Ямальский меридиан (№ 25)

Новый 2025 год станет для Ямала ярким и насыщенным. Несколько сотен мероприятий пройдут в честь юбелеев Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда — это различные фестивали, концерты, спектакли, выставки, посвящённые истории и развитию городов, соревнования, интеллектуальные турниры и, конечно же, будет открываться множество новых и интересных объектов.

В Тарко-Сале открылась арт-резиденция «Пур».

Молодёжное пространство стало четвёртым по счёту объектом сети арт-резиденций на Ямале, они уже действуют в Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги.

Работы по созданию арт-резиденции начались в 2023 году. В развлекательном центре «Апельсин» полностью поменялись внутренние помещения: стало больше открытых пространств с современным дизайном, мебелью и оборудованием. На втором этаже впервые заработает профессиональная медиастудия. Существенные изменения коснулись студии звукозаписи. Откроются мастерские технического творчества и естественных наук, оборудовали лабораторию для занятий по робототехнике, 3D-моделированию и локацию Движения Первых.

Название «Пур» символизирует связь с рекой, на берегах которой расположен город Тарко-Сале. Оно подчеркивает уникальность региона и его природной среды, олицетворяет поток идей, вдохновения и изменений.

Арт-резиденция станет точкой притяжения творческой молодежи. Здесь будут проводить лекции, мастер-классы, творческие вечера театральные выступления. Ямальцы смогут посещать занятия с внедрением искусственного интеллекта, работать в современном коворкинге и создавать собственные проекты.

А это уже молодёжное пространство в Муравленко. Ремонт здесь завершился в конце прошлого года, а в День студента многофункциональный клуб молодежных инициатив открыл свои двери.

На трёх этажах для ребят организовали удобную зону коворкинга, проектный офис, большой универсальный зал, штаб Движения Первых, студию звукозаписи, мини-офис и медиаштаб. Площадка оснащена новым техническим оборудованием для работы специалистов и молодых ребят, которые будут посещать клубные формирования. В залах для проведения мероприятий предусмотрено специальное зонирование, которое дает возможность разделять площадку.

Создание креативных пространств для молодёжи — один из важнейших приоритетов работы правительства Ямала. По поручению главы региона в округе создаётся целая сеть арт-резиденций. Губернатор Ямала является главой комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодёжь и дети». Самые значимые и интересные пилотные проекты, внедрённые на Ямале, могут быть масштабированы впоследствии и в других регионах России. Опыт Ямала в этом направлении неоднократно отмечался передовым в стране.

В Губкинском построен железнодорожный вокзал Пурпе.

В Губкинском построен железнодорожный вокзал Пурпе. Современное здание возведено на месте бывшего долгостроя. Трёхэтажный вокзал, площадью почти три тысячи квадратных метров, соответствует самым современным стандартам. Здание полностью оснащено всем необходимым для успешной работы сотрудников и создания комфортных условий для 200 пассажиров. Чтобы обеспечить удобное перемещение персонала и посетителей установлены два больших лифта. Проходимость вокзала в сутки достигает 500 человек. Открытие для пассажиров запланировано на второй квартал этого года после оформления необходимых документов и передачи объекта железнодорожникам.

В подвальном этаже размещены автоматические камеры хранения багажа и комната забытых вещей. В атриуме первого этажа — кассы и залы ожидания для инвалидов и пассажиров с детьми, кафетерий, магазины и санузлы. Места ожидания с зарядными устройствами предусмотрены и в фойе второго этажа, здесь же размещены торговые площади и служебные помещения. Установлена обязательная для таких объектов современная система видеонаблюдения.

На месте прежней пассажирской платформы из железобетонных плит построена новая высокая и удобная с покрытием из термообработанной гранитной плитки. Платформа находится на одном уровне с вагонами, что облегчит посадку и высадку пассажиров. Для их удобства на перроне установлено десять теплых павильонов с интерактивной информационной системой и розетками для зарядки мобильных телефонов. Транспортный объект соответствует требованиям комфортной безбарьерной среды — пассажирская платформа, здание вокзала и привокзальная площадь находятся на одном уровне.

На привокзальной площади оборудована большая автомобильная парковка с местами для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Установлен теплый остановочный павильон общественного транспорта. Предусмотрено место и для вахтового транспорта предприятий.

В Губкинском общественная баня открылась после ремонта.

Жители Губкинского снова смогут посещать общественную баню — там закончился ремонт. Баню закрыли в середине июня. За это время подрядчик заменил в моечных плитку, сантехнику, двери, в раздевалках обновил стены, теперь в мужском отделении они фиолетового цвета, в женском — желтого. Обновили фасад и парильные, там полностью заменили вагонку на стенах и пологи. Свежий запах дерева еще витает в воздухе. В хамаме установили новые парогенераторы, теперь пар станет более насыщенным и густым.

В Ноябрьске появился необычный арт-объект.

Территорию около арт-резиденции «Миксер» в Ноябрьске украсила инсталляция «Северное сияние». Её автор — художник из Ханты-Мансийска Николай Чебоненко — связал воедино красоту природы Севера и энергию музыки. Он вдохновился произведением композитора Сергея Баневича «Северное сияние» и использовал в работе фрагмент его партитуры. Из множества световых трубок он собрал своеобразный эквалайзер, по которому пустил световой волной главную музыку Ямала — северное сияние.

Арт-резиденция «Миксер» самая динамичная площадка Ноябрьска, где развиваются современные направления творчества. В 2024 году она стала одним из участников проекта «Родные музеи» и получила поддержку «Газпромнефть-ННГ». Тепрерь инсталляция является не только художественным объектом, но и важным элементом культурного пространства города, привлекающим внимание жителей и гостей Ноябрьска.

Масштабный проект по перезагрузке музеев реализуется «Газпром нефтью» с 2022 года. Благодаря проекту «Родные музеи» объекты культуры могут развивать свои креативные идеи и создавать новые арт-пространства, благодаря которым они становятся привлекательнее и интереснее для посетителей. В прошлом году, помимо Ноябрьска, новые креативные пространства появились в Ханымеее, где дети осваивают новую игровую зону, и в Муравленко, где интерактивная выставка рассказывает о древних животных Крайнего Севера.

В центре Ноябрьска проведена реконструкция фасадов домов.

На улице Ленина в Ноябрьске завершилась реконструкция фасадов 13 жилых домов в рамках подготовки к юбилею города, все они получили подсветку. Ещё 18 домов на ул. Ленина, ул. Советской, ул. Дзержинского и ул. 40 лет Победы будет отремонтировано в 2025 году. Помимо этого, в 2024 году в Ноябрьске были отремонтированы фасады 17 многоквартирных домов в рамках региональной программы капремонта.

В Губкинском тоже завершили монтаж архитектурной подсветки домов.

Свет подчёркивает декоративные элементы зданий и придаёт элегантность облику новых микрорайонов. Проект реализован для жилых домов вдоль улицы Мира, в 17 микрорайоне это дома № 1, 2, а в 18-м микрорайоне дома № 3, 4, 5 и 6.

В детском сквере в Губкинском «выросли» двухметровые одуванчики.

Под занавес года детства на Ямале один из самых любимых детворой скверов в Губкинском украсили большими светящимися одуванчиками. Конструкции установили в парке «Территория детства» в 13-м микрорайоне города. Высота каждой составляет около двух метров. Они органично дополнили сквер, который в любое время года пользуется большой популярностью у маленьких жителей города и их родителей.

Башня как в мультфильмах, деревянные домики, лесенки и мостики — новую игровую площадку обустроили в 18-м микрорайоне Губкинского.

В парке «Юбилейный» в Губкинском сделали площадку «Русский ниндзя» для тренировок и гонок с препятствиями.

Количество тёплых остановок в Губкинском превысило 30 штук.

Четыре новых теплых остановки появились в Губкинском минувшим летом. Сейчас в городе начитывается уже более 30 таких павильонов. Самая первая тёплая остановка в городе заработала в 2021 году у городской больницы, а теперь они есть и в отдалённых микрорайонах Пурпе и Пурпе-1.

Губкинский стремительно развивается и привлекает инвесторов и предпринимателей, готовых реализовывать в городе различные проекты. Работают предприниматели как по франшизе, так и создавая уникальные предприятия, в т. ч. и открывая свои заведения в тёплых остановках.

Губкинские предприниматели строят свой бизнес в самых разных направлениях. Как говорят бизнесмены, условия в самом молодом городе на Ямале для этого благоприятные и новый бизнес-центр тому подтверждение.

В Надыме расселили весь аварийный жилищный фонд.

В Надыме не осталось аварийных домов, в планах на 2025-й расселить последние и в Новом Уренгое. В целом по ЯНАО в 2025 году из опасных строений переедут ещё 3,5 тысячи ямальских семей. Процесс переселения наглядно демонстрирует следующая фотография, на ней один из районов Надыма — микрорайон Лесной. После демонтажа всех деревянных домов здесь остались только новостройки, отремонтированные капитальные дома и пустыри. На одном из таких пустырей уже строится надымский спортивный центр «Северный характер».

г.Надым, микрорайон Лесной

На Ямале завершено строительство ещё двух модульных участковых пунктов полиции.

Новые здания возвели в селах Сеяхе и Антипаюте. Общая площадь каждого пункта полиции более 100 квадратных метров. Участковые пункты состоят из служебной части, где работают сотрудники полиции, и жилой части — для организации проживания прикомандированных сотрудников правоохранительных органов. В поселке Антипаюта дополнительно оборудован гараж. Модульные участковые пункты обеспечены электро-, тепло и водоснабжением. Оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Монтаж модульных зданий для полицейских осуществляется в рамках региональной программы реновации участковых пунктов полиции в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Ямала. За период ее реализации уже установлено 15 модульных зданий. Всего за счет региональной помощи в текущем году будет завершено строительство еще одного участкового пункта в отдалённом микрорайоне Губкинского Пурпе-1.

В Тарко-Сале открылась новая пожарная часть.

Новую пожарную часть открыли в микрорайоне Пуровск. В ней будут нести службу 28 огнеборцев. Современное здание площадью почти 600 квадратных метров оснащено самым необходимым для комфортного несения службы. Здесь оборудовали учебный класс, тренажерный зал, комнату отдыха, помещения для диспетчерской, базы газодымозащитной службы, а также гараж на четыре пожарные машины.

В микрорайоне Пуровск открыли новое здание лыжной базы.

На объекте общей площадью почти 250 квадратных метров разместились тренажерный зал, медицинский кабинет, комната отдыха, помещения для персонала и хранения инвентаря. Протяженность самой трассы составляет 1 200 метров. На лыжной базе смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители. Закупили 100 пар комплектов лыж и столько же ботинок от 32 до 45 размера. Открыли на базе спорткомплекса секцию по лыжным гонкам с детьми и уже нашли тренера, сейчас набираем группы. Дополнительно предоставляем услугу проката снаряжения.

В цехе мясоперерабатывающего комплекса «Паюта» в Харпе заработало новое оборудование.

Оборудование закуплено при поддержке региона. Это термокамера с дымогенератором, вакуумный куттер, установка для климатического хранения и дозревания. Новые мощности позволили увеличить производство колбасной и деликатесной продукции вдвое.

На заводе появилась возможность производства нового вида продукции — сублимированного мяса, которое уже оценили участники СВО. После замачивания водой сырое мясо можно использовать для приготовления блюд, оно не теряет вкусовых и питательных свойств. Оно также свободно продается в магазинах «Сделано на Ямале».

Цех по переработке мяса в поселке Харп запущен два года назад: в результате производитель расширил ассортимент выпуска полуфабрикатов, начал изготавливать деликатесы и корма для животных. Сегодня предприятие является одним из крупнейших в регионе и обеспечивает половину поставок мяса оленя в социальные учреждения округа. А его продукция признана органической.

В статье использованы фото из открытых источников.

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