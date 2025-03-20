Первый бетон залит в основание реактора нового энергоблока Ленинградской АЭС

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20 марта 2025 года на строительной площадке замещающих мощностей Ленинградской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») состоялась торжественная заливка первого бетона в фундамент здания реактора энергоблока № 4.

Энергоблоки с российскими реакторами ВВЭР-1200, являющимися эталонными в своей категории, уже построены или находятся в процессе сооружения в ряде стран при активном участии госкорпорации «Росатом».

Начало основного этапа строительства четвертого энергоблока Ленинградской АЭС символично совпало с юбилейным годом для атомной промышленности. За 80 лет своей истории предприятия отрасли внесли значительный вклад как в развитие страны, так и в улучшение жизни людей — от создания и поддержания ядерного щита до достижений в области ядерной медицины.

«Атомная энергетика прошла впечатляющий путь — от первой в мире АЭС мощностью 5 МВт до современных гигантов с реакторами мощностью 1200 МВт. За каждым из этих достижений стоят люди, — отметил генеральный директор АО „Концерн Росэнергоатом“ Александр Шутиков. — Хочу выразить благодарность команде, участвующей в сооружении новых энергоблоков Ленинградской АЭС. Благодаря их профессионализму, слаженной работе и dedication важная государственная задача по началу бетонирования фундамента здания реактора 4-го энергоблока была выполнена с опережением графика. Напомню, что в 2024 году аналогичная операция на 3-м блоке также была завершена досрочно».

«Сегодня мы не просто дали старт сооружению нового энергоблока Ленинградской АЭС-2. Мы сделали еще один шаг в выполнении большой государственной задачи по увеличению доли мирного атома в энергобалансе страны. В связи с этим перед Росатомом стоят масштабнейшие вызовы. Уже в этом году начинаются работы по строительству замещающих мощностей на Смоленской и Кольской АЭС, завершаются инженерные изыскания под энергоблок четвертого поколения на Белоярской АЭС в Свердловской области. В перспективе двух ближайших десятилетий нас ждут новые площадки в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. Благодаря новым атомным проектам еще больше россиян получат доступ к чистой электроэнергии», — отметил первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации «Росатом», президент АО «АСЭ» (генеральный проектировщик, Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») Андрей Петров

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