергетическое сердце России. Важно, чтобы о роли Нового Уренгоя, героическом подвиге первопроходцев узнали жители всей страны — такова одна из целей широкомасштабного празднования юбилея.
Общая задача Правительства региона — сделать Новый Уренгой современным северным городом, где людям нравится жить, куда им хочется возвращаться. Уверен, что с ней успешно справятся.
Продолжение следует…
В статье использованы фото из открытых источников.
P.S. Другие публикации о городах-юбилярах:
— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 1)
— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 2)
— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 3)
— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 1)
Ознакомьться со всеми публикациями о развитии Ямала можно в моём блоге.
- Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 1)
- В Новом Уренгое построена транспортная развязка «Солнечная»
- В Новом Уренгое открылся детский сад «Северное сияние»
10.04.2322:01:15