Открылся Южный обход Канска в Красноярском крае

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Открылось движение по участку федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в обход Канска в Красноярском крае. Данный объект входит в состав транспортного коридора «Россия».

Проектом было предусмотрено строительство 18-километровой автодороги с двумя полосами движения и моста через реку Кан длиной почти 300 метров, а также устройство двух кольцевых транспортных развязок диаметром 100 метров — они обеспечат безопасность движения в местах пересечения обхода с основным ходом федеральной трассы. На участке устроили освещение, вблизи населенных пунктов Зеленый Луг и Новый Путь поставили шумозащитные экраны протяженностью 1,1 тыс. погонных метров, которые снизят шумовое воздействие от транзитного потока. Также почти на всем протяжении устроили барьерное ограждение, установили знаки и сигнальные столбики.

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