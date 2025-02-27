Обновление парка общественного транспорта в Липецкой области

Обновление парка общественного транспорта в Липецкой областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В течение ближайших шести лет доля современного транспорта в агломерациях и городах России должна достичь 85% от общего парка, что соответствует нормативным срокам эксплуатации.
За последние пять лет в регионе было закуплено 356 автобусов, 10 электробусов и 28 трамваев, что значительно улучшило транспортную инфраструктуру области.
В Липецкой области работа по обновлению пассажирского парка продолжается последние годы. Так, в регион поступило несколько десятков единиц пассажирского транспорта. Отдельно стоит отметить развитие экономики чистого транспорта — трамваев и элеутробусов. Новые трамваи российского производства курсируют на реконструированном участке маршрутной сети Липецка — от депо до 21 микрорайона.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
termometrix