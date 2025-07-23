В Оренбургской области открыт мельничный комплекс по переработке пшеницы

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Новый комплекс построен на средства гранта на развитие семейной фермы от Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области и инвестиционного льготного кредита, субсидируемого Минсельхозом РФ. Общий объем вложений около 90 млн руб. Руководит предприятием ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Франческа Витальевна Лыба.

Средства были направлены на приобретение комплекса по переработке пшеницы для производства муки, расположенного на территории Новоорского района Оренбургской области. Мощность мельничного комплекса по переработке пшеницы составляет 55-60 тонн в сутки. Комплекс состоит из элеватора, предназначенного для приема, переработки, сушки и хранения оперативного запаса зерна, весовой и лаборатории.

Для производства муки КФХ обрабатывает более 1500 га посевных площадей. Высеивают и собирают пшеницу мягкую яровую сорта Альбидум. Из пшеницы мягких сортов производится мука высшего, первого, второго сорта.

В собственности семейной фермы имеется парк сельскохозяйственной техники, необходимой для осуществления всего цикла работ по растениеводству. Имеются необходимые здания и сооружения для хранения урожая.

В планах КФХ организация рентабельного производства зерновых культур с последующей переработкой в сортовую муку, создание новых постоянных рабочих мест, увеличение объемов перерабатываемой продукции собственного производства.

© orenburg-gov.ru

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