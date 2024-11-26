Производство гидравлических цилиндров в «Гормеханикс»

Здравствуйте коллеги и друзья! Поговорим о ГЦ.

Гидроцилиндр — это механизм, который преобразует гидравлическую энергию в механическую, обеспечивая движение различных машин и механизмов. Это надёжные и эффективные элементы гидравлических систем, которые позволяют выполнять тяжёлую работу с минимальными усилиями и затратами ресурсов.

Компания «Гормеханикс» специализируется на производстве высококачественных поршневых гидравлических цилиндров одностороннего и двухстороннего действия, соответствующих всем современным стандартам качества и безопасности.

Процесс производства гидроцилиндров начинается с тщательного проектирования и разработки конструкции, учитывая все требования и особенности заказчика. Инженеры создают продукт, который наилучшим образом соответствует потребностям клиента.

После проектирования начинается изготовление деталей. Мы используем только высококачественные материалы и современное оборудование, чтобы гарантировать долгий срок службы и надёжную работу наших гидроцилиндров.

Сборка происходит под контролем опытных специалистов, которые следят за каждым этапом производства. После этого гидроцилиндры проходят тщательное испытание на специальном стенде, чтобы убедиться в их надёжности и работоспособности.

Производим поршневые гидравлические цилиндры одностороннего и двухстороннего действия с номинальным давлением до 30 МПа для:

− погрузочно-доставочных машин ПДМ-7 «Атач» и ПДМ-10 «Иремель» собственного производства;

− ПДМ грузоподъёмностью 10 и 14 тонн производства ШААЗ;

− гидравлических многочелюстных грейферов Gusella (Италия);

− тележек съёма рулонов с моталок взамен ранее поставляемых фирмой Danieli для металлургии;

− погрузочно-доставочных машин Sandvik грузоподъёмностью от 6 до 14 тонн.

Мы активно работаем в направлении освоения производства и поставки гидроцилиндров в качестве запасных частей для спецтехники из Китая.

ООО «Гормеханикс» может изготовить гидроцилиндры со следующими параметрами:

Ход штока до 2000мм

Диаметр поршня от 20 до 300мм

Диаметр штока от 10 до 260мм

Рабочее давление до 30 МПа

Рабочая температура от -60 до +60°С

Также предлагаем услуги по ремонту и обслуживанию гидравлических цилиндров, что позволяет продлить их срок службы и сэкономить деньги на покупке нового оборудования.

Ваш «ГОРМЕХАНИКС»

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https://gormechanics.ru/

https://vk.com/gormechanics

danish@steel-prom.ru

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