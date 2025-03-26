«В Кузбассе открыли производство вакуумных насосов для горной отрасли, замещающих импортные аналоги»

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Новокузнецкий завод модульных дегазационных установок (МДУ) запустил производство ротационных вакуумных насосов, используемых в установках для утилизации метана в шахтах и рудниках. Ранее такие насосы закупали в Европе, но после ухода зарубежных поставщиков предприятие освоило собственное производство.

Инвестиции в проект составили более 135 млн рублей, включая 70 млн от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и 30 млн от ФРП Кузбасса. Эти средства направили на закупку оборудования: линий сборки, токарных и фрезерных станков, а также прессовочной линии.

«Ранее мы комплектовали наши модульные дегазационные установки европейскими вакуумными насосами, но это стало невозможным после ухода европейских производителей с российского рынка. В качестве альтернативы остались только азиатские аналоги, которые по своей специфике не совсем подходят для нашего оборудования, их качество на порядок ниже. Благодаря льготному займу федерального и регионального фондов развития промышленности мы освоили технологию производства и запустили продукцию в серию для повышения импортонезависимости», — рассказал генеральный директор ООО «НПП «Завод МДУ» Иван Китаев.

© ako.ru

На первом этапе завод будет выпускать до 60 насосов в год — этого хватит для комплектации 12 модульных установок. В дальнейшем производство планируют увеличить вдвое — до 120 единиц ежегодно.

Насосы производятся в основном из российских комплектующих, что увеличило уровень локализации дегазационных установок с 70% до 90%. Основные заказчики продукции — угольные компании России.

Этот проект способствует снижению зависимости от импорта и укреплению технологического суверенитета в горнодобывающей отрасли.

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