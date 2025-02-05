На Енисее ведется строительство баржи-площадки проекта № 250

Katamaran 05 февраля 2025, 10:10 90 Судостроение и судоходство
На Енисее ведется строительство баржи-площадки проекта № 250Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Енисее ведется строительство несамоходной баржи-площадки проекта № 250.
Тип и назначение судна — несамоходное, баржа-площадка для перевозки контейнеров, лесных грузов, генеральных грузов, минерально-строительных материалов.
Технические характеристики:
- Длина габаритная — 77,85 м;
- Длина конструктивная — 73,0 м;
- Ширина габаритная — 15,65 м;
- Ширина конструктивная — 15,50 м;
- Высота борта — 3,10 м;
- Высота надводного борта — 1,140 м;
- Грузоподъёмность — 1410 т;
- Валовая вместимость — 907,80 р.т.
- Чистая вместимость — 272,3
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