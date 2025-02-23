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lapshin-89 23 февраля 2025, 17:09 69 Фотофакты

Иркутский завод полимеров: последние штрихи перед запуском

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 © dzen.ru

2024 год на Иркутском заводе полимеров в Усть-Куте выдался насыщенным — тут произвели первые гранулы полиэтилена. Пуск основного оборудования стал значимым событием, приближающим запуск всего завода. А ещё здесь возвели первые дома в новом микрорайоне для сотрудников, стенд Иркутского завода полимеров на выставке в Стамбуле стал местом притяжения для 70 тысяч человек, а стройплощадка завода побывала не только концертным залом для пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, но и экскурсионным маршрутом для 800 гостей: школьников, студентов, бизнесменов, учителей со всей России.

Хронология строительства:

 — Место действия Усть-Кут

 — Новая экономика Прибайкалья

 — В Прибайкалье продолжается реализация крупных инвестиционных проектов

 — Новая экономика Прибайкалья (часть 2)

 — Иркутский завод полимеров: фотофакт

 — Развитие Сибири (часть 6)

— Иркутский завод полимеров произвёл первые гранулы полиэтилена

— Могучий преобразователь Сибири — БАМу 50 лет (часть 2)

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Источник: https://dzen.ru/irkutskoilcompany

Иркутский завод полимеров, новые заводы и цеха, Усть-Кут
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