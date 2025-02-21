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termometrix 21 февраля 2025, 19:37 17 Детские сады и школы

В Липецке открыли новый детский сад

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В Липецке появилась «Точка будущего»: в микрорайоне Университетский открыли уникальный для России детский сад, передает ОТР.

Трехэтажное здание на 230 мест построено по новым сейсмостандартам.Проект заранее согласовывался с родителями и педагогами. В детсаде есть спортзал, мини-кинотеатр, кафетерий и соляная комната. На каждом этаже специальные образовательные зоны.

На первом — квант-музей для знакомства с робототехникой и физическими явлениями. На втором — лаборатория для выращивания растений. На третьем бизнес-школа для воспитания будущих предпринимателей.

Евгения Дудаева, жительница Липецка: «Мы очень рады, что в нашем микрорайоне построили новый садик, потому что детишек очень много. Замечательный садик, совсем, даже не ожидали, что такое может быть в нашем городе».

Рената Леднева, жительница Липецка: «Это супер, просто оглянуться и вообще удивляешься: здесь все новое, красивое, светлое. Для детей продумано от и до. Я просто хожу по кругу, смотрю, у меня удивление в глазах. Есть с чем сравнить, я просто в шоке».

До мелочей продумана прилегающая территория. Есть где играть, заниматься физкультурой и учить правила дорожного движения. Стоимость этого детского сада почти 500 миллионов рублей, а построили его всего за год.

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Источник: https://otr-online.ru/news/progress...y-sad-otkryli-v-lipecke-227639.html

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