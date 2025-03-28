Ярославль обновил трамвайный парк 47 современными трамваями

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В Ярославль поступила партия из 47 новых низкопольных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Как сообщил глава региона, все вагоны выполнены в фирменном стиле ярославского транспорта.

Современные «Ятрамваи» оснащены всем необходимым для комфорта пассажиров: системами климат-контроля, USB-зарядками, медиаэкранами и камерами видеонаблюдения. Также в салонах предусмотрено автоматическое голосовое информирование.

В настоящее время весь подвижной состав уже доставлен в город и готовится к обкатке. После завершения испытаний обновлённые трамваи выйдут на маршруты областной столицы.

Первые четыре вагона уже начали перевозить пассажиров — они работают на маршруте № 6К в Дзержинском районе. Местные жители уже успели по достоинству оценить удобство и комфорт нового транспорта.

Это масштабное обновление парка стало важным шагом в модернизации городской транспортной системы Ярославля.

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