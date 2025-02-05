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Katamaran 05 февраля 2025, 10:10 90 Судостроение и судоходство

На Енисее ведется строительство баржи-площадки проекта № 250

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На Енисее ведется строительство несамоходной баржи-площадки проекта № 250.

 © rfclass.ru

Тип и назначение судна — несамоходное, баржа-площадка для перевозки контейнеров, лесных грузов, генеральных грузов, минерально-строительных материалов.

Технические характеристики:

  • Длина габаритная — 77,85 м;
  • Длина конструктивная — 73,0 м;
  • Ширина габаритная — 15,65 м;
  • Ширина конструктивная — 15,50 м;
  • Высота борта — 3,10 м;
  • Высота надводного борта — 1,140 м;
  • Грузоподъёмность — 1410 т;
  • Валовая вместимость — 907,80 р.т.
  • Чистая вместимость — 272,3

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Источник: https://rfclass.ru/events/2025/02/r...-barzhi-ploshhadki-str4-proekt-250/

баржа, 250
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