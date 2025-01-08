Столичные производители напитков увеличивают мощности выпуска продукции

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С января по октябрь 2024 года столичные промышленники на 10% нарастили объем производства фруктовых и овощных соков, лимонада, сиропов, газированных и других напитков.

Развитая система мер поддержки позволяет столичным промышленникам получать налоговые льготы и инвестировать вырученные средства в собственное развитие и увеличение объемов производства. В городе свыше 30 предприятий выпускают фруктовые и ягодные соки, лимонады, газированную воду и другие виды напитков. За январь-октябрь текущего года они нарастили производство на 10%. В частности, компании выпустили более 37 тысяч банок соков, что на 23,1% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Продукция московского производства пользуется популярностью по всей стране и за рубежом. Например, благодаря поддержке центра «Моспром» предприятия находят зарубежных партнеров и наращивают поставки продукции на рынки дружественных стран.

«Напитки нашего предприятия поставляются в 60 регионов России и в более чем 30 зарубежных стран, включая Китай, АОЭ, страны СНГ и другие. Особым спросом у наших зарубежных партнёров пользуется одна из линеек газированных напитков, которая стала маркой № 1 в Казахстане и Узбекистане», — рассказал генеральный директор АО МПБК «ОЧАКОВО» Юрий Антонов.

В 2024 году на заводе нарастили производство на 13 процентов. Кроме того, на предприятии разработали и начали выпускать 10 новых видов напитков в 5 категориях, успешно заместив часть зарубежных товаров. Например, среди новинок 4 вкуса солодовых напитков, приготовленных на собственном зерновом сырье. Это 100% безалкогольный газированный напиток, аналогов которому в настоящий момент в России нет. Также здесь начали производить колу со вкусом кофе.

Одна из столичных компаний — «Шишкин лес» — более 25 лет производит бутилированную воду. У предприятия есть собственные мощности по добыче воды и водоподготовке. Также производственная площадка оборудована лабораторией контроля качества.

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