Югра помогла макеевскому комбинату детского питания перезапустить производство

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Макеевский комбинат детского питания, модернизированный при участии Югры, обеспечивает продукцией две тысячи школьников и детсадовцев. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили на предприятии.

«Ежедневно свежая продукция поступает в восемь школ и 60 детских садов города. Кефир, кефирный напиток сладкий, йогурт, ряженка, творог и сметана второй месяц фигурируют в рационе более чем более 2 тысяч детей Макеевки», — рассказали в комбинате.

Ханты-Мансийский автономный округ помог обновить практически всю технологическую цепочку оборудования для производства и фасовки. Новое оборудование имеет высокий уровень автоматизации. Увеличена температура пастеризации, ускорен процесс упаковки. Модернизация проведена в рекордный срок. Сейчас там производят 4-6 тонн продукции в сутки, а в планах — выйти на расчетные 20 тонн.

После отладки аппаратуры к февралю предприятие намерено достичь мощности в 50-60%. Продукцию начнут поставлять не только в школы и детсады, но и в столовые, интернаты, широкую розничную продажу (товары с комбината под торговой маркой «Река молока» можно купить только в двух фирменных магазинах). Кроме того, продукцию из Макеевки планируют поставлять в Донецк, Харцызск и Шахтерск.

Макеевский комбинат детского питания включает в себя четыре цеха: аппаратный, кисломолочный, творожный и фасовочный, а также лабораторию контроля качества. Комбинат был создан в 2011 году на базе детской молочной кухни, которую решили превратить в полноценное производство. Сейчас это одно из крупнейших в Республике предприятий.

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