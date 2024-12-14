Ход строительства новых общественных объектов

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Строительство нового корпуса детской больницы святого Владимира в Москве

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Продолжается строительство Федерального детского реабилитационного центра в Новосибирской области

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Строительство федерального детского реабилитационного центра в Евпатории

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Новая ледовая арена в Екатеринбурге

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Ледовая Арена Нижний Новгород

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В Екатеринбурге открыт мемориал жертвам Холокоста «Парящие камни»

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В него включены камни из десяти мест массовой гибели евреев во время Великой Отечественной.

Каждый парящий камень — память о миллионах жертв холокоста, благодарность Красной Армии и труженикам тыла, победившим нацизм в годы Великой Отечественной Войны.

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Памятник расположен недалеко от центра города, перед еврейским общинным центром с синагогой, на чуть повышенной площадке перед улицей без названия, идущей от улицы Куйбышева к склону берега реки Исеть. На другом берегу вот-вот доделают большую ледовую арену, территория синагоги примыкает к реке, а за улицей — разномастная застройка, от ампира до капрома, пестрый екатеринбургский контекст.

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В числе камней монумента есть десять специально привезенных из десяти мест массовой гибели евреев в Великую Отечественную Войну:Освенцима, Треблинки, Собибора и Майданека (Польша); Бухенвальда и Дахау (Германия); Бабьего Яра (Украина); Румбульского леса (Латвия); Ямы (Белорусия);Змиёвской Балки (Россия).

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Благоустройство городской площади в Новгородской области

Концепция благоустройства площади 1 Мая получила название «Праздник на пороге: возрождение городской площади». Бывший пустырь стал главным местом для проведения концертов и ярмарок.

© prorus.ru

© prorus.ru

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© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

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