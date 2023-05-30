Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 3)

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Через семь лет, в 2030 году, Ямал будет отмечать столетний юбилей. Это серьёзная, знаковая дата. Цифра 100 станет не просто символом движения к очередному рубежу. «Ямал-100» — это ориентир на новые стандарты развития, новое качество жизни всех северян без исключения…

Микрорайон Коротчаево расположен в 70 км. к востоку от центра Нового Уренгоя, недалеко от левого берега реки Пур, напротив впадения в него реки Большой Хадырьяхи. Посёлок был основан в 1977 году и назван в честь Дмитрия Ивановича Коротчаева — героя Социалистического Труда. 20 декабря 1982 года получил статус рабочего посёлка (посёлка городского типа) в составе Пуровского района.

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23 августа 1983 года передан в административное подчинение Новоуренгойскому горсовету. Законом ЯНАО от 16 декабря 2004 года рабочие посёлки Коротчаево и Лимбяяха прекратили своё существование как отдельные населённые пункты и были включены в состав города Новый Уренгой, став его отдалёнными микрорайонами.

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О развитии района я уже рассказывал в статье «Пуровский мост — грёзы становятся былью», но с тех пор район заметно преобразился.

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Коротчаево был и остаётся крупнейшим транспортным узлом региона и его инфраструктурное значение с годами будет только возрастать. В микрорайоне расположен Уренгойский речной порт, Пуровский автомобильный мост, железнодорожные ветки в Ямбург, Надым и Сургут, автодороги связывают его с Тазовским, Ямбургом, Новым Уренгоем и Пуровском.

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Именно здесь расположена «голова» нефтепровода «Заполярье-Пурпе» — база производственного обслуживания. В составе базы производственные и служебно-бытовые корпуса, склады, гаражи, железнодорожный тупик — всего 19 объектов, общая площадь более 200 000 квадратных метров. Крупный нефтетранспортный узел стал новым градообразующим предприятием Коротчаево и предоставил более четырёхсот рабочих мест.

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Железнодорожный вокзал в Коротчаево был построен в 2003 году. После реконструкции в здании полностью обновлены стены, витражи, оконные и дверные блоки, потолок. Заменены системы водоснабжения, канализации, электричества и вентиляции. Также строители заменили кровлю и утеплили чердак. В порядок привели и привокзальную территорию. Обновлены пешеходные дорожки и бордюры. Общая площадь здания вокзала — 800 квадратных метров, пропускная способность — порядка 300 человек в сутки. Пассажиропоток составляет свыше 100 тысяч человек в год.

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В прошлом году на железнодорожной станции построено новое административно-бытовое здание.

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Коротчаево является своеобразным центром небольшой агломерации с Уренгоем и Лимбяяхой, где в сумме проживает 20000 человек.

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У каждого посёлка своя роль, но объединяет их Пуровский мост.

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Благодаря шестистороннему соглашению между полпредом Президента РФ в УрФО, губернаторами Ямала, Югры и Тюменской области, руководством «Транснефти» и «Корпорации Развития» в Коротчаево завершается реализация крупномасштабной программы социального развития.

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Универсальный спортивный комплекс «Арктика» построен в микрорайоне Коротчаево в соответствии со всеми современными нормами и спортивными тенденциями. На первом этаже располагаются: помещения лыжной базы, сауна, помещения административного и вспомогательного назначения, универсальный спортивный зал с местами для зрителей на 365 человек и универсальный зал для вольной и греко-римской борьбы с местами для зрителей на 100 человек. На втором этаже также находятся помещения административного и вспомогательного назначения, медицинский кабинет, шахматный клуб и спортивные залы: аэробики, тренажерный зал, зал для занятий боксом, для игры в настольный теннис и дартс.

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Совсем недавно в районе открылись новый плавательный бассейн и ледовый каток.

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Новый бассейн назвали «Полярный», так решило народное голосование. Тёплым переходом он соединён со школой имени Д. И. Коротчаева. В центральной части бассейна — шесть дорожек в чаше размером 23 на 12 метров. Здесь оборудованы спортивные залы, зимний сад, буфет. Плаванием ежедневно смогут заниматься более 350 человек.

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В спортивном зале бассейна организованы условия для занятий батутным спортом.

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Реконсруированная школа и бассейн составляют теперь единое целое.

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Площадь ледового корта «Айсберг» составляет порядка трех тысяч квадратных метров. Кроме самого корта здесь расположены теплые раздевалки, душевые, имеется медицинский кабинет. Оборудованы помещения для персонала, закуплена ледозаливочная машина, установлены комфортные трибуны, современное звуковое и световое оборудование. Одновременно на корте могут заниматься 80 человек. Здесь открыты секции по хоккею, фигурному катанию, организовано массовое катание.

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В позапрошлом году Коротчаево открылось два новых детских сада «Семицветик» и «Северная сказка». Строительство детских садов велось по программе ускоренного социально-экономического развития Коротчаево в партнёрстве с компанией «Транснефть-Сибирь».

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Жители района Коротчаево Особенно рады детским садам. Старые детские сады были деревянными, они были построены три десятилетия назад, требовали значительных средств для поддержания нормального технического состояния — их нужно было утеплять, ремонтировать. Все это ушло в прошлое. Вместимость новых коротчаевских детских садов — по 240 человек. Теперь все сады в городе — в капитальном исполнении.

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В 2021 году в Коротчаево открылась новая подстанция скорой медицинской помощи.

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В 2024 году в Коротчаево появится новая участковая больница со стационаром и амбулаторией.

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Старт строительству больницы был дан в августе 2022 г. на торжественной церемонии в Ноябрьске.

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Одновременно первые сваи были забиты на пяти объектах здравоохранения в Ноябрьске, Тарко-Сале, Тазовском, Губкинском, Муравленко и Коротчаево.

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Строительство КОС осуществлялось за счет средств, предусмотренных шестисторонним соглашением, объём финансирования составил свыше 510 млн. рублей. В рамках проекта построены цех биологической очистки, цех механической очистки, цех механического обезвоживания осадков, внешние и внутриплощадочные сети, регулирующие резервуары.

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Новые КОС рассчитаны на прием 2,5 тыс. куб. метров в сутки. Станция биологической очистки использует новую отечественную технологию очищения стоков с помощью 19 видов бактерий, которая не требует содержания реагентного хозяйства. Полное обеззараживание сточных вод производится с помощью ультрафильтрационных мембран, которые очищают воду как от химических, так и биологических примесей вплоть до бактерий и вирусов. Запуск нового объекта позволит продолжить активное строительство жилья и социальных объектов в районе Коротчаево.

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В микрорайоне построен новый ветеринарный пункт.

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Последним важным инфраструктурным объектом района является пожарная часть. Кладка каркаса здания пожарного депо завершена, строители уже проложили наружные инженерные сети для подключения отопления, электричества, водоснабжения и канализации. Площадь современного двухэтажного здания депо составит около 2650 квадратных метров. В нем предусмотрены помещения для размещения шести единиц спецтехники. Кроме того, к зданию будет пристроена четырехэтажная учебная башня.

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Важная часть программы развития Нового Уренгоя — переезд людей в новое жилье. К примеру, в районе Коротчаево уже избавились более чем от 200 аварийных домов. В планах — расселение жителей оставшихся рабочих поселков СГБ, КТП 962 и УГМ.

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Недавно в районе Коротчаево полностью расселен рабочий поселок «Мостоотряд-93» (на фото сверху). Ключи от новых квартир получили жители 41-го аварийного дома. Почти все 100 семей переехали в два новых дома на улице Пушкинская. Рабочий поселок «Мостоотряд- 93» создавался в 1979 году как база дорожных строителей. За годы жилфонд износился и был признан аварийным.

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Строители завершают строительство ещё одного нового дома на улице Пушкинской. Для отделки используют яркие цвета — оттенки жёлтого и оранжевого. В новостройке будет 154 квартиры, в них переедут жители из аварийного фонда. Сдать дом планируют очень скоро. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений. Территорию около новостройки благоустроят летом.

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В Коротчаево строят ещё два дома на 225 квартир для переселения из аварийного жилья, в т. ч. и на ул. Нефтяников. С их сдачей район полностью закроет вопрос авариек — это одна из главных задач. Деревянное Коротчаево скоро останется только на архивных кадрах фото- и видеохроники.

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Многофункциональную площадку для отдыха и занятий спортом «ТутоКруто» открыли в микрорайоне Коротчаево минувшей осенью. За её строительство проголосовали жители, с их же участием выбрали название для объекта.

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В итоге в новом жилом районе была создана большая территория для спортивных занятий с полем для игры в мини-футбол, скейт-парком, велосипедными и беговыми дорожками, тренажерной зоной. Игровой комплекс для детей оборудовали горками, качелями и гамаками. На прилегающей территории высадили хвойные деревья. К новогодним праздникам на площадке планируют установить елку, сделать каток и снежные горки.

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О реконструкции автодороги «Пуровск-Коротчаево» я рассказывал в прошлом году, в 2022 году компанией «Уренгойдорстрой» завершены работы по капитальному ремонту ещё оного восьмикилометрового участка автомобильной дороги «Пуровск-Коротчаево».

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В этом году дорогу вновь ждёт масштабное обновление. В нормативное состояние приведут 31 километр, из них восемь километров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Та большая работа, которая началась в 2020 году завершается. Уже к концу этого года ямальцы получат 117 километров современной и качественной дороги от Пуровска до Коротчаево.

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Ремонтируют дороги и внутри микрорайона, например, в речном порту.

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Куда более противоречивая ситуация в Лимбяяхе, район пока отстаёт от соседей в комфортных условиях для жизни. Много лет здесь ничего не строилось и не ремонтировалось. Ямальским энергетикам не хватает благоустройства, современных спортивных объектов, культурных учреждений и даже элементарного уличного освещения. В связи с этим администрация Нового Уренгоя разработала план комплексного развития района. Ставим себе Срок короткий, всего 3 года, но тут всё компактно, можно привести в порядок быстро.

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Посёлок Лимбяяха был основан в 1983 году на территории Пуровского района в связи со строительством Уренгойской ГРЭС. 10 мая 1988 года Лимбяяхе был присвоен статус рабочего посёлка, посёлок передан в административное подчинение Новому Уренгою. На референдуме в сентябре 2004 года подавляющее большинство жителей посёлка высказались за вхождение в состав Нового Уренгоя.

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Строительство Уренгойской ГРЭС было начато в 1982 г. на основании поручения Совмина СССР, ГРЭС была введена в строй в 1987 году. В 1990 — 1992 гг. были построены и запущены две очереди пуско-резервной ТЭЦ. С 1994 г. развитие Уренгойской ГРЭС было свёрнуто и возобновлено в 2007 г. (подготовительный период к возведению энергоблока ПГУ-450) после поэтапной смены собственника в 2005 — 2006 гг. Уже через год, в июле 2008 г., на Уренгойской ГРЭС начались строительные работы по сооружению паро-газовой установки. В ноябре 2012 г. энергоблок ПГУ был введён в эксплуатацию.

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Мощность станции с момента ввода её в эксплуатацию составляла 24 МВт. С вводом в эксплуатацию ПГУ мощность станции возросла на 450 МВт. За время эксплуатации энергоблока его мощность увеличивалась три раза. Теперь его установленная мощность составляет 505,7 МВт, что позволило решить проблему энергодефицита севера Тюменской области.

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Уренгойская ГРЭС и Ноябрьская ПГЭ являются крупнейшими произаводителями электрической и тепловой энергии на Ямале.

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В планах сделать из Лимбяяхи образцово-показательный район, так летом в Лимбяяхе начнут строить «Аллею мечты». Для жителей обустроят территорию для прогулок, игр и занятий спортом по аналогии с многофункциональной площадкой «ТутоКруто» в соседнем Коротчаево.

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В этом году 9 многоквартирных домов находятся на капитальном ремонте. На 7 из них меняют фасады и крыши, а все балконы обошьют металосайдингом в едином стиле.

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В этом году завершится реконструкция здания детского сада «Белоснежка». Подходят к концу фасадные работы, продолжается ремонт и отделка внутренних помещений. Летом приведут в порядок прилегающую к садику территорию.

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Кроме того, в районе Лимбяяха реконструируют в три этапа здание школы. Начнут с внешних работ на кровле и фасаде. Ремонт ожидает и здание детской школы искусств.

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Недавно в посёлке реконструирована врачебная амбулатория.

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Строительство монумента героям Великой Отечественной войны в посёлке Либяяха произошло по инициативе горожан в регионального проекте «Уютный Ямал». Памятник представляет собой площадку из мрамора, на которой установлена плита высотой 4 метра с изображением солдата, ордена Отечественной войны 1 степени, надписями «1941-1945» и «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины».

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Когда именно появилась конструкция из металлических труб между домами 2 и 3 микрорайона Приозёрного и как уцелела, не могут сказать даже старожилы, но жители посёлка твёрдо уверены в том, что это украшение и символ Лимбяяхи. Конечно, в лихие 90-е и сложные нулевые было как-то не до неё, и конструкция постепенно ветшала, приобретая плачевный вид, но дожила до своего перерождения. В 2022 году исторический арт-объект был восстановлен как памятный знак создания посёлка Лимбяяха. Согласно творческой задумке архитекторов теперь историческая конструкция стала светодинамической, на ней красуются бегущие сквозь снега олени, а северное сияние освещает их путь, состоящий из короткого слова «Ямал».

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В этом году дорожники приведут в порядок более 5 проблемных километров подъездной трассы к Лимбяяхе, работы здесь уже начались. Строителям предстоит уложить две новые и укрепить три существующие водопропускные трубы, устроить 5.34 км. новой дорожной одежды, сформировать откосы и др.

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Кроме того, на дороге возведут новый 36-метровый мост через р.Лимбяяху, а старое сооружение полностью снесут. Новую конструкцию расположат на четырёх опорах, состоящих из 12 свай-стоек. Бригады уже вышли на объект.

© yanao.ru

© yanao.ru

Уже скоро народные термины «ямальская волна» и «стиральная доска» уйдут в прошлое. На смену проблемному участку придёт новая дорога длиной пять километров, нужна она и для того, чтобы жители Лимбяяхи смогли беспрепятсвенно пользоваться всей новой социальной инфраструктурой Коротчаево. Кроме того, в самой Лимбяяхе в этом году обновят ещё почти два километра дорог. Ремонт затронет улицу Зелёную и внутриквартальные проезды микрорайона Приозёрного.

© yanao.ru

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Современный Новый Уренгой как никогда ярок и многогранен, он стремительно растёт и обновляется. Это видно по всему: по новым зданиям, отремонтированным фасадам домов, по благоустроенным и освещённым улицам, по полным оптимизма рассказам людей о своём городе, по их воодушевлённым лицам…

В статье использованы фото из открытых источников.

P.S. Другие публикации о городах-юбилярах:

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 1)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 2)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 3)

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 1)

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 2)

— Город северного счастья

— Лабытнанги — новый старт

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