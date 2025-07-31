«Металлоинвест» приобрёл для Лебединского ГОКа самый мощный серийный российский бульдозер
Гусеничный бульдозер Четра Т-40 будет работать в карьере ГОКа. Высокую производительность машине обеспечивает двигатель мощностью 660 л.с. и отвал ёмкостью 21 м3.
Габаритные размеры отвала (4,7 м на 2,5 м) позволяют перемещать десятки кубометров горной породы за один проход. Также бульдозер оснащён специальным рыхлителем, необходимым для подготовки и обработке твёрдых грунтов.
Такие гигантские машины — незаменимые помощники в карьере, рассказал начальник автотракторного управления ЛГОКа Руслан Быстров.
«Они успешно справляются с прокладкой дорог и железнодорожных путей, формированием подъездов к экскаваторам, устройством съездов между горизонтами и созданием перегрузочных площадок. Вместе с „новичком“ в карьере трудятся ещё 21 гусеничный и пять колёсных бульдозеров».
Управление машиной максимально упрощено благодаря современной гидромеханической трансмиссии с системой электрогидравлического управления. Машинист может эффективно управлять бульдозером с помощью джойстиков, расположенных в кабине, что значительно повышает комфорт работы и точность выполнения операций.
Безопасность машиниста обеспечивает современная система пожаротушения и защитное устройство ROPS — усиленная П-образная рама над кабиной, выдерживающая значительные нагрузки при возможном опрокидывании машины.
Благодаря модульной конструкции все ключевые узлы и системы — ходовая часть, трансмиссия, рабочее оборудование, кабина и элементы управления — легко доступны для технического обслуживания и ремонта.
Новый бульдозер — ещё один шаг масштабной программы по обновлению парка техники горнотранспортного комплекса Лебединского ГОКа. С ноября 2024 года в эксплуатацию там ввели современный высокопроизводительный карьерный экскаватор WK-35 с объёмом ковша 23 м3, два 15-кубовых и один 12-кубовый ЭКГ, два буровых станка СБШ-270 производства УЗТМ-КАРТЭКС.
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