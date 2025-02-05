На Енисее ведется строительство баржи-площадки проекта № 250

На Енисее ведется строительство несамоходной баржи-площадки проекта № 250.

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Тип и назначение судна — несамоходное, баржа-площадка для перевозки контейнеров, лесных грузов, генеральных грузов, минерально-строительных материалов.

Технические характеристики:

Длина габаритная — 77,85 м;

Длина конструктивная — 73,0 м;

Ширина габаритная — 15,65 м;

Ширина конструктивная — 15,50 м;

Высота борта — 3,10 м;

Высота надводного борта — 1,140 м;

Грузоподъёмность — 1410 т;

Валовая вместимость — 907,80 р.т.

Чистая вместимость — 272,3

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