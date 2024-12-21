Ход строительства новых объектов культуры

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Новый театр Камала в Казани

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Новое здание Пермской галереи

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Проект:

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Строительство культурно-образовательного комплекса в Калининграде (октябрь, 2024)

Строительство культурно-образовательного комплекса во Владивостоке (октябрь, 2024)

Ход строительства Сибирского культурно-образовательного комплекса в Кемерово

Новый театр оперы и балета и объекты культурного комплекса в Севастополе в августе 2024 г.

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Новый художственный музей в Барнауле Алтайского края

Окончание строительства: неизвестно

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Новое здание Дальневосточного художественного музея в Хабаровске начнут возводить летом 2025 года

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