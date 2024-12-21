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termometrix 21 декабря 2024, 15:37 Фотофакты

Ход строительства новых объектов культуры

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Новый театр Камала в Казани

 © s6.ezgif.com

 © s6.ezgif.com

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 © s6.ezgif.com

Новое здание Пермской галереи

 © rutube.ru

 © s6.ezgif.com

 © rutube.ru

Проект:

 © rutube.ru

Строительство культурно-образовательного комплекса в Калининграде (октябрь, 2024)

Строительство культурно-образовательного комплекса во Владивостоке (октябрь, 2024)

Ход строительства Сибирского культурно-образовательного комплекса в Кемерово

Новый театр оперы и балета и объекты культурного комплекса в Севастополе в августе 2024 г.

 © s6.ezgif.com

 © s6.ezgif.com

 © s6.ezgif.com

 © rutube.ru

 © rutube.ru

 © rutube.ru

Новый художственный музей в Барнауле Алтайского края

Окончание строительства: неизвестно

 © rutube.ru

 © rutube.ru

 © s6.ezgif.com

 © rutube.ru

Проект:

 © s6.ezgif.com

 © cdn.culture.ru

Новое здание Дальневосточного художественного музея в Хабаровске начнут возводить летом 2025 года

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Источник: https://rutube.ru/channel/38925510/videos/

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строительство
  • Нет аватара termometrix
    21.12.2415:45:08

    Столь масштабное строительство новых культурных объектов, на мой взгляд, можно сравнить с эпохами Петра Первого, Екатерины Великой и Сталина.

    Следует иметь в виду, что далеко не все новые объекты культуры, начатые или незавершенные, опубликованы в этом посте.

    Я искренне надеюсь, что они будут завершены в максимально короткие сроки и введены в эксплуатацию как можно скорее.

    Это будет своеобразное торжество человеческого духа над темными силами разрушения, зависти и зла.Конечно, эта подборка не будет показана ни на одном западном телевидении.

    Отредактировано: termometrix~16:35 21.12.24
    #1294405
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      21.12.2419:45:43

      На западе эпоха культурного строительства ушла в прошлое.

      И показать что такой сдвиг происходит в России равнялось бы признанию полного поражения.

      #1294409
  • artal artal
    21.12.2419:38:29

        Спасибо за обзор!

    #1294408
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