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d-tatarinov 06 февраля 2025, 12:03 6948 Судостроение и судоходство

В Петербурге строится инновационное высокоскоростное судно проекта SP15

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 © www.korabel.ru

Российский морской регистр судоходства одобрил проект SP15 высокоскоростного пассажирского судна отечественной разработки.

Проект «АН Марин Консалтинг» предполагает применение передовых технологий. Конструкция судна будет полностью выполнена из полимерных композиционных материалов (ПКМ), что ускорит темпы производства и оптимизирует затраты ресурсов. В настоящее время Балтийский филиал РС ведет техническое наблюдение за постройкой головного судна на верфи «Джокор» в Петербурге. Предполагается к постройке серия судов этого проекта.

Проектный символ класса: КМ⍟ [1] HSC passenger-A, Light craft.

Опыт создания и строительства судов проекта SP15 станет очередным этапом совершенствования нормативных стандартов. Сотрудничая в сфере малого судостроения, РС и «АН Марин Консалтинг» обращаются к перспективным технологиям для развития внутреннего туристического рынка в условиях импортозамещения, сообщает РМРС.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...oskorostnoe_sudno_proekta_sp15.html

Санкт-Петербург, верфь "Джокор", проект SP15
  • Нет аватара hvv
    07.02.2519:36:55

    Аккаунт на boosty забанен.

    #1296608
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