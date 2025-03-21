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Nelton 21 марта 2025, 13:30 59 Авиация

Суперджет с двигателями ПД-8 выполнил второй испытательный полет

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Суперджет с двигателями ПД-8 выполнил второй испытательный полет, в ходе которого провел в воздухе 2 часа 4 минуты, поднявшись в два с половиной раза выше, чем во время первого полета. Проверена работа двигателя на высоте 7600 метров. Осуществлены выключение и успешный запуск двигателей в воздухе, что является одним из важных этапов испытаний.

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Источник: t.me

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