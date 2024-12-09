После обновления в Москве открыли еще 14 детских и взрослых поликлиник

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Среди открытых амбулаторий:

КДЦ № 4, филиал № 4;

ГП № 8, филиал № 3;

ГП № 134, филиал № 2;

ГП № 166, филиалы № 1 и № 2;

ГП № 195, филиал № 3;

ГП № 212, филиал № 197;

ДГП № 28;

ДГП № 32, филиал № 1;

ДГП № 105, филиал № 3;

ДГП № 118, филиал № 3;

ДГП № 131;

ДГП № 143, головное здание и филиал № 2.

Таким образомна 40% выполнен второй этап программы реконструкции фонда поликлиник.

Всего по новому московскому стандарту реконструированы уже 257 зданий поликлиник. Оставшиеся планируется закончить до конца 2025 года.

Комфортнее станут и территории возле поликлиник — всего в ходе второго этапа благоустроят свыше 65 га.

Все пространства будут оформлены в одном стиле. Установят фонари, навигацию, высадят деревья и кустарники. Там, где позволяет площадь, сделают игровые площадки и зоны для отдыха.

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