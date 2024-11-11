ТМК НГС обновил нефтесервисное оборудование на площадке ТМК ТехСервис

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Компания ТМК Нефтегазсервис (ТМК НГС), входящая в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), совместно с ТМК Технический Сервис (ТМК ТехСервис) провела модернизацию оборудования для обработки труб. Благодаря сотрудничеству между предприятиями срок ремонта техники сократился в три раза.

Работы прошли на базе филиала ТМК ТехСервис в Полевском, Свердловская область. Оборудование, предназначенное для токарной обработки деталей и нарезки резьбы на насосно-компрессорных трубах, используется ТМК Трубный сервис (часть ТМК НГС). В ходе ремонта специалисты обновили узлы станка, заменив направляющие скольжения на линейные, что повысило точность обработки. Теперь станок позволяет выполнять резьбу премиум-класса, и это первый подобный проект ТМК ТехСервис. В ближайшее время ТМК НГС планирует передать в ТМК ТехСервис новую партию резьбонарезного оборудования для диагностики и планового ремонта.

«Благодаря развитию компетенций сотрудников и расширению спектра услуг ТМК ТехСервис, ТМК НГС смогла отказаться от сторонних услуг, что позволило сэкономить ресурсы и время. Мы продолжим развивать такое сотрудничество и для других типов оборудования, включая муфтонарезные станки и установки для изготовления элементов трубных колонн. С учетом объемов выпуска нарезных труб ТМК НГС, превышающих 250 тыс. тонн в год, модернизация и обслуживание станков являются стратегической задачей для компании», — отметил начальник управления ремонтов ТМК Трубный сервис Руслан Гандаров.

Станочный парк ТМК НГС, состоящий из более чем 60 резьбонарезных станков в 13 городах, планируется передавать на регулярное обслуживание в ТМК ТехСервис.

ТМК ТехСервис был создан в 2022 году, чтобы обеспечить централизованное управление ресурсами и единые высокие стандарты ремонта на предприятиях ТМК в Уральском регионе.

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