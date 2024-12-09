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Великоросс 09 декабря 2024, 21:21 Медучреждения

После обновления в Москве открыли еще 14 детских и взрослых поликлиник

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 © mos.ru

Среди открытых амбулаторий:

  • КДЦ № 4, филиал № 4;
  • ГП № 8, филиал № 3;
  • ГП № 134, филиал № 2;
  • ГП № 166, филиалы № 1 и № 2;
  • ГП № 195, филиал № 3;
  • ГП № 212, филиал № 197;
  • ДГП № 28;
  • ДГП № 32, филиал № 1;
  • ДГП № 105, филиал № 3;
  • ДГП № 118, филиал № 3;
  • ДГП № 131;
  • ДГП № 143, головное здание и филиал № 2.

Таким образомна 40% выполнен второй этап программы реконструкции фонда поликлиник.

Всего по новому московскому стандарту реконструированы уже 257 зданий поликлиник. Оставшиеся планируется закончить до конца 2025 года.

Комфортнее станут и территории возле поликлиник — всего в ходе второго этапа благоустроят свыше 65 га.

Все пространства будут оформлены в одном стиле. Установят фонари, навигацию, высадят деревья и кустарники. Там, где позволяет площадь, сделают игровые площадки и зоны для отдыха.

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Источник: https://rg.ru/2024/12/09/sobianin-p...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

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