Суперджет с двигателями ПД-8 выполнил второй испытательный полетСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Суперджет с двигателями ПД-8 выполнил второй испытательный полет, в ходе которого провел в воздухе 2 часа 4 минуты, поднявшись в два с половиной раза выше, чем во время первого полета. Проверена работа двигателя на высоте 7600 метров. Осуществлены выключение и успешный запуск двигателей в воздухе, что является одним из важных этапов испытаний.
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Источник: t.me
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