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Под наблюдением Российского морского регистра судоходства (РС) завершено строительство плавучего нефтехранилища «Необетон 002», сообщает классификационное общество от 25 октября.

Это второе судно серии плавучих нефтехранилищ проекта 04080, следом за головным судном «Необетон 001», построенным в конце 2023 года. Суда предназначены для круглогодичного хранения наливных грузов, а также для приёма и выдачи грузов береговой инфраструктуре.

Корпус судна проекта 04080 состоит из двух частей: нижняя часть выполнена из армированного железобетона, верхняя — из стали. Железобетонное основание позволяет судну садиться на грунт во время эксплуатации. Нефтехранилище оснащено восемью попарно соединёнными грузовыми танками.

«Необетон 002» предназначен для работы в акватории Большого Турухтанного ковша на территории Большого порта Санкт-Петербург.

Справка о «Необетон 002»:Проектировщик — ООО «Балтспецпроект» Класс по РС — К⍟ Berth-connected ship (G) Floating oil storage

Длина — 55 м

Ширина — 13 м

Высота борта — 13,6 м

Валовая вместимость — 4315 регистровых тонн

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