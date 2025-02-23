Иркутский завод полимеров: последние штрихи перед запуском

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2024 год на Иркутском заводе полимеров в Усть-Куте выдался насыщенным — тут произвели первые гранулы полиэтилена. Пуск основного оборудования стал значимым событием, приближающим запуск всего завода. А ещё здесь возвели первые дома в новом микрорайоне для сотрудников, стенд Иркутского завода полимеров на выставке в Стамбуле стал местом притяжения для 70 тысяч человек, а стройплощадка завода побывала не только концертным залом для пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, но и экскурсионным маршрутом для 800 гостей: школьников, студентов, бизнесменов, учителей со всей России.

Хронология строительства:

— Место действия Усть-Кут

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— Новая экономика Прибайкалья (часть 2)

— Иркутский завод полимеров: фотофакт

— Развитие Сибири (часть 6)

— Иркутский завод полимеров произвёл первые гранулы полиэтилена

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