Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 1)

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Ямало-Ненецкий автономный округ вступил в пору юбилеев. Полтора века уже исполнилось Лабытнанги, 25 лет отпраздновал Губкинский, полувековой юбилей отметил Надым, готовится встретить юбилей Ноябрьск. По поручению главы государства идёт подготовка к пятидесятилетию Нового Уренгоя, буквально через три года развитие газовой столицы должно выйти на совершенно новый уровень.

Новый Уренгой — крупнейший транспортный узел Ямала с ветками железной и автомобильной дорогами и аэропортом. Автомобильная трасса соединяет Новый Уренгой с Надымом и Ямбургом, ноябрьском, Салехардом и Тазовским. Отсюда берут начало десять магистральных трубопроводов, снабжающих природным газом народное хозяйство страны, экспортный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород в страны Западной Европы.

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Город по праву называется «газовой столицей России». Здесь находятся крупнейшие в России предприятия, на долю которых приходится 74% добываемого газа в России: «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», «АРКТИКГАЗ», «Ачимгаз», «Сибнефтегаз», «Нортгаз», «Севернефть-Уренгой», «Севернефтегазпром», «Стройгазконсалтинг», «Газпром подземремонт Уренгой», «Газпром бурение», а вблизи города сооружается газохимический комплекс.

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Ямало-Ненецкий автономный округ был и остается основным газодобывающим регионом России и мира в целом! А Новый Уренгой является неофициальной «газодобывающей столицей» России.

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Все города Ямала за последние годы сильно изменились, большие изменения претерпел и Новый Уренгой. Как сегодня живёт «газовый гигант» и каковы его перспективы я расскажу в этой статье.

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В Новом Уренгое за последние годы уже сданы десятки новых объектов — как социальных, так и инфраструктурных. Среди глобальных, прежде всего, многоуровневая транспортная развязка «Солнечная» и первый в округе проект модернизации аэропорта в рамках концессионного соглашения (между Правительством округа и УК «Аэропорты регионов»).

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С 26 декабря 2022 года аэропорт Новый Уренгой начал эксплуатацию нового пассажирского терминала. Торжественное открытие аэровокзала состоялось в день 100-летия гражданской авиации России.

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Терминал аэропорта Нового Уренгоя стал самой большой воздушной гаванью на Ямале. Его площадь составляет 19,6 тысячи квадратных метров. В час аэропорт сможет принимать до 840 пассажиров — для них оборудованы 12 стоек регистрации и пять выходов на посадку. Новый пассажирский терминал оснащен тремя телескопическими трапами.

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Строительство транспортной развязки «Солнечная» велось два года. Это крупнейшая на Ямале развязка — ключевой транспортный объект для города. Развязка имеет 13 съездов на разных уровнях, общая её протяженность составляет почти 6 километров. Развязка проходит над железной дорогой и позволит беспрепятственно проезжать грузовым поездам по крупному инфраструктурному проекту Ямала — «Северному широтному ходу», а также позволит разгрузить автомобильный поток на основных улицах города.

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Коротко о других важнейших новых социальных объектах Нового Уренгоя:

— при Соборной мечети в Новом Уренгое построен духовно-просветительский центр.

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— осенью 2022 года в Новом Уренгое открылись самые современные на Ямале детская поликлиника и женская консультация.

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— детское инфекционное отделение городской больницы, в пору пандемии здесь размещался ковидный госпиталь.

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— новый МФЦ в северной части города.

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— в начале 2017 года в СК «Факел» появился хоккейный корт.

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— спортивный комплекс «Льдинка».

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— Дворец спорта «Звёздный» представляет собой крупную площадку международного уровня.

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— Дворец бракосочетания.

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— счёт новых образовательных учреждений уже перевалил за десяток, вот, например, детский сад «Северное сияние».

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— детские сады «Созвездие» и «Я-мал».

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— детский сад «Дети Арктики».

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— детский сад «Умка».

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— детский сад «Виниклюзия».

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— социально-реабилитационный центр «Садко».

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— Новоуренгойский многопрофильный колледж.

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— Православная гимназия.

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— Богоявленский собор.

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Открытие многофункционального вокзала в Новом Уренгое состоялось в мае 2015 года. Здание площадью 23,8 тыс. м² и пропускной способностью 250000 человек в год сочетает в себе функции железнодорожного и автомобильного вокзалов. На первом этаже находится объединённый пассажирский зал площадью 750 м² вместимостью 300 человек.

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Перспективы развития Нового Уренгоя вдохновляют. Главная цель всех преобразований — сделать город комфортным для жизни, красивым, современным.

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В Новом Уренгое продолжается строительство новых объектов и реконструкция старых. Ожидается, что к полувековому юбилею, который город отпразднует в 2025 году, все они заработают.

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Микрорайон Славянский — один из самых масштабных проектов жилой застройки в регионе: восемь домов, больше 100 тысяч квадратных метров. В 2023 году 4100 новоуренгойских семей, а также жители расселяемого Газ-Сале переедут туда из аварийного жилья.

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Два дома Славянского построены под арендное жильё: один для работников предприятий ТЭК, второй для специалистов бюджетной сферы. Все квартиры в арендных домах сдаются «под ключ» — с ремонтом, мебелью и бытовой техникой — заезжай и живи.

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В микрорайоне Славянский уже работает детский сад, а скоро появится самая большая в регионе школа, рассчитанная на 1600 мест.

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В ближайшее время в микрорайоне начнется строительство кванториума, где заработают 12 научно-исследовательских лабораторий для школьников.

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Сразу две новые школы откроются в 2023 году в газовой столице. В Новом Уренгое сейчас строят самый крупный образовательный объект на Ямале — в микрорайоне Славянский. Новая школа появится в будущем и в микрорайоне Романтиков

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Новая школа в микрорайоне Славянский будет называться Арктическим лицеем.

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Ещё одну школу на 800 мест с бассейном возводят в Тундровом. Она будет состоять из двух блоков, соединенных теплым переходом. В одном расположатся классы, столовая и актовый зал, в другом — спортивные помещения и бассейн.

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Микрорайон построен недавно, но здесь уже есть детский сад «Я-мал».

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На первом этаже жилой пятиэтажки в микрорайоне Тундровый открыли шахматный клуб, помещение для него приобрели при поддержке региона.

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В микрорайоне «Олимпийский» появится большой спортивный центр с 50-метровым плавательным бассейном, полем для пляжного волейбола, залами для фитнеса. В этом же районе возведут Ледовую арену, Новый Уренгой последним на Ямале получит собственный ледовый дворец. Спортивный комплекс с ледовой ареной стоимостью около восьми миллиардов рублей будет построен за три года.

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Недавно была озвучена приятная новость — в Южном районе построят новую школу искусств на 1000 мест, заключён контракт на разработку проектно-сметной документации. Новый объект будет располагаться в микрорайоне Донской, на пересечении улиц Сибирская и Арктическая.

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В этом же микрорайоне в ближайшие годы появится арена для мини-футбола на 1000 мест, она сможет принимать соревнования не только местного, но и регионального масштаба. Арена станет домашней площадкой для профессиональной команды «Ямал», которая будет выступать в российской Суперлиге. Уже известно, что при строительстве трехэтажного здания используют морозостойкие и теплоизоляционные материалы. А для облицовки фасада арены — алюминиевые панели в форме треугольников, остекление выполнят алюминиевыми навесными витражными светопрозрачными конструкциями.

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Говоря о спорте, нельзя не отметить масштабные окружные проекты по развитию детского спорта. В регионе развивается школа единоборств «Северный характер». Реконструкция здания спортивной школы «Сибирские медведи» в микрорайоне Строителей уже завершена. Кроме того, здесь построят новый спортивный зал, он будет соединён с существующим зданием тёплым переходом.

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Ещё один зал ямальского бренда откроют на базе молодёжного центра «Молодёжный» — новый фасад здесь сделают с подсветкой, заменят окна, двери, инженерные системы и сделают ремонт в помещениях. На уличной территории проведут благоустройство. Помимо деревьев и кустарников предусмотрели тренажерную площадку. Основными направлениями для занятий здесь станут бокс, мини-футбол, волейбол, гимнастика, силовые виды спорта и общефизическая подготовка.

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Правительство округа и ПАО «Газпром» разработали дорожную карту совместных действий по обновлению и строительству необходимых Новому Уренгою объектов. Стороны реализуют в общей сложности около 50 проектов, из них 40 — проекты «Газпрома». Большая работа запланирована на обновление административной и социальной инфраструктуры дочерних предприятий компании. Они будут соответствовать обновлённому облику города.

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Самым ярким подарком «Газпрома» к юбилею города станет крытая пешеходная галерея-променад с интегрированными спортивными объектами. Это будет уникальное архитектурное сооружение общей площадью более 73 тысяч квадратных метров. Галерея будет выполнена в виде снежной дюны и органично впишется в городской ландшафт. В ее состав, в частности, войдут всесезонный манеж для пляжных видов спорта с трибуной на 500 мест, легкоатлетический манеж, 50-метровый бассейн с прыжковыми вышками. Будет создана большая развлекательная зона: стилизованная центральная площадь, прогулочная территория с магазинами, ресторанами и кафе, площадками для детского творчества и развлечений, амфитеатр для проведения праздников и концертов. Во внутреннем оформлении галереи планируется использовать большое количество живой зелени, благодаря чему будет создано ощущение прогулки в курортном парке на черноморском побережье России.

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Недавно в Новом Уренгое открыли крытый скейт-парк «Скатерть». В выделенном здании с высокими потолками сделали ремонт, оборудовали раздевалки. В планах — открыть здесь полноценный центр развития субкультур с залами для брейк-данса и современной хореографии, студией звукозаписи.

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Продолжение следует…

В статье использованы фото из открытых источников.

P.S. Другие публикации о городах-юбилярах:

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 1)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 2)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 3)

— Город северного счастья

— Лабытнанги — новый старт

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