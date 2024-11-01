Два новых детских сада открыли в Евпатории

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В Евпатории в преддверии Дня народного единства открыли два новых детских сада.

Новый детский сад «Светлячок», расположенный по улице Интернациональная, рассчитан на 230 мест. Здесь наряду с общеразвивающими группами планируется набор групп для детей с особенностями развития.

Второй детский сад «Спутник» открыли на улице Чапаева, он рассчитан на 350 мест, добавил Юрьев. Он отметил, что набор детей в это дошкольное учреждение осуществляется с одного года. Открытие новых детсадов позволит полностью ликвидировать в Евпатории очередь в детские учреждения.

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