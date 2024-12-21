В Ижевске 19 новых троллейбусов вышли на маршруты

© s3.ezgif.com

19 новых троллейбусов «Пересвет» поступили в город Ижевск Удмуртской Республики и уже вышли на маршруты благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».Новые троллейбусы обладают увеличенным автономным ходом, что позволяет пустить электротранспорт в микрорайоны, где нет существующих контактных сетей. Благодаря такой технической особенности прежний маршрут № 10 удалось удлинить и отправить «Пересветы» на улицу Берша. Новый маршрут получил название № 10Д. Он стал самым длинным в Ижевске, его протяженность только в одну сторону составляет 22,3 км.

«В Ижевск поступили все 19 троллейбусов „Пересвет“, это позволяет нам начать работу по полному маршруту, от улицы Архитектора Берша до поселка Машиностроителей. Помимо продления маршрута в Ленинский район, в два раза сократится интервал движения по микрорайону улицы Берша в будние дни и начнется движение троллейбусов в выходные дни, чего, мы уверены, с нетерпением ждут жители этого микрорайона», — отметил генеральный директор «Ижгорэлектротранса» Андрей Батов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈