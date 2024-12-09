После обновления в Москве открыли еще 14 детских и взрослых поликлиник

После обновления в Москве открыли еще 14 детских и взрослых поликлиникСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Среди открытых амбулаторий:
- КДЦ № 4, филиал № 4;
- ГП № 8, филиал № 3;
- ГП № 134, филиал № 2;
- ГП № 166, филиалы № 1 и № 2;
- ГП № 195, филиал № 3;
- ГП № 212, филиал № 197;
- ДГП № 28;
- ДГП № 32, филиал № 1;
- ДГП № 105, филиал № 3;
- ДГП № 118, филиал № 3;
- ДГП № 131;
- ДГП № 143, головное здание и филиал № 2.
Таким образомна 40% выполнен второй этап программы реконструкции фонда поликлиник.
Всего по новому московскому стандарту реконструированы уже 257 зданий поликлиник. Оставшиеся планируется закончить до конца 2025 года.
Комфортнее станут и территории возле поликлиник — всего в ходе второго этапа благоустроят свыше 65 га.
Все пространства будут оформлены в одном стиле. Установят фонари, навигацию, высадят деревья и кустарники. Там, где позволяет площадь, сделают игровые площадки и зоны для отдыха.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Великоросс