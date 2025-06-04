Ямальский меридиан (№ 27)

2025 год в России объявлен «Годом Защитника Отечества», а на Ямале это ещё и «Год героев», именно поэтому патриотизму в 2025 году на Ямале уделяется особое внимание. Новые патриотические центры открыты в Губкинском и Муравленко, строится «Кадет-2» в Ноябрьске, появляются новые объекты, увековечивающие память о героях войн, полярных открытий и освоения Севера.

г.Новый Уренгой

На Площади Памяти в Новом Уренгое установили новое освещение.

Ко Дню Победы на Площади Памяти в Новом Уренгое установили новое освещение, это стало отличным дополнением к проведённому в прошлом году ремонту.

В Губкинском в преддверии 80-летия Великой Победы открыли военно-патриотический клуб «Форпост».

Новое молодёжное пространство разместилось в здании бывшего развлекательного центра в парке культуры и отдыха «Юбилейный». Решение о проведении реконструкции приняли в 2022 году.

К ремонту здания 2008 года постройки площадью 850 квадратных метров приступили в 2023 году. Заменили инженерные коммуникации, кровлю, фасад. Выполнили перепланировку и отделку помещений. Мебель и оборудование закупили на средства гранта губернатора, который специалисты молодёжного центра выиграли в прошлом году.

Объект разделен на две части в зависимости от направлений деятельности. Здесь расположились структурные подразделения молодёжного центра «Современник»: военно-патриотический клуб «Форпост» и клуб технического творчества «Полярная механика». В зоне военно-патриотического воспитания обустроен общий зал для проведения мероприятий, тренировочный зал, учебный класс, кабинеты и инструкторские комнаты.

В зоне технического творчества, где разместится клуб «Полярная механика», обустроена слесарная мастерская, площадка для проведения ремонтных работ, учебный класс, душевая и раздевалка. Клуб работает в городе на протяжении шести лет. В нём развиваются различные технические виды спорта, в том числе зимний дрифт. Для клубных формирований на прилегающей территории обустроили специализированные площадки. Здесь появились асфальтированная картинг-трасса и круглогодичные инженерно-саперные сооружения для отработки навыков тактического боя.

Перепрофилирование имеющихся городских объектов под новое молодёжное пространство — положительный опыт для Губкинского. Таким образом, в городе открыли роллер-парк «СК-8» и молодёжный центр «Современник», а в конце апреля после капитального ремонта заработал молодёжно-культурный центр в Пурпе.

В Год героев в Муравленко открылся центр «Патриот».

Он расположился рядом с аллеей Славы и сквером Победы. Центр оснащен специальным оборудованием для обучения и станет пространством для занятий и встреч юных муравленковцев с ветеранами боевых действий.

«Патриот» открылся в здании бывшего здания ЗАГСа, здесь провели полную реконструкцию. На первом этаже расположились коворкинг для работы, выставочная зона и кабинет обучающих симуляторов, где будут проходить занятия штабов Юнармии и поискового отряда. На втором этаже предусмотрены большой учебный зал, пространство для изучения тактической военной медицины и тренировочная зона. В центре также разместятся музейные экспонаты и оборудование для экспедиций.

В центре установлены автосимулятор, виар-станция, оборудование для создания дронов, а также тренажеры для проведения сердечно-легочной реанимации.

Колоннада памяти появилась в Тазовском.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне тазовчанам сделан подарок от пермских скульпторов. Здесь появился новый объект — «Колоннада памяти», дизайн-проект которого был выбран большинством северян в январе 2025 года. Алексей Тютнев — автор скульптурной композиции «Слава защитникам Отечества» и монументально-декоративной композиции «Русские воины», символизирующей надёжный тыл и расположенной за спиной защитника. На четырёх колоннах, установленных летом прошлого года, изображены покровители русского воинства: Георгий Победоносец, Александр Невский, Дмитрий Донской и Фёдор Ушаков. «Колоннада памяти» станет логическим продолжением всего архитектурного ансамбля, увековечивающего подвиг северян.

Композиционно задумано, что доминантой должен оставаться монумент защитника. С каждой стороны от центральной фигуры по четыре колонны, две из которых установлены на фундамент, а две — на тумбы, предназначенные для возложения цветов. На колоннах расположены таблички с именами тазовчан, погибших в зоне спецоперации.

Реконструкцию мемориала «Вечный огонь» завершили в Надыме.

В Надыме в преддверии празднования Дня Победы завершилась реконструкция мемориала «Вечный огонь», которая началась осенью прошлого года.. Архитектура памятника не поменялась, но саму конструкцию, освещение, ступеньки и пьедестал обновили. Пьедестал и ступени — из гранита, а на площадке вокруг мемориала уложена тротуарная плитка, обновлено освещение.

В Тарко-Сале появился новый арт-объект.

В Тарко-Сале на Набережной Саргина установили арт-объект, посвященный открытиям геологов. Макет представляет собой наглядное отражение периода основания и развития районного центра. Особое внимание уделено геологическому освоению и открытиям, которые были сделаны в те времена.

Макет также знакомит с первой инфраструктурой района: флотом, авиацией и сельским хозяйством, которые были основой для дальнейшего развития.

В Яр-Сале установили памятный знак легендарному исследователю Арктики.

В Год героев в Яр-Сале установят памятный знак Русского географического общества Павлу Павловичу Крузенштерну. В 1862 году судно «Ермак» под командованием Павла Крузенштерна попало в ледовый плен и дало течь в Карском море. Команда смогла добраться до острова Литке, где их спасли местные оленеводы. В память об этом на набережной Яр-Сале установили мемориальную табличку. Это уже третий подобный знак на Ямале — предыдущие установлены на острове Белый и в Пуровском районе.

Выставка «Легендарное спасение «Ермака» об экспедиции Павла Крузенштерна в Карском море открылась в Ямальском районном музее села Яр-Сале. До конца 2025 года экспозицию также представят в Салехарде, Сеяхе, Панаевске, Надыме и Тарко-Сале. Проект реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В Тазовском районе закончили строительство второго корпуса школы-интерната.

В селе Гыда завершили возведение второго корпуса школы-интерната для детей тундровиков. Новое здание площадью более шести тысяч квадратных метров рассчитано на 300 учащихся, тут предусмотрели помещения для подготовительных групп дошкольников. Территория вокруг благоустроена: есть детская и спортивная площадки. Первый корпус построили в 2023 году. Он рассчитан на 300 учащихся. Внутри есть мебель, оборудование, прачечная, кухня, медблок и комнаты для разных возрастов. Оба корпуса соединены теплым переходом.

В Надыме открылся обновленный Дом молодёжи.

Дом молодёжи — это многофункциональная площадка для индивидуальных занятий в клубных формированиях, проведения молодежных мероприятий, общения и работы.

Здание работает с 1974 года. За эти годы здесь проводился лишь текущий ремонт. Сейчас специалисты обновили кровлю, фасад, инженерные и электросети, а также выполнили отделочные работы.

Пространство оснащено новой мебелью, офисной и бытовой техникой. Здесь есть ноутбуки, проекторы и экраны, кофе-точка и место, где можно перекусить. Появился современный зал со сценой и большим экраном. Зона клуба молодых семей оборудована всем необходимым для комфортного пребывания юных надымчан: тактильное панно, детская мебель, гамак, мягкая зона для общения.

Дом молодеёжи также служит местом для деятельности молодежного совета при главе Надымского района, Движения Первых, «Волонтёров Победы», проектного офиса, молодых предпринимателей. Специалисты по работе с молодёжью оказывают поддержку в реализации проектов и инициатив.

В Ноябрьске построили ещё один тёплый бокс для городских автобусов.

В Ноябрьске на территории транспортного предприятия построили тёплый бокс для городских автобусов. Это уже второй подобный объект в городе. Помещения теплого бокса отапливаются газовой котельной. Это позволяет главному перевозчику города в любое время года выводить прогретый транспорт. Отмечается, что подобные боксы строятся по всему региону.

На сегодняшний день, помимо Ноябрьска, они есть в Надыме и Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко, Салехарде. Кроме того, возводятся в Коротчаево и Губкинском.Помимо строительства теплых боксов, в регионе возводят газовые заправочные станции. Их можно встретить в Надыме, Салехарде, Лабытнанги, Муравленко.

В селе Горки построили новую аптеку.

Полностью готово здание аптеки в Горках, внутри установлены витрины и оборудование. С началом навигации будут завезены медикаменты.

В Ноябрьске, Муравленко и Лабытнанги построены новые жилые дома.

г.Муравленко

В Муравленко завершилось строительство нового дома на 39 квартир в переулке Нефтяников, 5. Здание предназначено для переселения людей из аварийного жилья. Также строители полностью благоустроили прилегающую к нему территорию. Была сделана детская игровая площадка и организованы парковочные места.

г.Муравленко

В Ноябрьске сдано два новых дома по адресам: ул. Энтузиастов 20А и микрорайон П-8.

г.Ноябрьск

г.Ноябрьск

Общая площадь новостроек составляет больше 12000 кв.м, что позволит обеспечиь жильём 152 семьи. Один дом построен для переселения людей из аварийного жилья, а второй для свободной реализации.

г.Ноябрьск

г.Ноябрьск

г.Ноябрьск

В новом доме по ул. Л.Гиршгорна в Лабытнанги 66 квартир. Более 4000 кв.м. предназначены для переселения людей из аварийного жилья.

г.Лабытнанги

г.Лабытнанги

Ключи от новых квартир вручены 23 семьям салехардцев.

Все новосёлы переехали в новый, самый большой на Ямале, микрорайон Обдорский. Сейчас там проживают три сотни семей, которые ранее жили в аварийном жилфонде.

Сейчас в микрорайоне завершено строительство пяти многоквартирников, три из которых постепенно заселяются. В стадии активного строительства и проектирования находятся еще 29 домов. Всего в Обдорском будут жить порядка пяти тысяч семей.

В селе Новый Порт построили трёхэтажное общежитие.

Новое общежитие построили в селе Новый Порт Ямальского района. Проект осуществили в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть». В современном здании уже живут 42 семьи работников бюджетной сферы — учителей, врачей, сотрудников учреждений культуры и спорта.

За то время, что «Газпромнефть-Ямал» работает на Новопортовском месторождении, Новый Порт и Мыс Каменный очень преобразились. Нефтяники оказывают помощь в благоустройстве, реализации мероприятий в сфере образования, науки, спорта. Благодаря такому эффективному сотрудничеству небольшие ямальские посёлки всесторонне развиваются.

На Салехардском комбинате модернизировали цех глубокой переработки рыбы.

На предприятии ввели в эксплуатацию автоматизированную упаковочную линию. Новое оборудование позволяет полностью автоматизировать процессы упаковки вяленой и копченой рыбы: вакуумирование, взвешивание и нанесение этикетки на готовую продукцию. Ранее эти виды работ производились в полуавтоматическом режиме.

Новая упаковочная линия — это российская разработка, при ее внедрении были учтены потребности ямальских рыбопереработчиков. Модернизация цеха позволяет увеличить выпуск копчено-вяленой продукции предприятия до 18 раз в сутки и перераспределить сотрудников на другие участки.

Масштабный проект по увеличению объемов глубокой переработки сырья на предприятии стартовал в 2024 году. За это время «Салехардский комбинат» увеличил выпуск вяленой и копченой рыбной продукции в 10 раз.

Перерабатывающая база автономного округа регулярно модернизируется и пополняется новыми производственными мощностями. Переработку рыбы на Ямале осуществляют 14 предприятий, включенных в реестр переработчиков сельскохозяйственной продукции. В 2024 году ямальскими рыбоперерабатывающими предприятиями произведено 3,65 тысячи тонн рыбной продукции. На 2025 год мы запланировали запуск трех новых производств общей мощностью около 700 тонн в год. Уже начало работать предприятие в Новом Уренгое , до конца года планируется запуск производств в Салехарде и Надыме.

В статье использованы фото из открытых источников.

— Ямальский меридиан (№ 26)

— Ямальский меридиан (№ 25)

— Выпуски 2024 года

— Выпуски 2023 года

— Выпуски 2022 года

— Выпуски 2021 года

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