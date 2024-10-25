В Ульяновской области открыли движение по расширенному участку федеральной трассы А-151

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Сегодня мы даем старт рабочему движению по капитально отремонтированному и расширенному с двух до четырех полос участку автомобильной дороги А-151 Цивильск — Ульяновск. Этот отрезок является одним из главных въездов в административный центр региона — город Ульяновск. Возросшая по нему интенсивность движения (как грузового, так и легкового транспорта) сделала вопрос модернизации транспортной артерии еще более актуальным. Обновленный участок даст импульс экономическому развитию не только Ульяновской области, но и соседних регионов.

Отмечается также стратегическая важность комплексной модернизации дорожной сети Ульяновской области, ведь по территории субъекта проходит логистический маршрут «Европа — Западный Китай».

С коллегами из Росавтодора тесно сотрудничаем по вопросу обновления федеральных трасс в Ульяновской области. В этом году благодаря поддержке Федерального дорожного агентства ведется ремонт покрытия и расширение участков общей протяженностью 60 км. Кольцевая дорожная развязка, по которой мы открываем сегодня движение, имеет важное значение для города. Столь масштабное обновление здесь впервые.

В рамках проекта специалисты заменили дорожную одежду, по основному ходу дороги устроили три слоя асфальтобетона общей толщиной 19 см, что позволит обеспечить нормативную прочность полотна в условиях конкретной текущей нагрузки — более 17 тыс. автомобилей в сутки.

Для обеспечения водоотвода здесь отремонтировали и удлинили водопропускные трубы, а для отвода поверхностных стоков устроили кюветы. При реализации проекта акцент был сделан на повышении уровня безопасности дорожного движения. Для ликвидации опасных левых поворотов на 195-м км дорожники построили разворотную петлю с переходно-скоростными полосами. Она позволит водителям беспрепятственно менять направление движения и безопасно вливаться в общий поток после совершения маневра. Встречные потоки автотранспорта теперь также разделяет барьерное ограждение, которое должно предотвратить лобовые столкновения.

Капитальный ремонт восьмикилометрового участка повысил уровень безопасности не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Для предотвращения ДТП с их участием на отрезке установили перильное ограждение, 260 дорожных знаков, нанесли разметку термопластиком, устроили линии электроосвещения. Большое внимание уделили благоустройству пешеходной среды. Вместо старых автобусных остановок появились пять новых площадок с автопавильонами, переходно-скоростными полосами, тротуарами и светофором с кнопкой вызова. Модернизация данной автодороги будет продолжена. В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту ещё двух отрезков со 144-го по 164-й и со 172-го по 178-й км с переводом проезжей части в четырехполосное исполнение. Работы планируется завершить в 2026 году. Это будет способствовать эффективному развитию транзитной транспортной сети Ульяновской области и соседних регионов.

Отметим, что в рамках капитального ремонта дороги на одном из главных въездов в Ульяновск отремонтировали стелу «Ульяновск — Симбирск». Длина стелы — 68 м, высота центральной части — 15 м.

В ходе мероприятия также состоялась церемония вручения наград представителям дорожного хозяйства, принимавшим участие в реализации проекта.

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