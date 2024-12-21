Ход строительства новых объектов культуры

Ход строительства новых объектов культурыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новое здание Пермской галереи
Проект:
Строительство культурно-образовательного комплекса в Калининграде (октябрь, 2024)
Строительство культурно-образовательного комплекса во Владивостоке (октябрь, 2024)
Ход строительства Сибирского культурно-образовательного комплекса в Кемерово
Новый театр оперы и балета и объекты культурного комплекса в Севастополе в августе 2024 г.
Новый художственный музей в Барнауле Алтайского края
Окончание строительства: неизвестно
Проект:
Новое здание Дальневосточного художественного музея в Хабаровске начнут возводить летом 2025 года
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