Ход строительства новых общественных объектов

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Новая ледовая арена в Екатеринбурге
Ледовая Арена Нижний Новгород
В Екатеринбурге открыт мемориал жертвам Холокоста «Парящие камни»
В него включены камни из десяти мест массовой гибели евреев во время Великой Отечественной.
Каждый парящий камень — память о миллионах жертв холокоста, благодарность Красной Армии и труженикам тыла, победившим нацизм в годы Великой Отечественной Войны.
Памятник расположен недалеко от центра города, перед еврейским общинным центром с синагогой, на чуть повышенной площадке перед улицей без названия, идущей от улицы Куйбышева к склону берега реки Исеть. На другом берегу вот-вот доделают большую ледовую арену, территория синагоги примыкает к реке, а за улицей — разномастная застройка, от ампира до капрома, пестрый екатеринбургский контекст.
В числе камней монумента есть десять специально привезенных из десяти мест массовой гибели евреев в Великую Отечественную Войну:Освенцима, Треблинки, Собибора и Майданека (Польша); Бухенвальда и Дахау (Германия); Бабьего Яра (Украина); Румбульского леса (Латвия); Ямы (Белорусия);Змиёвской Балки (Россия).
Благоустройство городской площади в Новгородской области
Концепция благоустройства площади 1 Мая получила название «Праздник на пороге: возрождение городской площади». Бывший пустырь стал главным местом для проведения концертов и ярмарок.
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