Обновление парка общественного транспорта в Липецкой области

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В течение ближайших шести лет доля современного транспорта в агломерациях и городах России должна достичь 85% от общего парка, что соответствует нормативным срокам эксплуатации.

За последние пять лет в регионе было закуплено 356 автобусов, 10 электробусов и 28 трамваев, что значительно улучшило транспортную инфраструктуру области.

© s0.rbk.ru

В Липецкой области работа по обновлению пассажирского парка продолжается последние годы. Так, в регион поступило несколько десятков единиц пассажирского транспорта. Отдельно стоит отметить развитие экономики чистого транспорта — трамваев и элеутробусов. Новые трамваи российского производства курсируют на реконструированном участке маршрутной сети Липецка — от депо до 21 микрорайона.

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