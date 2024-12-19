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Великоросс 19 декабря 2024, 17:58 Транспорт, спецтехника и логистика

В Оренбурге состоялась торжественная презентация нового локомотива

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 © oren.ru

В Оренбурге состоялась торжественная презентация нового локомотива, реализованная в рамках соглашения между Правительством Оренбургской области и ОАО «РЖД». Это мероприятие стало частью масштабной программы по модернизации тягового парка региона.

Представленный локомотив собран на 90% из отечественных комплектующих. Его конструктивные особенности позволяют значительно снизить расход топлива, что особенно важно в современных экономических условиях.

Согласно соглашению, до конца 2026 года в Оренбургскую область будет поставлено 26 локомотивов, что обеспечит значительное повышение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

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Источник: https://oren.ru/prezentaciya-novogo...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Оренбургская область
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