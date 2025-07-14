Ямальский меридиан (№ 28)

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С наступлением лета строительный комплекс северного региона наращивает обороты. В последние годы вся территория Ямала — одна большая стройка. В регионе развернулось беспрецедентное строительство жилья и социальных объектов. Прямо сейчас в работе у ямальских строителей шесть детских садов, по восемь школ и спортивных объектов и порядка 30, с учётом проектирования, объектов системы здравоохранения. Новые объекты сдаются почти каждый день.

Здравоохранение и образование — одни из ключевых приоритетов в работе Правительства Ямала. За шесть лет в регионе построили 28 объектов здравоохранения. Это новые больницы, поликлиники, модульные фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, а также другие объекты. Большая работа проделана и по возведению образовательных учреждений, причем не только в городах, но и в отдаленных поселках. С 2018 года в округе появились 29 детсадов и 16 школ, еще девять общеобразовательных учреждений открылись после реновации.

Специалисты Центрального стерилизационного отделения Ноябрьской ЦГБ начали работу в новом здании.

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На территории больничного городка построен новый блок для ЦСО, до этого момента в структуре больницы функционировали два подразделения ЦСО, которые располагались в цокольных этажах терапевтического корпуса и перинатального центра. С развитием ЦГБ и растущей нагрузкой имеющихся площадей стало недостаточно. В новом здвнии предусмотрены терминалы для приёмки и выдачи инструментов и материалов, особое внимание уделено системе вентиляции, имеются просторные залы для упаковки и хранения медицинских изделий. Сейчас на вооружении специалистов ЦСО 4 паровых и 2 плазменных стерилизатора, 2 ультразвуковых мойки, 3 моечные машины и 10 термозапаивающих аппаратов. Всё оборудование абсолютно новое, отвечающее потребностям крупного многопрофильного медучреждения.

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Стерилизационное отделение играет важную роль в бесперебойной работе больницы. Здесь трудятся «бойцы невидимого фронта», которые обеспечивают все подразделения больницы стерильными инструментами и материалами — от операционных наборов и эндоскопов до обычных марлевых салфеток.

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В июне прошлого года на территрии больницы началось строительство сразу двух модулей: первый для Центрального стерилизационного отделения, второй — под ангиографическое оборудование, которое используется для исследования и лечения кровеносных сосудов. Новый ангиоблок пристроен к хирургическому корпусу и уже почти готов.

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Здравоохранение — одно из приоритетных направлений региона. На Ямале возводятся новые объекты медучреждений и проходят реновацию действующие, в том числе на отдалённых территориях. На территории Ноябрьской ЦГБ продолжается строительство новой поликлиники, ведётся благоустройство территории и реконструкция трёх корпусов.

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В Губкинском начал работу картинг-центр.

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В Губкинском состоялось торжественное открытие картинг-центра. Он расположился в одном здании с военно-патриотическим клубом «Форпост» на территории парка «Юбилейный». В честь открытия для всех желающих была организована ознакомительная экскурсия по слесарной мастерской, площадке для ремонтных работ и учебному классу. Рядом со зданием «Форпоста» оборудована асфальтированная трасса для картинга, где начинающие гонщики могут совершенствовать навыки экстремального вождения.

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В Надымском районе появилась новая пожарная часть в посёлке Лонгъюган

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Раньше в посёлке не было собственного подразделения государственной противопожарной службы. Тушением пожаров занимались представители добровольной пожарной охраны и ведомственная пожарная охрана «Газпром Трансгаз Югорск». В модульном здании общей площадью 570 квадратных метров созданы комфортные условия для несения службы и отдыха десятка огнеборцев, оборудованы учебный класс, тренажерный зал и диспетчерская. В гараже разместятся две пожарные автоцистерны.

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Лонгъюган один из самых ухоженных на Ямале. Расположен он в глухой надымской тайге, но здесь есть всё для комфортной жизни.

п.Лонгъюган © yanao.ru

Новый парк в Лонгъюгане.

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© yanao.ru

В поселке с 2017 года также работает спорткомплекс «Олимп», но это событие прошло незамеченным. «Олимп» — ведомственный объект градообразующего предприятия «Газпром трансгаз Югорск». Он пользуется популярностью у жителей: там есть 25-метровый бассейн, тренажерный зал, секции по мини-футболу, волейболу, силовым видам спорта. Ежедневно его посещают 60 человек.

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© yanao.ru

© yanao.ru

Во всех трассовых посёлках Надымского района: Лонгъюгане, Приозёрном и Ягельном налажена хорошая взаимосвязь с градообразующим предприятием — подразделением компании «Газпром Трансгаз Югорск» и это залог стабильности.

п.Лонгъюган © yanao.ru

В Харсаиме открыли модульную почту.

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В маленьком селе Приуральского района 27 июня открылось новое здание почты. В рамках стратегического соглашения между Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и АО «Почта России», заключенного в 2022 году, в селе Харсаим завершено строительство модульного отделения почтовой связи. Новое помещение оборудовано по последнему слову техники и комфорта.

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Новое отделение заняло 50 квадратных метров. Помещение полностью оборудовано для работы. Здесь есть все для комфортного обслуживания. Жители села теперь смогут быстрее получать услуги. Новое отделение удобно для людей с ограниченными возможностями. Модульные конструкции легкой сборки до конца года появятся ещё в Белоярске и Катравоже.

В Надыме завершилась реконструкция водозабора.

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На надымском водозаборе установлены новые резервуары для сырой и очищенной воды, возведены контактные осветлители и буферная ёмкость здания станции обезжелезивания с АБК внутри большого фильтровального зала, площадки обслуживания оборудования. Мощность сооружений увеличилась до 20 000 кубометров воды в сутки. С начала года работники «Ямалкоммунэнерго» эксплуатируют ВОС в тестовом режиме. Это пуско-наладочные работы, проверка электрооборудования, системы автоматизации насосного оборудования. Сейчас тестируется автоматическая подача реагентов, подбираются режимы автоматической промывки фильтрующего материала. Как только все испытания завершатся, объект будет запущен в постоянную эксплуатацию.

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В Тарко-Сале построена новая котельная.

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Котельная мощностью 45 мегаватт построена по адресной инвестиционной программе Ямала. Новый объект теплоснабжения заменит устаревшие котельные № 2 и № 8. На котельной установлено передовое оборудование преимущественно российского производства. Благодаря автоматизированной системе управления и диспетчеризации, работа всех систем будет под постоянным контролем, что позволит оперативно реагировать на любые отклонения от штатного режима. В качестве резервного источника энергии предусмотрено использование дизельного топлива. Электроснабжение обеспечивается автономным контейнерным комплексом бесперебойного питания. Такой комплексный подход гарантирует устойчивое теплоснабжение жилых домов, социальных объектов, административных и производственных зданий поселка. Запустить в работу новую котельную энергетики планируют уже в следующем отопительном сезоне.

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Работа объекта создаёт прочную основу для развития города. В первую очередь к ней подключат многоквартирные дома, строящиеся детский сад и школу на 550 мест в микрорайоне «Южном». Также котельная будет снабжать теплом новый корпус психиатрического отделения центральной городской больницы и кампус многопрофильного колледжа Тарко-Сале. После реконструкции сетей теплоснабжения к теплоцентрали от котельной подключатся дома, строительство которых запланировано комплексным развитием территории в микрорайоне «Осеннем».

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Восемь таркосалинских семей получили ключи от новых квартир.

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Ключи выдали восьми семьям. Пятиэтажный дом находится на улице 50 лет Ямала. Всего в нем получат квартиры 15 семей. Дом расположен в самом сердце города — в окружении социальной инфраструктуры: поблизости находятся детский сад, начальная школа, культурно-спортивный центр «Геолог», арт-резиденция «Пур», сквер имени Николая Бабина и магазины.

В Находке поздравления принимают новоселы.

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В Находке шести семьям вручены ключи от новых квартир. В новом доме 22 квартиры, все они выполнены «под ключ». Во дворе — детская площадка с качелями, каруселью и уличными тренажерами. Жильцы многоквартирника — участники программы по переселению из аварийного жилья. Тазовский район продолжает выполнять поручение губернатора по масштабному расселению авариек. До конца года введётся в эксплуатацию ещё восемь домов: шесть — в районном центре и два — в Антипаюте. Новое жильё получат ещё более 400 тазовских семей.

В Губкинском благоустраивают новые микрорайоны.

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Продолжается работа над благоустройством новых микрорайонов № 17 и № 18 и созданию комфортных современных пространств для губкинцев.

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© yanao.ru

В 17-м микрорайоне появился уютный сквер с прогулочными зонами, качелями, гамаками и лавочками для отдыха взрослых и детей площадку для выгула собак и тренировок с питомцами современная воркаут-зона для занятий спортом на свежем воздухе. В 18-м микрорайоне проведены работы по укладке твердого дорожного покрытия и тротуаров, монтажу современных детских игровых площадок с безопасными покрытием и обустройству футбольного поля с искусственной травой, строительству пешеходного и автомобильного моста через ручей, для удобного и безопасного перемещение по территории.

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© yanao.ru

Лыжная база Губкинского получила новую стелу.

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При съезде с региональной трассы на лыжную базу «Снежинка» установили новую стелу. Она расположена на повороте к спортивному объекту в районе 11-го км дороги Губкинский-Ноябрьск. Предложение по обновлению стелы поступило в ходе сбора инициатив в рамках проекта «Уютный Ямал» в 2024 году. Новая стела — это металлическая конструкция, обшитая композитным материалом. Она представляет собой изображение снежинки, возвышающееся над землей на высоте около 3 метров. Ширина конструкции составляет полтора метра. В темное время суток стела будет подсвечиваться.

В парке Губкинского появился аналог полосы препятствий из шоу «Русский ниндзя».

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В Губкинском открыли «суровую» полосу препятствий. Она появилась в парке культуры и отдыха «Юбилейный». Испытания, которые предстоит пройти спортсменам, повторяют элементы полосы препятствий из тв-шоу «Русский ниндзя». Также на спортплощадке поставили уличные тренажеры и обустроили веревочный парк.

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

В Тарко-Сале появился новый городской сад из цветов и камней.

© yanao.ru

Новый рокарий создали в микрорайоне Комсомольском Тарко-Сале. Сад из цветов и камней стал пятым по счёту в городе. Помимо четырех уже полюбившихся рокариев: три в парке Прибрежный, один на улице Геологов, 8, теперь появился и рокарий в районе микрорайона Комсомольский, 13.

«Нулевой километр» появился на привокзальной площади аэропорта Нового Уренгоя.

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На привокзальной площади аэропорта Новый Уренгой вместе с инсталляцией «Северные олени» установили знак «Нулевой километр новоуренгойского авиапассажира». На нём указано расстояние до некоторых российских городов. Так, расстояние с этой точки до Салехарда составит 450 километров, а до Норильска — 580 километров. До Красноярска придётся преодолеть 1,4 тысячи километров, а до Москвы — 2,3 тысячи километров.

Муралы о семье и природе Ямала появились на фасадах домов в Пангодах.

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В рамках «Уютного Ямала» первые в этом году муралы появились в Пангодах на фасадах домов 6 и 6а на улице Ленина. Первый мурал символизирует ямальскую природу, а второй посвящён семейным ценностям. Позже новые муралы появятся и в других городах и посёлках региона.

В статье использованы фото из открытых источников.

— Ямальский меридиан (№ 27)

— Ямальский меридиан (№ 26)

— Ямальский меридиан (№ 25)

— Выпуски 2024 года

— Выпуски 2023 года

— Выпуски 2022 года

— Выпуски 2021 года

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